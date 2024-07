El XIX Festival Internacional Buñuel Calanda inicia con grandes películas y dos homenajes

La XIX edición del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda ya está en marcha. Arrancó el sábado con sendos homenajes al historiador cinematográfico Carlos F. Heredero y al productor y distribuidor Emilio Oliete. La proyección de las grandes películas programadas avanza en tres ubicaciones y dos sesiones diarias a la espera de que el jueves llegue el gran encuentro profesional de cine Aragón-México.

La cita cultural de Calanda contará, hasta el viernes 19 de julio, con 17 proyecciones cinematográficas, dos presentaciones literarias, una conferencia y cuatro homenajes.

El BCIFF (siglas en inglés del festival) se celebra en tres ubicaciones diferentes. El Centro Buñuel Calanda (CBC) acogió el domingo las presentaciones literarias –Iceberg Borau, de Carlos F. Heredero y Mujeres de cine, de Ruth Gabriel–. Este lunes hará lo propio con la conferencia Los olvidados, ejemplo de preservación, restauración y difusión, a cargo de Iván Trujillo, director de TV UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y Javier Espada, director del festival. También acogerá el novedoso encuentro de cine Aragón-México, el jueves por la mañana.

Además la Casa de Cultura Víctor Romero y el CBC acogen las proyecciones en sesión de tarde (18:00 horas), y el Castillo de Calanda las proyecciones en sesión de noche (22:00 horas).



Joaquín Juste y Carlos F. Heredero, el sábado en el castillo de Calanda. Sandra Barrilaro

Peregrinación buñueliana

Pese a las previsiones de tormenta, el tiempo acompañó y finalmente se pudo inaugurar el sábado por la noche en el recién restaurado castillo calandino. Allí, Carlos F. Heredero aseguró, tras recoger su galardón de manos del presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, que es crítico “gracias a Buñuel” y refirió que su primera crítica fue para El ángel exterminador (1962, Luis Buñuel).

“Un homenaje siempre es emocionante y recibirlo en Calanda es muy significativo. Yo no había venido y era una asignatura pendiente; es una especie de peregrinación laica a los orígenes de mi cinefilia que empieza realmente con mi fascinación por Luis Buñuel y quiero pensar también que se reconoce lo que significa la crítica, la historia del cine y el pensamiento sobre el cine”, destacó Heredero.

Oliete sí que había estado en este festival, hace 15 años, “Es un honor que se acuerden de uno y estar aquí”, en la tierra donde nació “un hombre transgresor, avanzado en su época, con unos títulos que nunca mueren”.

A estos dos homenajes se suman los que recibirán el viernes Gérald Duchaussoy, director de Cannes Classic y Hugo Villa, director de Actividades Cinematográficas de la UNAM.



Emilio Oliete pronuncia un discurso tras recibir su reconocimiento. Sandra Barrilaro



Primeras cintas

En la gala de inauguración, presentada por Julio López, periodista del Canal 22 de México, se proyectó el documental aragonés Manolo Kabezabolo. Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí (2023, José Alberto Andrés Lacasta). La jornada terminó con una pequeña audición del propio cantautor de música punk.

Las proyecciones del festival comenzaron en la tarde del sábado con la película Cristina García Rodero, la mirada oculta, (2023, Carlota Nelson), el primer y único documental sobre esta fotógrafa española.

Ferozmente independiente, autodidacta y aclamada por la crítica, la Premio Nacional de Fotografía fue la primera en capturar las fiestas más significativas de nuestro país –religiosas y paganas– y le llevó 15 años completarlas. Hoy, medio siglo más tarde, esta artista de 74 años, con una voluntad de hierro, cercana e infatigable, continúa documentando cómo se celebra la vida, el amor, la belleza y la muerte en el mundo.

Nelson mostró su contento de estar en un festival de cine “pequeño pero acogedor” y aplaudió que la cultura esté presente en los pueblos.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, destacó la proyección que tiene el certamen no solo en Aragón, sino en España y el mundo. Puso como ejemplo de esta proyección internacional el hecho de que en la edición anterior hubo más de 700.000 espectadores de México y Estados Unidos gracias al Canal 22 mexicano, y felicitó la labor del director del festival, Javier Espada.

El domingo se proyectaron otros dos largometrajes, De Lorca a Lorca (2023, Germán Roda) y Al otro lado del río y entre los árboles (2023, Paula Ortiz); además de un cortometraje, Regreso al armario (2023, Gerald B. Fillmore).

El proyecto lorquiano de Roda es una road-movie que quiere revelar una visión del poeta desde el sentimiento de vida, de amor, de placer poético. El filme documenta paisajes desde la carretera, en ruta, teatros, edificios de los lugares por donde una compañía de teatro pasa para cumplir con su gira, como si de La Barraca se tratase. Cómo se hizo y cómo se entendió el teatro y cómo lo vio el público, acompañados de música y voz, la de Carmelo Gómez.

El nuevo trabajo de Paula Ortiz, por su parte, está rodado en blanco y negro y se localiza en la Venecia de los años 40 del siglo XX. Sin turistas, por la ciudad de los canales deambula como alma en pena el protagonista, un militar excombatiente de la Segunda Guerra Mundial cansado, enfermo y autodestructivo. Hasta que encuentra el amor.

Coproducir con México

El plato fuerte del BCIFF 2024 llegará el jueves 18, cuando se celebrará un encuentro profesional de cine Aragón-México en el que participarán el propio Hugo Villa; Izrael Moreno, fundador y rector de la Facultad de Cine de México; Ollin Eyecatl Buendía, productor de Canal 22 México; José Antonio Martín, coordinador de la Teruel Film Commission y Natalia Martínez, en representación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

La cita está pensada “para abrir espacios para las coproducciones entre Aragón y la potente industria cinematográfica mexicana”, tanto en el ámbito de la ficción como de los documentales, explicó Javier Espada.

El encuentro “permitirá que las Film Commission de Teruel y Aragón puedan contar las ventajas que plantea rodar en nuestra tierra, y abriremos dos espacios de gran importancia para difundir el cine aragonés”. El calandino se refiere a la Filmoteca de la UNAM “la más importante de América”, y el Canal 22, la emisora de TV pública mexicana especializada en cultura.

En la Filmoteca de la UNAM se organiza estos días un ciclo de cine aragonés que Canal 22 emite para México y Estados Unidos. La cadena de televisión difundirá la información que genere el festival calandino y dos programas especiales sobre cine realizados desde la villa bajoaragonesa.

El BCIFF está organizado por el Ayuntamiento de Calanda y Tolocha Producciones, y cuenta con financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Gobierno de Aragón, DPT, Comarca del Bajo Aragón, Banco Santander y la bodega Amprius Lagar.

Exposición de carteles, en el castillo y junto al templo del Pilar de Calanda. Benito Sierra



Dos talleres, dos libros y un coloquio ponen la guinda

El Castillo de Calanda expone estos días una muestra de carteles de los diferentes festivales y muestras de cine que forman parte de Arafilmfest, la red de festivales y muestras de cine de Aragón.

La exposición ha sido posible gracias a la colaboración de Espiello, Festival Etnográfico del Documental del Sobrarbe, y permanecerá en Calanda durante el festival, para posteriormente iniciar su itinerancia por otros certámenes de la red.

Otra de las actividades del festival son los talleres infantil y para adultos (este último como novedad este año) de cine a cargo de Luis Muñoz Cubillo, licenciado en Cinematografía y Artes audiovisuales y máster en guión.

Cordobés de nacimiento y residente en Madrid, su cine se caracteriza principalmente por el uso y reivindicación de zonas rurales como escenario.

El 19 de julio a las 17:30, último día del festival, compartirán el fruto de su trabajo con la proyección del cortometraje en el Centro Buñuel de Calanda.

Domingo de libros

En cuanto a las presentaciones de libros, este domingo tuvo lugar la de Iceberg Borau, de Carlos F. Heredero, crítico cinematográfico homenajeado el sábado. Para el autor, encontrar y recopilar aquello adicional en lo que José Luis Borau trabajaba a la vez que filmaba “resulta asombroso, porque lo que tratamos de sacar a la luz en este libro es todo lo que no llegó a terminar”. De ahí surge “otra posible historia del cine español o, por lo menos, otro Borau si no fuera porque hay una enorme coherencia entre lo que conocemos que hizo y lo que estaba intentando hacer y no consiguió. Pero a Borau nunca le faltaron proyectos. Siempre estuvo enormemente vivo”, resaltó.

También se presentó este domingo Mujeres de cine, el homenaje de una actriz, Ruth Gabriel, y de una ilustradora, Fraules, a las actrices que con su trabajo y arte dejaron su impronta en la historia del cine español. También es un itinerario que se detiene en los hitos que fueron 30 mujeres que conquistaron al público español y de todo el mundo. Treinta actrices que fueron y serán un referente para las nuevas generaciones.

En cuanto a las conferencias, este lunes Iván Trujillo y Javier Espada desmenuzarán Los Olvidados (1950), la película más importante de cuantas filmó Buñuel en México. La noticia de un periódico que relata la aparición del cadáver de un adolescente en un vertedero de basuras conmueve al cineasta calandino, le lleva a investigar cómo era la vida en los arrabales de México y a crear una película única, que va más allá del neorrealismo.

Por último, el sábado se presentaron también los vinos del festival, Lagar d'Amprius Nazarín y Kolenda.