La Escuela de danza Las Torres de Teruel brilló sobre el escenario del Teatro Astoria de Chiva

EXPEDICIÓN TUROLENSE. De izquierda a derecha, en la fila delantera, Jara, Martina, África, Vega, Violeta, Ariadne, Andrea e Iria. Y en la fila de atrás Maya, Raquel, Isabel y Selena, la expedición de bailarinas turolenses que se desplazaron al Teatro Astoria de Chiva.

Algunas de las bailarinas turolenses junto a sus compañeras de otras provincias



La Escuela de Danza Las Torres de Teruel volvió a cerrar una excelente participación en su segundo concurso consecutivo, en esta ocasión el III Concurso Edimsha de Danza, que tuvo lugar durante el pasado fin de semana en el Teatro Astoria de la localidad valenciana de Chiva.Las turolenses lograron numerosas medallas en las especialidades de danza clásica y contemporánea, entre ellas dos oros individuales y otro por parejas.Los oros llegaron de la mano de Vega de Carlos y Violeta Herrero, con su variación de danza clásica Bastones de oro. Además en danza contemporánea Maya Zeltner logró también el primer premio con The darkness inside me, y Raquel de Carlos e Isabel Hinojosa hicieron lo propio, también en Danza Contemporánea modalidad dúo, con la coreografía Ya no me dejes.En cuanto a las medallas de bronces obtenidas por las bailarinas turolenses, en la modalidad de danza clásica, Ariadne Sánchez logró un bronce con una variación de La esmeralda, y Jara García sumó dos bronces, con La fille mal gardee y Giselle.Además Andrea Antón y Jade Paramio consiguieron otro bronce con Damas de la nieve, para cerrar la participación turolense en Danza Clásica.En Danza Contemporánea la Escuela Las Torres de Teruel cosechó cuatro bronces más. Fueron a parar a Martina Villamón con su coreografía Scape; Jara García con It’s strange, Selena Mejías con Fleeting Soul y para el grupo formado por Ariadne Sánchez, Iria Ramos, África Palacios, Vega de Carlos y Andrea Antón, que interpretaron Hard liquor.Con su participación en el Edimsha, una semana después del certamen Orbe de Burgos, Las Torres hace un parón en las competiciones hasta el próximo 1 de mayo. Los próximos compromisos para las danzarinas turolense, ya con menos presión, tendrán lugar este viernes con una actuación en Aguilar del Alfambra antes del 29 de abril, en el que celebrarán en Teruel el Día Internacional de la Danza.Patricia Caro, profesora y directora de Las Torres, hizo una valoración muy positiva de la actuación de sus pupilas en Chiva, “porque había varias chicas que todavía no habían salido fuera de Teruel a competir y se encontraron muy cómodas”. “Bailaron genial y además disfrutaron”, asegura. El Edimsha de Chiva se celebró por tercer año y en esta ocasión era la primera vez que las turolenses se inscribían.“No conocíamos este concurso pero nos gustó mucho”. La cercanía con Teruel hizo más cómodos los desplazamientos y “la organización lo tenía todo muy bien estipulado, se implicó mucho y nos trató muy bien. Había un ambiente muy familiar y cercano, y eso siempre lo agraden las chicas”.Más allá de la calidad de las actuaciones, Patricia Caro insiste en que salir fuera de Teruel a concursar siempre es una experiencia positiva y de aprendizaje, por lo que supone medirse con niñas de otros lugares de España, con quienes comparten la inquietud por la danza. “Además nos encontramos con una dificultad inesperada”, explicaba Patricia Caro al término de certamen. “Y es que el escenario en Chiva tenía mucha más inclinación que el del Teatro Marín”. “Pero eso está bien”, concluía la profesora, “porque ya lo sabemos para el año que viene, y porque en realidad los bailarines tienen que aprender a bailar sobre cualquier escenario, y al tener que adaptarse a un problema que no conocíamos les sirvió como aprendizaje”.