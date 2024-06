La UVT convoca un curso de animación de personajes para videojuegos

Aunque como todo tiene sus partidarios y sus detractores, el contenido audiovisual digital va ganando terreno en géneros tradicionales como el cine o la divulgación y en otros como el videojuego, que no son nuevos pero que cada vez más van ocupando un nicho propio como industria dentro del ocio.

En ese sentido la Universidad de Verano de Teruel organizó el pasado año un curso de Desarrollo de Entornos Interactivos, que tendrá este curso su continuación con el de Animación Aplicada a los Videojuegos. El curso tendrá lugar del 17 de junio al 20 de junio, está dirigido por Alfonso Burgos y constará de 30 horas. La inscripción -200 euros, 175 en tarifa reducida- puede formalizarse en el apartado de la Universidad de Verano de la web de la Fundación Antonio Gargallo (fantoniogargallo.unizar.es).

Si el año pasado se trataba de aprender a crear entornos interactivos, es decir, escenografías virtuales visibles a través de pantallas o gafas capaces de interactuar con el usuario humano a través del teclado u otro dispositivo, en esta ocasión la idea es aprender a desarrollar los actores de esa interacción, avatares o personajes que desarrollen acciones y movimientos concretos.

El curso está concebido como un taller reducido e intensivo y el público objetivo abarca desde estudiantes del ramo hasta aficionados. Según Burgos, “si ya has cursado una asignatura de programación puedes concentrarte en desarrollar movimiento más naturales y realistas, pero si el alumno parte de cero porque le apasiona el mundo del videojuego o la animación, aquí obtendrá un mapa general para conocer qué se puede hacer”.

Técnica + arte

Una de las características del trabajo con animaciones 3D por ordenador es que incluso en mayor medida que en otros como el cine reúne el elemento artístico con el puramente técnico, el de conocer el funcionamiento de los instrumentos. No solo se trata de aprender a manejar programas informáticos a menudo áridos y poco intuitivos para no iniciados o motores gráficos como Unity, uno de los principales estándares que es con el que se trabajará en el curso. “Además este trabajo requiere de un diseño artístico evidente”, afirma Burgos. “Un diseño 3D te requiere usar una piel, un skin que necesita un diseño y donde puedes aplicar tus conocimientos gráficos y artísticos”. Y del mismo modo que si el fuerte de un animador no es el arte tiene modelos predefinidos de los que puede echar mano, “si no eres muy ducho en programación puedes usar bibliotecas de movimientos y paquetes de programación que contiene Unity para configurar el movimiento de tu personaje y centrarse solo en la parte artística”.

En cualquier caso no se trata tanto de que “un desarrollador reuna ambos perfiles, el técnico y el artístico, sino de que se formen buenos técnicos y buenos artistas, se conozcan y puedan unirse en equipos”.

Tras cuatro sesiones eminentemente técnicas pero también con conceptos teóricos, el objetivo es que el curso impartido por José Javier Luis Tello y Alfonso Burgos permita a cada participante diseñar y construir un personaje propio, con sus físicas y sus interacciones, y todos puedan integrarse en un juego común. Puede parecer poco tiempo para hacer todo eso, “pero en Bellas Artes se han realizado experiencias similares al Desafío Buñuel, en el sentido de desarrollar juegos en pocos días, y han sido muy interesantes”.

Una gran industria

Lo que Alfonso Burgos tiene claro es que el desarrollo de entornos virtuales y videojuegos es una industria de futuro, sino de presente. “Actualmente el videojuego genera más dinero que el cine, y empieza a ser habitual que cineastas se pasen al videojuego y viceversa. Tenemos que entender que hemos llegado a un punto en el que el videojuego es una experiencia complementaria a la película, una especie de extensión de esta”. Según el profesor de Bellas Artes, “la gracia del videojuego es que es capaz de interactuar con el espectador y sus acciones... por lo demás, en cuento a lenguaje, es muy, muy parecido al cine”.

Aunque Alfonso Burgos explica que cada vez hay más estudiantes de Bellas Artes que demandan formación en programación y desarrollo 3D, todavía no es una corriente generalizada. No obstante es de esperar que antes o después sea una disciplina al nivel de la escultura, la pintura o el videoarte, por lo que probablemente se integrará en los estudios de postgrado en Bellas Artes que se están desarrollando en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UZ.