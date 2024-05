‘Momentos’ de Toñín Lizana representa a España en el certamen Unica de Polonia

Por

El alcañizano Toñín Lizana (@unaraneta) es uno de los 32 realizadores que representan a España en la fase internacional de la 86 edición del Concurso Mundial de la Unión Internacional de Cine Unica, que se fallará el próximo mes de agosto en Poznan (Polonia). El turolense concurrió al certamen con su cortometraje Momentos, realizado con inteligencia artificial, que además a comienzos de año fue proyectado en el Chambal Festival de Kotah (India), una cita en la que se proyectaron películas de todo el mundo y de destacadas figuras de la industria de Bollywood.



Antes de eso, el corto Momentos había pasado por festivales como Animanzón (Ainzón, Zaragoza), Muestra de Cortos de las Delicias (Zaragoza), Cartoons Gandía Festival, Afrofuturism Fest (Atlanta, EE. UU.), Ahmedabad International Film Festival de India o el Short of the Year Spring 2023. La pieza puede verse en Youtube y en el perfil de Instagram @unaraneta, y cuenta con la voz en off de la actriz Lydia Vera. Arte NTF en París

Por otro lado Toñín Lizana participó durante el pasado mes de febrero en L’Eclat, una exposición de arte NTF -arte virtual, cuyas piezas no son tangibles- organizada por Acelerate Art y IHAM Gallery, en esta última galería parisina. La muestra expuso obras de 26 artistas de todo el mundo, entre las que estaba Small abyssal creatures, pieza desarrollada por Lizana perteneciente a su serie Abyssal creatures en la que invita al espectador a sumergirse en las profundidades de un océano fantástico.



Por último, tras la pasada colaboración con el grupo Azero en la realización su videoclip Más fuego, esta vez le tocó el turno al grupo GEN (con componentes de Zaragoza y del Más de las Matas). La canción elegida ha sido Quítale 3, un tema que habla sobre la explotación laboral, dándole una vuelta de tuerca a la letra para llevarla a un futuro distópico donde incluso los robots que sustituyen a los humanos son también explotados. El videoclip en forma de animación está creado con técnicas de inteligencia artificial empleando modelos de texto a imagen y de texto a vídeo como Stable Diffusion, Midjourney y Gen 2. El video se estrenó en enero y puede verse en el canal oficial de Gen de Youtube (gen rockdeserieb).



Toñín Lizana es uno de los pioneros españoles en arte de realidad virtual e inteligencia artificial, campos en los que lleva profundizando desde hace una década, cuando no eran ni mucho menos tan conocidos como ahora. Además era organizador de Ranetas VR Fest, una de las citas pioneras en Europa, que sin embargo dejó de organizarse al quedarse sin apoyos financieros.