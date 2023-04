La ficción sonora ‘5000’ gana el segundo premio en el Festival de Canterbury

Por

A un político le encargaron acabar con el problema de la despoblación y este puso en marcha el único plan capaz de hacerlo en tiempo récord. Tuvo el valor de hacerlo y tiene el valor de admitirlo ante una periodista, absolutamente perpleja por su cinismo. Es el argumento de 5000, relato breve sobre la España Vaciada escrito por Chema López Juderías y publicado en las páginas de DIARIO DE TERUEL y El espejo de tinta. La productora aragonesa Resonar le vio tanta pegada que decidió convertirlo en una ficción sonora -un relato interpretado por dos actores con música y efectos de sonido-, una pieza con la que acaba de ganar el segundo premio en la categoría de Formato Corto en el Festival Internacional de Audiodramas de Reino Unido, que se celebra anualmente en Canterbury y que reúne a las mejores productoras de formatos sonoros en quince idiomas.



Chusé Fernández es responsable de Resonar, una productora aragonesa que acaba de abrir delegación en Madrid y que lleva siete años -cuando en España el podcast estaba todavía en sus primeros balbuceos- dedicándose a la producción de formatos sonoros, desde podcast corporativo a ficción sonora -lo que en Europa se denomina audiodrama-, pasando por documentales o piezas de formación para profesionales y para niños. Además es el creador del diseño sonoro de 5000, en el que participan la actriz de doblaje Vicky Tessio, directora de voces de Resonar y actriz de doblaje con un extenso currículo, Lorenzo Beteta, voz habitual en castellano de David Duchovny entre otros actores, o Pablo Ibáñez.



La productora aragonesa decidió adaptar el relato de López Juderías a la ficción sonora porque “nos pareció muy potente, y además hablaba de algo bastante desconocido fuera de España y de un modo muy original”, explica Fernández, que es coordinador de la Escuela de Radio TEA FM de Zaragoza, director de proyectos de Resonar y en los 30 años que lleva en el mundo de la radio y del sonido ha recogido innumerables reconocimientos, entre ellos un Premio Ondas a la Innovación Radiofónica en 2012. “Nosotros salimos bastante a concursos internacionales, y nos apetecía hacerlo en este de Canterbury con un tema que se aleja de la idea de la playa y chiringuito que se tiene de España, y que afecta tanto a todo el país y particularmente a Aragón”.



La ficción sonora 5000, que puede escucharse en resonar.org, supuso además poco trabajo de adaptación con respecto a otros textos. “Más allá de plantear el espacio donde se desarrolla el relato y los efectos de sonido, el propio guion literario que escribió Chema López está respetado al 95%, porque al recrear una conversación entre dos personas ya es de por sí muy sonoro”. Esto no es lo habitual, ya que, como explica Chusé Fernández, adaptar un texto pensado para ser leído a otro apropiado para ser escuchado requiere una reescritura. “El autor de una novela no piensa en cómo suena su texto, sino en cómo es entendido por su lector. En ese sentido un gran texto literario podría no funcionar en absoluto como ficción sonora si no fuera adaptado”. Otra cosa es el audiolibro, que Fernández diferencia de la ficción sonora: “El concepto de audiolibro responde al de un libro leído tal cual por una sola persona, sin inflexiones, interpretación ni efectos de sonido. Es como si una persona te leyera el libro tal cual”.



En España el audiolibro comienza a hacerse un hueco en el mercado, y se calcula que el 10% de los consumidores de contenidos sonoros escuchan audiolibros. Aunque en Europa, que va algo por delante, “se tiende ya hacia un tipo de audiolibro ligeramente adaptado, que juega con alguna variación de voz o con alguna música incidental”.



En la web de Resonar pueden escucharse alguna de las piezas sonoras creadas por la productora, que alcanzan desde la ficción al documental, pasando por el podcast corporativo de encargo a la audioserie. Creada hace siete años, es una de las empresas que fue pionera en España y que mejor posicionada está en la actualidad en un mercado al alza y en el que se prevén novedades.



Tras plataformas como Ivoox, que fue la primera, Podimo o Spotify, que en los últimos años ha tenido la hegemonía, en los próximos meses van a desembarcar en España algunas de las plataformas de podcast y contenidos sonoros más importantes a nivel internacional, como Acast, Libsyn o la que depende de Deezer. El público español está acostumbrado al podcast gratuito, aunque según Chusé Fernández se adaptará bien a las plataformas de pago porque “ya ha ocurrido lo mismo antes con las plataformas audiovisuales, y si el público percibe que pagar significa una oferta de gran calidad, no tendrá reparo en hacerlo”. En este sentido, un estudio publicado recientemente aseguraba que un 54% de quienes escuchan podcast estarían dispuestos a pagar por ello, y un tercio del total, de hecho, ya lo hace.