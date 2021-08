La alcorisana Isabel Marco publicará su tercer disco, ‘Sin domesticar’, el 24 de septiembre

Igual de reivindicativa pero algo más potente, más eléctrica y con tiempos más rápidos. Así, Sin domesticar, se mostrará la alcorisana Isabel Marco en su tercer disco en solitario, que tiene prevista su publicación para dentro de un mes y un día, el 24 de septiembre. La turolense ha lanzado una campaña de crowdfunding para reunir los 4.900 euros necesarios para editar el trabajo, a la que puede accederse desde www.alternativamanagement.com, y que a día de ayer llevaba casi 950 euros a falta de 28 días.

Sin domesticar es el título del nuevo LP, tercero en la carrera en solitario de esta alcorisana afincada en Alagón, donde formó parte de Insolenzia. Tras Quiero ser agua (2018) y Nada será igual (2020), Marco no abandona en sus composiciones la crítica social en clave rural y feminista, sobre todo. “Quizá en lo que más se parece este disco a los dos anteriores es el estilo roquero, evidentemente eso no cambia, y en el tono crítico de las letras”, explica la guitarrista, que, entre las principales diferencias, encuentra en “el tono más narrativo de las canciones, más de contar una historia en lugar de recrear una situación”, la más destacada. En general, Isabel Marco presenta un nuevo trabajo que trata de evolucionar sin salirse de la línea que ya conocen los aficionados a su música. Quizá estos nueve últimos temas son algo más potentes en el sentido de utilizar más sonidos característicos del rock and roll, más distorsión en sus guitarras, y ritmos más rápidos que los anteriores.

Las nueve canciones Sin domesticar fueron grabadas entre abril y mayo de 2020 con el mismo productor que su trabajo anterior, Pablo Martínez de los Estudios Ovni de Bonielles, en Asturias. También repite la banda de músicos, los Rocanrolas, que acompañan a Isabel durante sus giras en formato eléctrico; Guille Mara Rubio (guitarra), Alex Serra (bajo), Adri López Cheriff (batería) y Alfredo González (teclado y coros), que como novedad no solo es el pianista que acompañará a la cantante turolense sino que también ha grabado los temas del disco.

Alicia Marco y la empresa que la representa, la aragonesa Alternativa Management, que también trabaja con bandas como Azero y Punkarras Malas Pulgas, han optado por financiar parte de la producción y grabación del disco a través del crowdfunding, a diferencia de la preventa que se realizó con los trabajos anteriores, lo que no deja de ser algo parecido. “La verdad es que el crowdfunding genera un poco de miedo, la verdad. Da cierto stress estar en cierta carrera contra el reloj para recuadar el dinero al mismo tiempo que tienes que anunciarlo y explicar de qué va a todo el mundo para que colaboren”.

Las colaboraciones para Sin domesticar empiezan por los 8 euros, “que creemos que es una cantidad que casi todo el mundo al que le importa la cultura puede aportar”, reflexiona Isabel, y que incluye la copia del disco en formato digital un día antes de que esté en las plataformas digitales, es decir, el 23 de septiembre; hasta los 800 euros, un grupo de tres paquetes privados que incluyen todas las recompensasas posibles además de un concierto acústico privado para diez personas.

Isabel Marco y los Rockanrolas tras un concierto en directo este verano en Alcañiz. Isabel Marco / Facebook

Entre esas posibles recompensas se puede encontrar entradas para algunos conciertos, camisetas, púas y otros elementos de merchandising, y un ejemplar del Sin domesticar en vinilo, algo que ya ha hecho la alcorisana en sus anteriores lanzamientos. “El vinilo encarece la producción y además es muy lento a la hora de fabricarlo”, explica Marco. “Pero el vinilo nunca ha terminado de irse y ahora mismo creo que vive un nuevo aúge. Hay muchos aficionados al vinilo, y otras personas que sin haberlo sido están volviendo a comprar música en este formato y creo que es un detallazo que te ofrezcan uno de ellos”.

“A mí personalmente me gustan mucho los vinilos”, continúa la cantante y guitarrista. “El característico ruido que hacen, el ritual de sacarlo y ponerlo, de darle la vuelta, incluso el hecho de que, con el vinilo, normalmente escuchas todas las canciones del disco en orden, en lugar de oir canciones sueltas, que es más habitual en las plataformas online de música”.

Fruto de esa querencia que Isabel siente hacia el disco clásico de vinilo ha hecho que ponga mucho esmero en la edición de este objeto de coleccionista, “con una doble carpeta de carátula, y muy bien editado”. Sin domesticar en vinilo está disponible en la campaña de crowdfunding a partir de los 28 euros.

Gira en septiembre

Isabel Marco comenzará una nueva gira en cuento salga el disco al mercado. Los tres primeros conciertos serán en tres pueblos pequeños de las tres provincias aragonesas. En el caso de Teruel, ya está confirmado que será el 25 de septiembre en La Hoz de la Vieja, mientras que está todavía por confirmar día y lugar en las provincias de Zaragoza y Teruel. “Yo siempre he reivindicado la vida en los pueblos pequeños, y me parecía importante que los primeros conciertos fueran precisamente en localidades pequeñas de todo Aragón”, explica la cantante.

Después de eso la aragonesa emprenderá una gira en formato eléctrica que, desde septiembre y hasta principios de 2022 ya tiene confirmados conciertos en Almazán (Soria), Barcelona, Santander, Madrid y Zaragoza. “Estoy muy contenta porque tiene muy buena pinta cómo se están moviendo las cosas de cara a esa gira. Todavía no estamos en una situación de normalidad ni por asomo, pero al menos las cosas van moviéndose y haciéndose un poco más fáciles”. Y eso que Isabel Marco no puede quejarse del verano que ha llevado pese a las restricciones que todavía deben guardarse con respecto a la pandemia. Si en 2019 la alcorisana fue una de las cantantes españolas que pudo tocar en más lugares, 2020 no le ha ido a la zaga, con cerca de una treintena de actuaciones fundamentalmente por Aragón, pero también en salas de Madrid, Gijón y otras ciudades españolas. “Pese a todo, pese a los aforos reducidos, al público obligatoriamente sentado, a las mascarillas, tengo que estar contenta por los conciertos que he podido organizar”, explica Marco. “Han tenido que ser en formato acústico, sin la banda, y en lugares con aforos pequeños... pero no me quejo, porque tocar en las plazas de los pueblos en formatos pequeños me encanta”.