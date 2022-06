El Seminario sobre Jota de Teruel busca consensos para impresionar a la Unesco

El bailarín Miguel Ángel Berna, el cantador Javier Badules, la productora Manuela Adamo, el pianista Sergio Bernal, el historiador Javier Barreiro y la folclorista Carolina Ibor disertaron ayer miércoles sobre La Jota, presente y futuro, título del seminario que tuvo lugar en la delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel con motivo de impulsar la candidatura de la Jota a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, que debe de refrendarse en octubre desde el gobierno de España.

Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón se encargó de inaugurar esta jornada de investigación que tiene como objetivo “que cada uno de los especialistas en la Jota, desde sus diferentes ámbitos, aporten las medidas de salvaguarda necesarias y exigidas por la Unesco para tramitar el expediente de una candidatura de este tipo”.

Según Menjón, se trata de evaluar qué medidas pueden ponerse en marcha para difundir, proteger y perpetuar los valores patrimoniales de la Jota, “que los expertos nos digan qué consideran más urgente, más oportuno o más eficaz”. Estas medidas pueden ser del tipo de “hacer una enseñanza reglada de la Jota, organizar más encuentros de estudio, revitalizar la recogida de documentación y archivo, organizar más actividades con la Fonoteca, estrechar la relación de la Administración con los grupos de jota” según Menjón, que añadió que “y en este caso, en el que se trata de una candidatura conjunta -incluye toda España excepto País Vasco, Ceuta y Melilla-, ver cómo se puede trabajar entre diferentes comunidades autónomas para darle dimensión internacional a la Jota”.

“Al final”, resumió ayer Marisancho Menjón minutos antes de iniciarse el seminario, “lo que queremos hacer en estos encuentros es que los profesionales de la Jota, quienes la viven en su día a día, nos digan qué es necesario emprender para que llegue a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Varios ponentes

Tras la apertura de la directora general de Patrimonio, abrió el turno de ponencias la folclorista Carolina Ibor, licenciada en Economía y en Antropología Social y Cultural y profesora de la Universidad de Zaragoza, disertando sobre la tradición de la jota en el sudeste de Teruel, en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre principalmente. Posteriormente, el pianista y catedrático del Conservatorio Superior de Música de Aragón Sergio Bernal abordó asuntos relacionados con la música es la ponencia titulada La jota aragonesa y la improvisación en concierto en la España isabelina. Después, el escritor e historiador de la jota Javier Barreiro esbozó un estado de la cuestión de los estudios teóricos con la ponencia Cuestiones pendientes de estudio, investigación o debate en la jota aragonesa. Para acabar el primer turno de ponencias, Manuela Adamo, productora de artes escénicas, gestora cultural e investigadora, reflexionó sobre la producción y creación de espectáculos de música y danza joteras.

Tras la pausa fue el turno del cantador y profesor de rondalla y canto Javier Badules, director del grupo Aires Monegrinos, que compartió su experiencia y práctica profesional en el sector de la enseñanza de la jota. Y cerró las intervenciones individuales el bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, antes de un debate moderado por Carolina Ibor, en el que participó el público que, aunque no excesivo en número, abarcaba diferentes ámbitos de la Jota y la investigación en Teruel.

Miguel Ángel Berna, junto a Manuela Adamo (izda.)

Marisancho Menjón explicó que la candidatura de la Jota marcha “por buen camino”. Destacó que la nominación original de Jota Aragonesa se quedó en Jota porque “todas las Comunidades Autónomas españolas, excepto País Vasco y Ceuta y Melilla mostraron su deseo de formar parte de ella, porque está presente en muchos otros folclores españoles”. “La candidatura sigue estando liderada por Aragón porque nadie duda de que aquí la pujanza y la tradición como símbolo identitario es mayor, pero es motivo de orgullo que tengamos un apoyo tan unánime por parte del todo el Estado. Creo que nunca ha habido una candidatura tan amplia como esta”.

Tras diferentes actividades como el seminario de ayer en Teruel, las que ha desarrollado la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, conciertos o presentaciones literarias, está previsto que Miguel Ángel Berna ofrezca una serie de actuaciones en Huesca y Teruel, y en agosto tendrá lugar el acto central de la candidatura, cuyos detalles todavía no se conocen.

Finalmente, y coincidiendo con la celebración en Zaragoza del Consejo de Patrimonio Histórico en octubre, la explanada de la Expo frente al Palacio de Congresos acogerá un flashmob multitudinario en torno a la Jota.

Se espera que durante ese Consejo de Patrimonio Histórico el gobierno central de España de el visto bueno definitivo a la candidatura a Bien Inmaterial de la Humanidad, ya que en última instancia es un Estado y no una serie de Comunidades Autónomas quien debe respaldarla ante la Unesco.

Berna: “La Jota ha carecido históricamente de diálogo”

Miguel Ángel Berna es uno de los grandes renovadores de la Jota a través de la danza y también ha contribuido decisivamente a su difusión. Según el zaragozano, “una de las carencias que ha tenido históricamente la Jota es la falta de diálogo. Por eso son importantes este tipo de encuentros”, explicaba ayer antes del seminario en Teruel, “porque no todos tenemos la misma visión sobre ella y hay que poner esas diferencias sobre la mesa”.

Eso sí, asegura, huyendo de visiones politizadas o politizables y huyendo de “estereotipos, que han sido nuestro gran problema”. Según el coreógrafo, “hay que romper esos estereotipo porque la sociedad avanza. No vestimos igual que hace 50 años, ni tenemos los mismos trabajos ni la misma vida. Tenemos que poner en común nuestra visión sobre qué cosas hay que adaptar a los nuevos tiempos, para que haya diversidad, que al final es lo que importa”.

Sobre que la candidatura de la Jota abarque toda España, Berna aseguró que “a veces en Aragón nos miramos el ombligo. Yo he salido del teatro Juan Bravo de Segovia y he visto gente bailar una jota, en la calle, y eso en mi tierra no lo he visto. A veces pensamos que todo gira en torno a nosotros y de repente descubres que en Valencia o en Galicia tienen jotas estupendas. Es fundamental tener mucha información”.