El festival MendiTour proyecta el mundo vertical de la escalada y el alpinismo en Teruel

El promotor del ciclo, Javier Magallón, junto a la escaladora turolense Ángela Altaba

Primeros pases

Ángela Altaba dirigió dos sesiones de trabajo en un rocódromo por la mañana

La aventura y la montaña volvieron a saltar este sábado a la gran pantalla en Teruel con la tercera edición del MendiTour, la muestra itinerante del Festival de Cine de Montaña BBK Mendifilm de Bilbao y lo hizo en una velada estructurada en tres partes, las tres igual de sugerentes.Después de un año en el dique seco, el festival regresó en 2024 adelantando la fecha de su celebración para acortar la espera. Y lo hizo en el auditorio del Centro Social de San Julián, que presentó un aspecto magnífico, a pesar de la amplísima oferta cultural y turística con la que tuvo que competir.El director del evento, el montañero y escritor turolense Javier Magallón, fue el primero en intervenir con la presentación de su último libro, Escaladas Insólitas. Maestrazgo de Teruel en el que se propone un surtido de vías de diferente grado de dificultad en esta parte de la provincia.El libro, que cuenta con los dibujos de las vías realizados por el ilustrador Armand Ballard, ha disfrutado de una buena acogida entre la comunidad escaladora desde su lanzamiento. “En los primeros dos meses se vendió la mitad de la edición”, confirmó el autor que señaló, además, el interés que despertó desde el primer momento la publicación entre los aficionados a la montaña de Cataluña y de Castellón, sobre todo por la proximidad geográfica de las paredes que propone escalar con estas zonas.Al calor de la publicación se celebró el pasado mes de septiembre un encuentro de escaladores, tomando como base el hostal Las Truchas de Villarluengo. “Hicimos ahí unos eventos, hicimos las presentaciones, se hizo una cena común, luego se hizo la escalada, luego la comarca contrató un profesional con un dron y se grabaron imágenes” con las que se realizó un corto de apenas cinco minutos. Las imágenes recogidas por el dron que se empleó en la grabación que se presentó en el Auditorio de San Julián no dejaron a nadie indiferente.La cinta Egoland fue la primera de las proyecciones de la tarde. La cinta, que obtuvo el Premio del Público y la Mención Especial del Jurado en la Mendifilm de 2022, está realizada en animación con la técnica de stop motion y ahonda en los riesgos que se adoptan también en un entorno peligroso como la montaña por tomarse autorretratos que llevar a las redes sociales en busca de likes.Después se pasó la película From shade to light, que llegó a la sala turolense con la vitola de haber cosechado el premio al Mejor Director y el Premio a la Mejor Película de Alpinismo en el Mendifilm de 2022. La cinta narra la aventura de Charles Dubouloz, primero en escalar en solitario la ruta de los Rolling Stones en el lado norte de las Grandes Jorasses, en Chamonix.La proyección de la película Abriendo Camino, de la escaladora turolense Ángela Altaba, miembro del equipo nacional femenino de alpinismo de la Federación Española de Deportes de Montaña - Fedme, cerró el programa. La deportista de Cantavieja comentó detalles de la cinta, que recoge la primera vez que una cordada integrada únicamente por mujeres abrieron un puñado de vías de alta dificultad en Jordania y Arabia Saudí. La escaladora respondió, además, a las dudas de los asistentes sobre las peripecias de sus aventuras.El documental cuenta cómo el equipo femenino de la Fedme escaló y abrió doce vías en Jordania y Arabia, nunca antes abiertas por mujeres. Altaba detalló cómo una de las dificultades de esas ascensiones se produjo por las dificultades que tuvieron que sortear para lograr los permisos por tratarse de una cordada femenina.Pero la actividad del Mendi Tour trascendió de la gran pantalla y desde la mañana Altaba compartió con los aficionados a la escalada y el alpinismo turolenses su experiencia en la pared practicando maniobras con cuerdas en las vías del centro de escalada indoor The Limit, en el barrio de San Julián de Teruel, colgando apenas unas horas después de la apertura de las inscripciones, el cartel de completo en los dos turnos previstos por la organización.