La Escuela de Danza Las Torres cierra la temporada de concursos con veinte premios

La Escuela de Danza Las Torres de Teruel despidió la campaña de competiciones este pasado fin de semana con una brillante actuación, en esta ocasión en el teatro de la Rambleta durante el Concurso Certamen del Mar de Valencia.



Un total de trece bailarinas turolenses compitieron en las diferentes categorías en Valencia, trayéndose para Teruel un total de 20 medallas y premios.



En la categoría de danza clásica la actuación más destacada correspondió a Violeta Herrera y Vega de Carlos, que con Bastones de Caramelo obtuvieron el Premio del Mar, máximo galardón en su categoría al obtener la mayor nota de todos los miembros del jurado.



Además lograron medallas de plata Andrea Antón y Jade Paramio con Damas de la nieve, las hermanas Ángela y Asunción Villarroya con La fille mal gardee y Selena Mejías con Bella Durmiente. Fueron merecedoras de medalla de bronce las coreografías La fille mal gardee (puntas) y Giselle de Jara García, Esmeralda de Ariadne Sánchez, Swanilda de Sofía Parrilla, Pájaro azul de Asunción Villarroya y Medora de Ángela Villarroya.



En la modalidad de danza contemporáneo los resultados para las turolenses fueron igualmente brillantes, con siete metallas de plata. Las firmaron Jara García con It’s strange; Sofía Parrilla con Hay un mensaje para tiL; Raquel de Carlos e Isabel Hinojosa con Ya no me dejes; Selena Mejías por partida doble con Fleeting Soul y Free Spirit; Martina Villamón con Scape; y Ariadne Sánchez, Iria Ramos, Vega de Carlos, Andrea Antón y África Palacios, con Hard Liquor en modalidad Grupal Contemporánea.



Además Maya Zeltner logró otra medalla de plata con The darkness inside me, número con el que además se hizo merecedora de una beca gracias a la cual disfrutará de un mes de residencia en la compañía de danza Takiri Art Company de Valencia, dirigida por Rafael Pereta.