El teléfono

Por Chema López Juderías *





¿Habéis visto lo de Marta?

-No, ¿qué ha pasado?

-Se enrolló anoche, en el baile, con Luca el de Barcelona.

-Pero si tiene novia...

-Sí, Laura, la hija de los panaderos.

-¿Y cómo te has enterado?

-Ha colgado una foto en las historias de su Insta.

-¿Diciendo que se ha liado con Luca?

-No, no lo flipes, ha puesto una foto dándole un beso y mazo de corazones. Y una canción de esas de te querré para siempre o algo así. Le está shipeando a saco.

-No jodas, voy a verlo.

-Laura no se ha debido enterar. No ha puesto nada en su cuenta y con la mala leche que gasta, seguro que la monta.

-Y qué fuerte lo del alcalde.

-Eso sí lo he visto. Lo han colgado en el grupo de guasap de la peña.

-¿Qué ha pasado? Yo no he visto nada, me he quedado sin datos.

-Un video. Borracho. Anoche. Está en la plaza y le pilla el toro.

-¿Pero le ha hecho mucho?

-No, que va. Le da un revolcón y se levanta como si nada. Pero va todo pedo.

-En el Face de mi madre he visto un vídeo del baile, después del toro. Está contando lo de la cogida descojonado.

-Menudo elemento.

-Voy a ver qué orquesta viene esta noche.

-La Estrenos. Lo he visto en el Twitter de la Comisión.

-Esa cuenta mola mil. Han colgado una pasada de fotos de la comida popular.

-Sí. Y de la subida a la ermita. Mi hermana sale en varias llevando la virgen.

-Y mi padre haciendo las brasas con mi tío, que vino ayer.

-¿El que vive en Francia?

-Sí. Aún no lo he visto, pero me lo dijo mi madre, que había venido con su nueva mujer y los dos imbéciles de sus hijos.

-Eso me siguen.

-Y a mi, pero nunca le dan me gusta a nada.

-A ver, son franceses, son siesos.

-¿Pero no nacieron en España?

-Qué va. No hablan ni patata. Solo hablan en gabacho. Entra en su cuenta y verás. Solo cosas francesas.

-¿Sabéis lo que hay ahora?

-Obvio. El concurso de guiñote y las cosas de críos. Creo que han puesto un tobogán de esos con agua.

-El Chubas lo está dando en directo en su web.

-¿Cómo?

-Con su teléfono. Lleva todas las fiestas haciéndolo. Hace una mierda de esas de directos, que es un aburrimiento, pero las abuelas están encantadas porque así lo ven desde casa. Mi abuelo me pidió el otro día que le explicara cómo verlo en la tablet de mi sobrino.

-¿El Chubas es el de la web del pueblo?

-Sí, el que vive en Valencia. Viene todos los fines de semana.

-El otro día hizo una visita guiada a la Casa Franco y contó cuándo se hizo y todo ese rollo. Debió ir todo el pueblo.

-Mi abuela estuvo con sus amigas. Me dijo que fue muy guay.

-En el programa de las fiestas hay un artículo, creo. Con fotos antiguas. Y algo tiene también en la web.

-Se pasa el día en el archivo municipal rastreando cosas viejas del pueblo.

-Su hijo es un flipado.

-¿Marcos?

-Ese.

-Tiene TikTok.

-Sí, con una pasada de seguidores. Hace bailes y cosas de esas. Muy cringe todo.

-¿Cuál es la dirección?

-Marcorolando, creo.

-Sí, mira, aquí está. Subió cosas anoche en la discomóvil.

-Baila muy bien y es guapo.

-Qué dices tía, es igual que su padre.

-Solo le falta el chubasquero amarillo.

-¿Por qué dices eso?

-A su padre le llaman el Chubas porque siempre lleva un chubasquero amarillo atado a la cintura. Haga 40 grados o llueva a mares.

-El hijo es de la peña de los mayores.

-¿Lo has visto ahí?

-No, que va, pero lo he visto en una foto del estado de guasap de mi hermana. Salen todos los de la peña.

-Tu hermana es un poco flipada.

-¿Por qué dices eso?

-El otro día en la misa iba que parecía de boda.

-Ya se lo dije. Subió fotos al grupo de la familia. Le puse en privado que iba demasiado peripuesta.

-Me han dicho que la misa debió estar bien.

-Mi tía hizo la decoración de la iglesia.

-¿Y eso?

-Es la sacristana.

-El cura tiene Twitter, es que lo flipo.

-¿No puede o qué?

-Sí, pero me choca.

-Así conseguirá más fieles para el negocio.

-No creo que lo haga por eso.

-Mira, tiene 332 seguidores y ha subido un vídeo de la misa al patrón.

-Fue misa baturra.

-¿Estuviste?

-¿Tú lo flipas o qué? Estoy viendo el vídeo, mira si había peña.

-Ahora creo que sale la charanga.

-En diez minutos.

-¿Por dónde pasa?

-Ni idea, pero está geolocalizada.

-¿En serio?

-Sí, obvio. Con esta aplicación te dice en todo momento dónde están, por si te quieres unir.

-Pásame el enlace, que me lo descargo.

-Y yo sin datos. Menuda mierda. Y la wifi del pueblo va como el culo.

-Me dijo el alcalde que mandáramos un correo a la empresa para quejarnos.

-Sí, claro. Me quedan seis días de estar aquí. En nada vuelvo a Madrid, así que paso.

-Te está vibrando el teléfono.

-Joder, es mi madre.

-Dime.

...

-Vale.

...

-Que sí, mamá, que ya lo sé.

…

-Chao.

-¿Qué quería?

-Que dice que vayamos a la plaza, que ahora empieza la de los monólogos.

-Es una freak, pero muy divertida. Yo la sigo en Instagram y me río mucho.

-Entra en su cuenta.

-Búscala en Youtube, que tendrá los monólogos completos.

-¿Qué hacemos esta noche?

-Mira en la web del Chubas a ver si retransmite lo de los fuegos artificiales.





* Periodista, ha trabajado en la Cadena Ser, Radio Nacional de España, Televisión Local de Teruel, Valencia Te Ve y actualmente en DIARIO DE TERUEL. Además, ha sido asesor de comunicación del Gobierno de Aragón y Jefe de Prensa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.