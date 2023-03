El obispo de Teruel pide seguir el ejemplo de Jesucristo ante las realidades injustas de hoy

Por

El obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, pidió este sábado a los turolenses seguir el ejemplo de Jesucristo ante las realidades injustas que vive hoy el mundo y ser solidarios con nuestros semejantes en el pregón de la Semana Santa que ofició en la Catedral de Teruel y con el se dio inicio a los actos semanasantísticos de 2023.



Antonio Satué fue el encargado de leer el pregón de la Semana Santa en uno de los actos más entrañables y significativos, como él mismo destacó, de esta celebración religiosa, un acto organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad.



En su alocución, el obispo siguió los pasos de Jesús durante la Pasión día a día, enlazando la historia que vivió con la realidad que hoy día sigue viviendo la humanidad. Aseguró que las “personas libres, como Jesús, que ‘no se casan’ ni con los de arriba ni con los de abajo” no pueden esperar ni reconocimientos ni aplausos si meten el “el dedo en la llaga” de las injusticias.



“Desgraciadamente, tanto ayer como hoy, criticamos más a quienes se comprometen y bajan al barro de la vida que a los que miran desde la comodidad de su sillón o la curiosidad de su balcón”, afirmó el pregonero.



En un paralelismo con lo que sucede hoy, afirmó que en el caso de Jesús, “teniendo en cuenta el juego de fuerzas de los diferentes grupos sociales y las corrientes políticas de su tiempo, podemos llegar a la conclusión de que se trató de eliminar a un líder popular incómodo, sobre todo para los dirigentes religiosos de aquella sociedad”.



José Antonio Satué, que tuvo también durante su alocución palabras de solidaridad con los afectados por los incendios forestales, aseguró que los más poderosos en tiempos de Jesús, “los que se creían perfectos”, se opusieron al proyecto de “fraternidad universal” que predicaba y que hoy día sigue más vigente que nunca por las realidades que ocurren en nuestro mundo.



Comentó en este sentido que nosotros tampoco estamos aquí “para ser servidos”, sino que “tenemos muchos pies cercanos que refrescar y aliviar”, como los de “nuestros mayores, desgastados por los años de trabajo y llagados por los fríos y calores soportados, y sus vidas ahora cargadas de achaques y limitaciones”. También se refirió a la “zozobra de muchos emigrantes y refugiados que huyen del hambre y de la guerra”, así como a los “pies de los enfermos y de los que no protestan de nada, tan sufridos”.



Aludió igualmente a “la angustia de muchas mujeres maltratadas y el dolor de tantos padres y madres ante las dificultades de sus hijos para orientar sus vidas, encontrar un trabajo, construir una familia y un porvenir”. A todos ellos, dijo, hay que “ofrecerles frescor y esperanza”, así como el “amor de las familias, la ilusión de los jóvenes, la vida que los niños estrenan cada día”.



El obispo manifestó que esa lucha suprema de Jesús durante los días de su Pasión “ilumina nuestras luchas diarias, cuando discernimos qué camino tomar: ¿la honradez o la corrupción?, ¿la verdad o la mentira?, ¿el bien común o los intereses personales?, ¿la solidaridad o la indiferencia?, ¿el amor o la propaganda?, ¿la fidelidad o el capricho?, ¿el Reino de Dios o mi reino?”.



El pregonero de esta Semana Santa afirmó que cuando falla la amistad, el amor, la justicia, la paz, el trabajo o la salud, “nos llega la cruz”, y que cuando fallamos a todo ello, “condenamos a otras personas a la cruz de la soledad, de la pobreza, de la guerra”.



Manifestó que Jesús tomó el madero y aguantó hasta el Calvario para llegar a él porque aun en medio de la cruz, “Dios no abandona al que sufre”, y hoy día nosotros llegamos también hasta el final “por tanta gente buena que Dios siembra a nuestro lado, por tanto amor limpio que nos levanta cuando caemos, por tantos hombros que se arriman y comparten nuestras penas”.



Satué consideró que si nuestra sociedad sigue adelante, aunque sea “a trancas y barrancas”, es gracias a ese amor de muchas personas generosas que “comparten tiempo, bienes y cariño”, gracias al trabajo de entidades como Cáritas y Manos Unidas, o al trabajo de tantas cofradías, que han comprendido “que no podemos ser verdaderos cristianos si solo nos preocupamos de dar esplendor a nuestro paso y a nuestra procesión, si no vemos y servimos a Jesús en cada persona que nos pueda necesitar”.



El obispo deseó que los turolenses vivan “intensamente” esta Semana Santa acercándose a Jesús “sin miedo” y reviviendo sus gestos de amor hacia los demás.