El recital Villa de las Palabras convoca a una decena de poetas en Puertomingalvo

El Recital Poético Villa de las Palabras de Puertomingalvo llegará este domingo a su quinta edición, con la celebración de una jornada lírica que contará con escritores y artistas de Valencia, Castellón y de la Comarca Gúdar-Javalambre. Por tercer año consecutivo se celebrará en la Sala de la Villa, que durante todo el mes de agosto acoge la exposición anual de arte contemporáneo que tradicionalmente organiza la sala, comisariada por Ricardo García Prats. En esta ocasión el artista gráfico que expone sus obras en el edificio gótico es el zaragozano José Luis Cano.



La jornada comenzará a las 19 horas. Además de la lectura de versos por parte de varios poetas, está previsto que el acto se cierre con la presentación de Manifiesto de Incertidumbre, el último poemario publicado por Patricia Crespo, poeta descendiente de Puertomingalvo.



En concreto, está previsto que participan en el Villa de las Palabras los poetas Teresa Pujol, valenciana con ascendencia de Aldehuela, Juanjo Lacruz, Ruth Ruiz, Maikel, Begoña Sousa, Juan Coronil, Amparo Gil, Pilar Sanahuja o Miguel Junqueras, en la lectura de diferentes poemas acompañados por música de guitarra.



El colofón al acto lo pondrá la presentación de Manifiesto de incertidumbre (Olé Libros), tercer poemario publicado por Patricia Crespo, una profesora de Valencia vinculada por lazos familiares con Puertomingalvo y Linares de Mora, y una de las impulsoras del encuentro poético.



La obra se publicó en septiembre de 2022, y desde entonces ha tenido una exitosa trayectoria, ya que fue finalista en los Premios de la Crítica de Poesía de Valencia. Este libro se ha presentado y ha recorrido las ferias del libro de Valencia, Castellón y Madrid, entre otras ciudades.



Puertomingalvo forma parte del poemario, “ya que mucho de lo que escribo lo hago durante el verano, en Puertomingalvo. Alejada del trabajo y de la ciudad son unas semanas en las que escribo muchísimo más que el resto del año”, asegura Crespo.



La obra, como indica su título, es una exaltación de la incertidumbre como manifestación de la vida. “No existen certezas en la vida, solo posibilidades, incertidumbres. Este manifiesto defiende que debemos aprender a vivir con ello”, explica la autora.



No es una obra fatalista o pesimista, sino todo lo contrario. “La incertidumbre es evolución y futuro, porque donde hay certeza no hay salida, todo es estático. No se trata de llegar a buen o a mal puerto, sino de llegar, de hacer el recorrido”.