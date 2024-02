“El momento social que vivimos nos pide trabajar más la gestión emocional en niños”

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl estuvo este mes de febrero en el Teatro Municipal de Alcañiz invitada por el programa Alcañiz Soy Sana, que coordinan las técnicos de la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones (Uasa). La charla de la psicóloga clínica, conocida popularmente por protagonizar el programa de televisión Supernanny, tenía como objetivo facilitar pautas y herramientas para ayudar a las familias a llevar mejor la educación de sus hijos. Aunque la ponencia iba a titularse ¿Por qué mi hijo no me hace caso? Cómo conseguir el equilibrio entre dar y exigir, Rocíos Ramos-Paúl, que llenó el aforo del Teatro, la modificó a última hora por otro: Derechos y Responsabilidades en la infancia, al estar más en relación con los conceptos que abordó durante su intervención.

-La charla iba a tener un título y lo ha cambiado, pero aún así se lo pregunto: ¿por qué no nos hacen caso nuestros hijos?

-Creo que es su misión, su objetivo (risas...) Depende de la edad. Cuando son pequeños, porque lo quieren hacer todo ellos solos; cuando son más mayores, porque las normas no les gustan, como no nos gustan a ninguno de nosotros, y, a veces, se les hace duro cumplir las normas, los límites y todo lo demás. Y cuando llega la adolescencia no nos hacen caso porque todo lo que venga de su padre o de su madre es que no.

-Entonces, ¿podríamos decir que el problema es nuestro y que los adultos no somos capaces de ponemos en su piel?

-Los adultos podemos aumentar las probabilidades de que nuestros hijos nos hagan más caso cuando les pongamos un límite, pero también tenemos que entender que ellos se van a enfadar, van a protestar, y no hay que tenerle miedo ni al conflicto ni al enfado ni al lloro ni al llanto ni a nada... Lo que hay que hacer es saber cómo manejarlo e intentar resolverlo de la mejor manera posible y ya está.

-Rocio Ramos Paúl se hizo famosa gracias a la televisión con el programa Supernanny de Cuatro. Ahora está volviendo a grabar una nueva temporada, en este caso para RTVE, ¿cuándo se emitirán los primeros capítulos?

-Es algo que todavía no sé.

-En la serie de televisión aparecen niños muy pequeños. ¿Vuelve a ser centrarse en la infancia la nueva temporada que está grabando?

-Sí, las edades vuelven a ser las mismas, porque los cambios comportamentales se pueden trabajar en niños pequeños, que es donde se ve el cambio.

-Viendo algunos de los capítulos de temporadas anteriores desde fuera se tiene la sensación de que en el programa se afrontan situaciones complicadas de resolver.

-No, ¡qué va! Yo creo que no es cuestión de que sea sencillo o no, sino de que la mayoría de las situaciones que se ven en el programa se dan en la inmensa mayoría de las familias. Ha pasado mucho tiempo, pero sobre todo en el inicio del programa, me paraba mucha gente por la calle que me decía que viendo el programa se habían dado cuenta de que había más gente a la que le sucedía lo mismo que a ellos en casa. De la nueva temporada que se tiene que emitir en televisión no sé qué dirá la gente, pero en aquella primera temporada que hicimos la gente descubrió que los niños también hacían lo mismo en otras casas y que aquello no era un problemón, sino que se podía intervenir y que, además, era propio de la edad, y eso me gustó.

-¿En qué se diferenciará la nueva temporada que ahora se está grabando de las que se emitieron años atrás? ¿Se verán problemas similares a los de entonces?

-Faltan capítulos por grabar, pero vamos a ver dificultades cotidianas, las formas en que podemos resolverlas, pero que se dan en otro momento distinto, en un momento en el que a lo mejor hay que intervenir más con los padres o los padres han de entender más cosas de sus hijos. Aparte de eso, también tenemos problemáticas distintas en este momento.

-En algunos de los capítulos del programa Supernanny de temporadas pasadas se observa que el peso de la crianza de los hijos recae mucho sobre la madre. ¿Suele ser habitual todavía?

-Cada vez menos. Los padres están motivados por implicarse en la educación de sus hijos, en las rutinas... Hay de todo, como en botica, porque todavía hay quien decide no hacerse cargo de la crianza de los hijos, pero también es cierto que ahora los padres tienen muchas ganas de estar presentes y lo están.

-Ha comentado que nos encontramos en un momento social distinto, ¿en qué hay que hacer más hincapié actualmente en cuando a la crianza de los niños?

-Debemos hacer más hincapié en la gestión emocional y, a partir de ahí, en cómo las normas y los límites pueden ayudarnos a las familias al desarrollo de esa gestión emocional con los niños más pequeños.

-¿Se tienen más en cuenta ahora las emociones para enfrentar la educación en los niños?

-Es posible que las describamos mejor. También es verdad que el momento social pide trabajar más sobre gestión emocional, con nombres y apellidos. Yo he trabajado en ello toda la vida, pero ahora mismo la demanda en gestión emocional es muy alta. Me refiero a la gestión de la ira, de la frustración...

-¿Por qué¿ ¿Por el uso de las tecnologías de la información, de los móviles, por el acceso a las redes sociales?

-No hay una única razón, sino que tenemos muchas variables. El momento social demanda todo esto y hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. La realidad es que la gestión emocional está presente, tiene una gran importancia y sabemos cómo está repercutiendo en muchos adolescentes no haber tenido una buena gestión emocional. Yo soy psicóloga clínica y ahí trabajo mucho las dificultades en gestión emocional.

-¿El mal comportamiento de un niño tiene su origen en alguna causa concreta?

-A mí no me gusta hablar de malos comportamientos, sino de comportamientos inadecuados. En respuesta a la pregunta, no tiene porqué haber un origen concreto. A veces puede ser que lo hayan aprendido, otras veces que lo han visto y que por eso los llevan a cabo...

-¿Es necesario conocer el origen de un comportamiento inadecuado para intervenir?

-No, no es necesario. Lo que hay que hacer es ofrecer a los niños otras alternativas de comportamiento, alternativas más adecuadas para que las lleven a cabo y sustituyan a las que no nos gustan.