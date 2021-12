El primer libro de arte NFT de la historia incluye al alcañizano Toñín Lizana

Buen año para Lizana

El arte digital vive una explosión que lleva camino de convertirse en una revolución cultural y tecnológica desde la aparición de los NFT (Non fungible token, por sus siglas en inglés, que podrían traducirse al castellano como ficha no consumible), un modelo de autenticación que permite que obras digitales que pueden ser vistas por cualquier internauta sean, sin embargo, únicas, y puedan por tanto comprarse y venderse en exclusiva como sucede con las obras de arte físicas.Ahora el fenómeno NFT ha dado un nuevo paso con la publicación del primer libro de arte NFT, creado por el artista Sutu (seudónimo de Stuart Campbell, creador de arte para Marvel, Google o Disney, entre otras grandes compañías), que fue presentado a mediados de noviembre en el DesignerCon de California, uno de los festivales de arte y diseño contemporáneos más importantes del mundo.Entre los 60 artistas internacionales cuya obra recoge este libro, titulado Prosthetic Reality V.2, se encuentra el alcañizano Toñín Lizana, con la pieza Landscapes dreamed of by an AI (Paisajes soñados por una inteligencia artificial), una obra digital, en formato de vídeo en bucle de 28 segundos, que puede verse en https://hicetnunc.art/objkt/ 387872 La pieza de Lizana, incluida entre la de otros autores internacionalmente reconocidos como Ruben Fro, Kid Mograph, Pixel Ord o Xsullo, muestra un paisaje nocturno que va cambiando en función de un proceso de inteligencia artificial aplicado por el autor.Las obras de Prosthetic Reality V.2 están realizadas en Realidad Aumentada, de forma que las piezas de audio o de vídeo pueden verse a través de las páginas del libro a través de filtros y aplicaciones en teléfonos móviles o tabletas, a través de las cuales la imagen fija cobra vida o tridimensionalidad mostrando el auténtico contenido de la obra digital NFT. En concreto, en el caso del libro editado por Sutu se utiliza la aplicación Eyejack.Prosthetic Reality V.2 puede adquirirse en formato físico desde cualquier parte del mundo a través del enlace https://gallery.eyejackapp.com/prv2, donde además pueden verse o comprar las obras digitales NFT de cada artista. Como en todos los casos cuando se trata de obras NFT, la transacción se realiza en criptomoneda, en este caso Tezos, que en la actualidad se cotizan a unos 5 dolares estadounidenses.Como explica su autor, Prosthetic Reality V.2 es en realidad la segunda parte de un proyecto que EyeJack lanzó en 2017, que fue el primer libro de arte de realidad aumentada publicado. En esta ocasión lo que añade este libro es que todas las obras que contiene, incluida la de Lizana, se presentan en una galería NFT que garantiza que sus autores -o aquellas personas que compren la obra- conservan la propiedad de la obra.Con la participación en el Prosthetic Reality V.2 el alcañizano Toñín Lizana pone el broche final a un año con varias selecciones en festivales, destacando su participación en la segunda mitad de año en festivales como en el Supernova de Denver de Estados Unidos, el Façade Video Festival de Bulgaria, Unreal Bonfires de Eslovenia o el Motile Art de India, siendo seleccionado con alguna de sus obras en más de 10 festivales de diversas partes del mundo. La cita más reciente en la que ha participado el turolense ha sido el One Of World de la Miami Art Week que tiene lugar a principios de diciembre.Toñín Lizana es el fundador de la extinta Asociación Cultural las Ranetas de Alcañiz, y un activo creador y experimentador de arte digital e Inteligencia Artificial. Durante la última edición de los Premios de la Música Aragonesa, en junio de 2021, recogió el Premio Especial a la Agitación Cultural.