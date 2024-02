El Museo de Arte Sacro incorpora a su colección la tabla de la 'Exaltación de la Virgen', atribuida a Michel Sittow

La última joya que ha pasado a engrosar los fondos de la colección del Museo de Arte Sacro de Teruel se presentó este viernes en sociedad. Se trata de una pintura flamenca de 104 x 79 centímetros que acaba de ser restaurada. La obra Exaltación de la Virgen María, atribuida inicialmente a Michel Sittow, se muestra desde ayer en este espacio expositivo de la capital.

A la presentación del lienzo acudieron la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, el vicario general de la Diócesis de Teruel y Albarracín, Alfonso Belenguer, el delegado de Patrimonio de la Diócesis, Pedro Hernando, y la restauradora Covadonga Menéndez, además de otras autoridades como la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

La directora general de Patrimonio, Gloria Pérez destacó la “gran belleza de la tabla”, a la que calificó como “magnífica” y que incluyó dentro del catálogo de bienes muebles que son “un valor añadido para Aragón”. Además, insistió en la necesidad de conservarse y protegerse para el disfrute “de todos los aragoneses”.

Pérez señaló que la obra sería el cuerpo central de un tríptico. Así lo apunta el marco, que es el original, en el que se aprecian a simple vista los asientos de las bisagras de las piezas laterales, de las que no se tiene noticia alguna, según confirmó el director del Museo, Luis Pedro Hernando.

Precisamente, el responsable del Museo Diocesano recordó que por los cierres de conventos y monasterios, la “situación es compleja”. En referencia a la obra, destacó que desde el Instituto del Patrimonio Histórico Español se habría confirmado que se trata de “una obra excepcional en cuanto a su calidad y su estado de conservación”.

El director del centro museístico explicó que entre las medidas que se han adoptado para la mejor conservación del lienzo están el hecho del mismo hecho de estar colocado dentro del museo, pues ya estamos asegurados de control de temperatura, de medidas humedad relativa, la seguridad y estamos reforzando las medidas de seguridad que ya estaban dentro de la normativa y ajustadas a lo que manda la ley, pues vamos a poner una tercera medida de refuerzo sobre seguridad”.

La obra

Tras el cierre del Convento de las Madres Carmelitas Descalzas de San José y Santa Teresa en Teruel y el traslado de la comunidad de religiosas que lo habitaba desde su fundación en el siglo XVII a otro convento de la misma Orden fuera de Aragón, “las propietarias tuvieron la idea muy acertada de donar las obras muebles que atesoraba el cenobio turolense al Obispado de Teruel y Albarracín”, apuntó Gloria Pérez. Entre las obras donadas, que fueron depositadas en el Museo de Arte Sacro de Teruel, “está la magnífica tabla”, una pintura al óleo sobre tabla de 104 centímetros de alto por 79,6 de ancho y 2,2 centímetros de grosor, enmarcada, que representa la escena de la Intercesión de la Virgen María ante la Santísima Trinidad o la Exaltación de la Virgen María.

La tabla con la iconografía de la Exaltación de la Virgen María, atribuida a Michel Sittow y localizada en el convento de Carmelitas de Teruel. Posiblemente realizada entre 1492 y 1504, viene a completar la nómina de trabajos realizados por el artista en España.

“La profesora, doña y doctora Carmen Lacarra ha hecho investigaciones sobre la autoría de esta magnífica obra y parece que todo señala que estaría vinculado con lo que sería el reino de los reyes católicos y vinculado, además, también con un pintor de cámara de la de Isabel de Castilla”, señaló la directora general ayer durante la presentación refiriéndose a “una magnífica obra, no solamente por los aspectos formales y compositivos”.

Pérez se refirió al valor incalculable de la obra. Un valor que ya en 1942 una hermana de la orden ya apuntó en una anotación hecha en el reverso del cuadro en la que se lee: “Este cuadro de la Santísima Trinidad es de mucha valía. El año 1942 lo tasaron en 200.000 pesetas por tanto hay que cuidarlo mucho. Una indigna carmelita descalza de Teruel”. Por esa recomendación quizá, la existencia de esa obra había sido desconocida hasta hace poco, cuando la orden de las Carmelitas descalzas cerró el convento en Teruel y se trasladó a Puzol, donando el cuadro al Obispado.

“Esto ha sido una auténtica sorpresa, imaginarán la cara que se me quedó a mí cuando vi la tabla en el coro alto del convento de las Carmelitas, no me podía creer, pensaba que era una falsificación, fue lo primero que pensé, pero eso fue una sorpresa. Pero hay más sorpresas. Hay más sorpresas pendientes y de todo ello daremos cuenta en su momento y esperemos que suscitemos el interés que ha suscitado esta preciosa tabla”, añadió Luis Pedro Hernando.

Autoría de la pintura

Sobre la autoría de la pintura, el director del Museo se refirió a “concomitancias, detalles” que, dijo, “nos hacen pensar en Michel Sittow, pintor estonio que trabaja para las grandes cortes europeas y acaba también trabajando para los reyes católicos, pensamos en eso por relaciones, similitudes, comparaciones, y en este sentido podemos decir que hay una comparación que es la más evidente quizás, que es la que se puede hacer con una tabla de una iconografía similar que hay en el Museo del Louvre”. Pero ni siquiera esa iconografía se puede tomar como referencia ya que “ recientemente salió un estudio que ponía en duda esta autoría”, apuntó.

Sin embargo, terminó restando importancia a la identidad del autor de la pintura. “No sabe la autoría y la cronología exacta, no es feliz, pues hay que ver la felicidad en otras cosas, en la calidad de las tablas, en la buena calidad de la obra”.

Diversos aspectos formales de esta pintura como el magistral uso de la técnica de la veladura, la riqueza de las texturas y los colores o el aspecto melancólico de los rostros de las figuras han motivado que la doctora María del Carmen Lacarra Ducay haya atribuido su autoría a Michel Sittow, pintor de origen báltico (Tallin, 1468/9-1525/6) y formación flamenca que llegó a ser pintor de cámara de Isabel la Católica y del que se conserva muy poca obra documentada, entre la que se encuentra obra de temática religiosa y algunos retratos.

Lamentablemente no se conserva ningún tipo de documentación sobre esta tabla que permita conocer su procedencia, aunque lo más probable es fuera una donación de alguna de las religiosas que profesaron en el convento.

Todos los detalles de la obra y el proceso de su restauración se difundirán más adelante en una publicación

El vicario general de la Diócesis de Teruel y Albarracín, Alonso Belenguer, celebró el trabajo llevado a cabo en la restauración de la pintura y aprovechó para recordar a la Dirección General que la Diócesis tiene muchos más fondos pendientes de su puesta a punto. “Tenemos una colección de textiles preciosos, imágenes... Mucho patrimonio, se puede imaginar de cuatro monasterios enteros. Está almacenado, pero no se puede exponer. Y no es porque no tenemos sitio”.