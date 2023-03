‘El sillón del abuelo’, o cómo disfrutar de nuestros mayores hasta el momento del adiós

Cristina Herrero Pons llenó el pasado sábado el salón de actos del Centro Buñuel Calanda durante la presentación de su primer libro, El sillón del abuelo, publicado por la editorial valenciana Peonza, especializado en libros infantiles y didácticos, e ilustrado por Marta Fernández.

Herrero es una joven maestra de inglés calandina, que después de haber trabajado en colegios como el Emilio Díaz o el Juan Sobrarías de Alcañiz, actualmente imparte clases en Zaragoza. En El sillón del abuelo reúne dos elementos importantes que Herrero ha tomado de sus experiencias personales y profesionales; invitar a los niños a tomar consciencia del potencial que tienen los abuelos como transmisores de conocimientos y experiencias, a tres generaciones vista y de primera mano, y también proporcionar herramientas para afrontar el duelo cuando un niño se enfrenta a la muerte de su abuelo, la primera experiencia traumática relacionada con la muerte en la mayor parte de los casos.

Según la calandina, “al final el libro es simplemente un homenaje a los abuelos, a los míos y a los de todo el mundo. Cuento mis vivencias y al mismo tiempo hablo del tema del duelo cuando nuestros seres queridos mueren”. Según la profesora, “el libro puede ser utilizado como una herramienta en clase para trabajar el aula la necesidad de normalizar el duelo”, aunque no es una obra diseñada estrictamente para ser material didáctico, “sino más bien una invitación a cualquier niño que lo lea para que sepan disfrutar de los abuelos y aprovechar todo lo que pueden darnos mientras se pueda”.

Portada de libro presentado

Cómo muchas de las cosas que hoy en día se están escribiendo, publicando, grabando o pintando, -lo que no le quita en absoluto mérito-, la pandemia está en cierta forma detrás de la concepción de El sillón del abuelo. “Me pareció un periodo durísimo y me hizo entrar en una especie de catarsis. Pensé en hacer algo motivador que me sacudiera, y decidí escribir sobre mis abuelos”.

El libro publicado por Peonza parte de algunas de las experiencias personales de su autora, aunque se desdobla en una niña que, aunque tiene su mismo aspecto, se llama Candela. “Elegí el nombre por su significado, por lo que tiene de luz, de iluminación. Para afrontar un duelo lo que necesitas es que alguien te ilumine”.

En este sentido Herrero agradeció el trabajo de Marta Fernández, ilustradora a la que la turolense no conoce, sino que trabaja habitualmente para la editorial. “Pese a no conocernos no tuve más que enviarle algunas fotos e hizo un trabajo excelente, recreándome a mí misma cuando era una niña”.

Imagen que ofrecía el salón de actos del CBC durante la presentación del libro de Cristina Herrero

De las experiencias más valiosas que Cristina/Candela recuerda, relacionadas con su abuelo, la mejor es “sencillamente el tiempo que pasaba con él”. En el relato, sencillo, positivo y adaptado a la lectura infantil, Candela disfruta de la compañía de su abuelo con la despreocupación infantil que proporciona la sensación de que todo es eterno y perdurable, “hasta que un día quiere ir a su casa a visitarlo, y se encuentra con que ya no está, con que su sillón está vacío y ya no podrá verlo más”. En esas circunstancias “al niño le surgen muchas dudas y frustraciones”, y si las gestiona él solo es posible que no lo haga de la forma más correcta y saludable.

Entre los compromisos con la editorial Peonza estaba el de organizar una presentación pública, y aunque Cristina Herrero está actualmente afincada en Zaragoza, donde trabaja, decidió organizarla en su pueblo, a instancias de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calanda. La localidad se volcó con el acto y, durante la tarde del sábado, llenó por completo el salón de actos del CBC.

Tanto es así que a Herrero le han quedado ganas de repetir la experiencia, especialmente por lo que se puede aportar a la educación infantil desde la literatura. “Ya tengo algunas ideas y estoy empezando a desarrollarlas. Admito que el mundo de la publicación es muy complejo, pero me apetece probar”, asegura.

Es posible adquirir una copia de El sillón del abuelo a través de la web de la editorial Peonza o de sus perfiles en Instagram o Facebook, o bien contactando directamente con la autora a través de sillondelabuelo@gmail.com.