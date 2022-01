El Museo Provincial de Teruel cerró 2021 con unas cifras relativas de récord

El Museo Provincial de Teruel cerró 2021 con un importante incremento de visitantes con respecto a 2020, y aunque las cifras absolutas están todavía muy por debajo de las que se registraron en 2019, el año anterior a la pandemia, esta reducción es debida a la ausencia de turistas con motivo de las restricciones en la movilidad. De hecho y como apunta Jaime Vicente, su director, “en los meses de 2021 en los que no ha habido restricciones a la movilidad se han superado las cifras de los mismos meses de 2019, que es año con mejores cifras de la historia del Museo, lo que nos indica que estamos creciendo. El problema es que la pandemia siga teniendo efectos sobre la llegada de turistas no podemos establecer comparativas fidedignas”.

En 2017 y 2018 el Museo Provincial de Teruel rozó los 40.000 visitantes anuales, cifra que consiguió superar por primera vez en su historia en 2019, convirtiéndose así en el mejor año para la institución.

En ese año la exposición más visitada en términos absolutos fue la correspondiente a festival Teruel Punto Photo, con la muestra Skid Row 08001 de Shasa Asensio, que vieron 9.866 personas. Pero la muestra más exitosa fue la que se organizó en colaboración con el Museo del Prado trayendo a Teruel el cuadro de Tiziano Venus recreándose en el Amor y la Música, junto a una interpretación de este cuadro desde una óptica local y contemporánea, que en menos de un mes atrajo a 8.875 personas.

2020 comenzó con mejores cifras incluso, ya que una muestras sobre la Guardia Civil atrajo en apenas dos semanas entre enero y febrero a 3.000 personas.

Sin embargo llegó la pandemia y el cierre, mientras podía verse en las salas de exposiciones temporales la muestra fotográfica Violencia contra las mujeres en los conflictos internacionales, de Gervasio Sánchez.

El Museo Provincial de Teruel no tardó demasiado en reabrir, y lo hizo el martes 26 de mayo de 2020 con la llegada de la fase 2 de la desescalada, con tiempo para ver en sus últimos días la exposición de Gervasio Sánchez.

Ese año arrojó una cifra total de visitantes de 15.000 en todo el año, producto del cierre, del parón de la actividad turística -buena parte de los visitantes del Museo siguen siendo turistas que llegan a Teruel- y del miedo instalado entre los propios turolenses.

Un buen 2021

El pasado año fue “muy positivo” para el Museo, aunque no en cifras absolutas, ya que se incrementaron con respecto al 2020 en casi 4.000, si bien se mantuvieron ligeramente por debajo de la mitad de 2019, en periodo prepandémico.

Sin embargo Jaime Vicente insiste en que en cifras relativas se sigue creciendo, “ya que en los meses en los que no ha habido restricciones -y por tanto se ha recibido un flujo continuado de turistas- se han registrado más visitas que en el mismo mes de 2019”. “La suma total de visitantes anuales no es representativa porque tiene el sesgo de los turistas que no han venido durante varios meses”, afirma.

Además la programación de 2021 se hizo teniendo en cuenta necesariamente el factor pandemia, por lo que fue uno de los que menor número de exposiciones temporales han podido verse de las últimas décadas.

De ellas, el primer semestre del año correspondió a los últimos meses de Negro esperanza, una propuesta del artista abstracto aliaguino, afincado en Barbastro, Miguel Ángel Encuentra. La muestra estaba formada por 16 pinturas, entre ellas un enorme políptico de 21 metros de longitud, sin contar una línea roja que salía del lienzo e incluso del propio museo, para terminar colándose por la tapa de alcantarilla que hay en el pavimento frente a su entrada.

Tras ella llegó Epílogo a la siesta de un fauno, una muestra creada con parte de las piezas de arte contemporáneo que guarda el Museo Provincial de Teruel en sus depósitos, muchas de ellas procedentes de los artistas premiados con la Beca de Artes Plásticas que Endesa y la Diputación Provincial convocó entre 1989 y 2013, y comisariada por María Gracia de Pedro, egresada en Bellas Artes en el campus de Teruel, y Jorge Postigo de la Nogal. Esa exposición, que muy a propósito se centraba en el retorno de la luz, el apego a la vida y la resiliencia, fue visitada por 3.696 personas.

La muestra más visitada del año volvió a ser la de Teruel Punto Photo -en parte porque tiene lugar durante los meses de verano, cuando más visitantes recibe la colección permanente del Museo-, en esta ocasión la provocadora colección fotográfica de Ana Álvarez Errecalde, Morir y renacer, que atrajo a un total de 11.807 visitantes, la cifra más alta en términos absolutos en una sola exposición temporal de los últimos años.

Picasso y Aragón

El año acabó con la exposición Picasso y Aragón. Goya, Gargallo y Buñuel, una interesante muestra en la que se pueden ver piezas de Pablo Ruiz Picasso -algunas de ellas inéditas- procedentes de más de media docena de instituciones museísticas de toda España, entre ellas el Museo Picasso de Barcelona o el Centro de Arte Reina Sofía, que ponen de manifiesto las conexiones estéticas y conceptuales del malagueño con tres representativos artistas aragoneses: Goya, Buñuel y Pablo Gargallo.

En sus dos primeras semanas, las últimas de 2021, la muestra atrajo a 1.271 visitante, y es de esperar que cuando concluya, el 20 de marzo, se haya convertido en una de las exposiciones temporales del Provincial de Teruel con más público. Esa es una de las razones que impulsan al director del Museo a pensar que 2022 puede ser otro año de récords: “Es imposible prever qué pasará en 2022, pero, pese a que la cifra de contagios es enorme ahora, creo que la evolución va a ser muy positiva con respecto a la covid. Y aunque todos nos movemos con mucho más cuidado y más reservas, creo que vamos camino de la normalidad”.

Entre otras cosas los responsables del Museo Provincial de Teruel no cuentan con que la pandemia o sus restricciones determinen la programación expositiva, como ocurrió en 2020 y 2021. “Estamos más condicionados por los presupuestos que por la covid”, asegura Vicente Redón. “Nosotros manejamos una previsión para este año normalizadas, con 5 o 6 exposiciones, en las que ya estamos trabajando, y que se organizarán con normalidad si la situación no cambia drásticamente para peor”. Y en cuanto al resto de actividades impulsadas desde el Museo la previsión también indica que habrá un aumento. “Los trabajos de excavación y restauración arqueológica también se incrementarán, lo mismo que las actividades relacionadas con la restauración, la documentación, talleres, actividades en la biblioteca, etcétera”. “Siguiendo la misma línea de los últimos años y en función siempre de los presupuestos, nuestro objetivo es seguir creciendo durante 2022”.

