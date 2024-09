El Museo Provincial de Teruel abre sus puertas a lo esotérico, lo oculto y lo estigmatizado

El arte no tiene que ser luz u oscuridad. No abre o cierra, no está detenido o en movimiento. No responde al paradigma de los binomios formados por cierto y falso, realidad o ficción, 1 y 0, encendido o apagado. Ni siquiera al del bien contra el mal. A ese menos que a ninguno. El arte abre la visión hacia nuevas realidades, no necesariamente estructuradas en pares exhaustivos y excluyentes. Realidades que niegan o restan legitimidad al resto de realidades, al menos a las canónicas. Con esa premisa el Instituto Cervantes trae al Museo de Teruel la exposición Portales a lo desconocido, una selección multidisciplinar de obra de nueve artistas españoles, comisariada por Nerea Ubieto, y que podrá visitarse en este espacio hasta el 3 de noviembre.

El hilo conductor de la exposición son las otras realidades divergentes, los saberes no hegemónicos, aquello que desafía a lo que habitualmente se tiene por cierto y verdadero. “Los artistas hablan de lo extraño y esotérico, de lo que no se puede comprobar o verificar. De una serie de realidades que se apartan de lo cotidiano o de lo normativo, y que, sin embargo, existen”, explica Nerea Ubieto, comisaria de la muestra. “Son artistas muy valientes que no tienen miedo a exponerse cuestionando todas las verdades y bases de nuestra sociedad, e indagar en realidades que tienen que ver con los vampiros, los estados alterados de conciencia, la adivinación, las energías, las criaturas extrañas, la brujería... Para descubrir todas estas realidades hay que soltar los miedos y atreverse a cruzar umbrales y abrirse a otros mundos”. Las piezas expuestas están firmadas por Jorge Gil, Ana Matey, Raisa Maudit, Marina Núñez, Julià Panadès, Andrés Senra, Marta Serna, India Toctili y Marina Vargas.



Sara Civera, Ernesto Pérez, Beatriz Martín, Nerea Ubieto y Beatriz Ezquerra, directora del Museo (de izda. a dcha.). J. E.



Ubieto afirma que lo más destacado de Portales a lo desconocido es que demuestra que “el arte no se conforma con lo evidente ni con una dimensión simple de la realidad, sino que se hace preguntas”, preguntas que cuestionan los cimientos de nuestro conocimiento. “Son preguntas que sí, que también tienen que ver con lo estético, pero sobre todo son conceptuales, sobre quiénes somos y quiénes queremos ser”.

En lo formal la muestra abarca varias disciplinas y formatos; desde la pintura a la instalación, pasando por la performance o el videoarte, en lo que para Ubieto no tiene mera vocación descriptiva, sino que tiene “un profundo sentido crítico”. “Los artistas ponen en cuestión la realidad main stream que niega las parcelas que ellas han investigado, y lo hacen a través de estrategias como la adivinación, la predicción, la brujería, el vampirismo, los rituales, los mantras, los amuletos y las prácticas performáticas, que al final lo que hacen es poner a dialogar a la materia con la naturaleza fuera de los canales que se consideran normales.

Esta crítica, según Nerea Ubieto, hay que situarla “en el momento que vivimos y la necesidad de transformarlo: estamos al borde del abismo frente a situaciones convulsas antes inconcebibles. La reciente pandemia, las guerras por doquier, la crisis climática o el avance de la IA generan miedos e inmovilismo. Permanecemos en un estado de suspensión a la espera de certezas más sólidas. Por ello solo hay que echar una mirada rápida al mundo para certificar que las fórmulas actuales no sirven”, concluye.

Esa crítica carga ademas contra el antropocentrismo “que sitúa al ser humano en el centro de todo. En realidad todos los mundos que existen tienen su propia realidad, no están creados a imagen y semejanza de los nuestros”. La exposición reivindica “que la diferencia entre el bien y el mal es una falacia” e invita “a superar y desestabilizar las bases de referencia que existen en nuestra sociedad”.



Marta Serna apela a la brujería en este dibujo, que forma parte de ‘Caleidoscope III’. M. A.



Las primeras salas de la zona de exposición permanente dan cabida “a las obras más luminosas”, según la comisaria. Ana Matey presenta unos dibujos y una pieza de videoarte basados en sus experiencias de estados alterados de conciencia presentados en la serie 108, en los que Matey se funde con los árboles a través del ritual repetitivo de girar sobre sí misma con ramas y fragmentos de éstos.

Por su parte India Toctli presenta a través de una serie de pinturas una familia de mundos y personajes “concebidos para sanar” desde el ámbito de la psicología y de la terapia EMDR (estimulación binocular).

Julià Panadès presenta una instalación que entronca con la tradición de las antiguas cultura totémicas, con un altar a la adoración a Diógenes y la Pachamama. “Diógenes está muy mal entendido por la cultura popular porque no es acumulador sino al contrario, es un filosofo que representa la frugalidad, a quien le llamaban perro porque vivía con lo mínimo necesario”, explica Ubieto.



Las obras de ‘Portales a lo desconocido’ apelan a lo esotérico, a lo oculto y a lo mágico. M. A.



Las dos pinturas que presiden la primera de las dos salas de exposiciones temporales, junto a una pequeña instalación, son obra de Marina Vargas, que reflexiona sobre el destino y la realidad preconcebida a través del tarot. De hecho las dos pinturas representan la reinterpretación de dos de sus cartas; la Luna, que representa la maternidad, el subconsciente y la creación; y el dos de compas, “hermano pequeño del Arcano Menor de Los Enamorados” y que se relaciona con el amor romántico, fresco y de buenos augurios.

Ya en la sala interior, Marta Senra expone una serie de dibujos y videopiezas tituladas Caleidoscope III que indaga en el mundo de la brujería. Marina Núñez presenta universos ficticios en Inmersión, donde a través de la fractalización diseña personajes femeninos, cuya piel se funde con su entorno enfatizando su misma naturaleza.

Raisa Maudit, por su parte, presenta The vampire manifiesto, en la que redefine el mito del vampiro como elemento de resistencia sistémica. Su obra tiene manifestaciones en vídeo, en pintura “e incluso en una novela, porque Maudit es una artista expansiva”, asegura la comisaria.

Por su parte Andrés Senra propone la recuperación de la magia desde la disidencia de género, y sus pinturas muestran seres híbridos que han evolucionado hacia la transespecie. Y Jorge Gil cierra la exposición con No - Jamás -Nada - Nunca, pieza que pone en relación el espiritismo con la adivinación y la utilización de objetos mágicos, como el péndulo, como es el caso. En su pieza las respuestas que ofrece su péndulo dejan poco espacio al optimismo con cuatro respuestas negativas, que expresan que el destino domina sobre la falsa capacidad de libre albedrío.



Dos visitantes observan una de las piezas de videoarte que pueden verse en la muestra temporal del Museo de Teruel. Jorge Escudero

Instituto Cervantes

Ernesto Pérez Zúñiga, subdirector de Cultura de la sede del Instituto Cervantes en Madrid, que patrocina y produce la muestra, explicó que esta institución no solo vela por la difusión del español sino también de la cultura, “en el extranjero pero también en nuestro territorio, en España o Hispanoamérica”. Pérez destacó, durante la presentación oficial de la exposición, que Portales a lo desconocido ha visitado las ciudades de París y Bruselas antes que Teruel, “aunque aquí luce mucho mejor porque el espacio se lo permite y se han incorporado piezas nuevas que no habían sido expuestas antes”.

Pérez conversó con la diputada delegada Beatriz Martín, que se mostró convencida de que “en el futuro el Instituto Cervantes y el Museo Provincial de Teruel pueden seguir estrechando sus lazos y colaborando en futuros proyectos”. Ernesto Pérez cogió el guante y aseguró que “el Instituto Cervantes no viene solo a traer cultura, sino también a recogerla y aprender, porque nos gusta no dejar de nutrirnos”. “Sabemos lo importante que es reconectar la cultura de las sociedades urbanas y de las rurales, de las zonas densamente pobladas y las más despobladas, y por eso la gran cultura humanista también tiene que estar en espacios como Teruel”.

Portales a lo desconocido, que fue inaugurada este jueves, podrá verse en el Museo Provincial de Teruel hasta el 3 de noviembre. Se trata del tercer proyecto expositivo de Nerea Ubieto en el Museo Provincial de Teruel, después de Paisajes especulativos, del pintor turolense Fernando Romero (2019) y Espacios y vulnerabilidad (2024).