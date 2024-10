Las geografías inventadas de Fernando Romero ganan el premio Call for Artist

El artista turolense Fernando Romero es el ganador del IV Premio Call for Artist que convocan anualmente la Universidad San Jorge de Zaragoza y la galería de arte Carmen Terreros. El premio, destinado a fomentar la creatividad y a impulsar el contacto entre las galerías de arte y los artistas emergentes de Aragón, ha recaído en su cuadro Río y cráter en Kepler-452b y está dotado con 3.000 euros.

La pieza del turolense fue seleccionada entre más de 70 propuestas participantes. El jurado premió no solo “la calidad e interés de la obra”, sino también “la trayectoria curricular del artista”, quien a pesar de su juventud -necesaria para optar al premio Call for Artist- atesora ya algunos reconocimientos importantes, como el Premio de Pintura BMW con Nube sobre plano (2014), el Premio Santa Isabel de Portugal (2021) o la Beca de Arte Diputación de Teruel (2011). Además ha expuesto de forma individual en el Museo Provincial de Teruel (Paisajes especulativos, marzo de 2019) o en el IAACC Pablo Serrano (En regiones tan claras, mayo de 2024), gracias al Premio Pablo Serrano / Juana Francés que ganó en 2022.

Romero se mostró “contento por el reconocimiento, porque te anima a seguir trabajando”. Sobre la obra seleccionada, Río y cráter en Kepler-452b, forma parte de una serie experimental que el turolense realizó con motivo de aquella exposición del Pablo Serrano, aunque esa pieza en concreto no llegó a exponerse. “El proyecto partía de la idea de cómo interactuaban los materiales pictóricos a través de la intervención sobre la superficie, doblando, modelando y arrugando la tela”. Sobre esta superficie el turolense aplica pintura a presión, de forma que crea “orografías aleatorias” que el autor contextualiza “como exoplanetas”; que son planetas con características similares a las de la Tierra situados fuera del Sistema Solar. De hecho el río y el cráter que imagina Fernando Romero lo sitúa en Kepler-452b, un planeta que orbita en torno a la estrella Kepler-452, a 1.820 años luz de nuestro Sol, que fue localizado en 2015.

“A un nivel conceptual o poético me pareció oportuno identificar esas orografías que surgen de la interacción entre la pintura proyectada con aerógrafo o pistola y el soporte arrugado o plegado” con la superficie de esos exoplanetas, “que sabemos que existen pero de los cuales todavía no tenemos fotografías”. “Son paisajes invisibles porque no podemos verlos, pero que existen y podemos representar de forma especulativa”.



Fernando Romero en 2023, mientras desarrollaba la serie de pinturas a la que pertenece el cuadro premiado. S. Sebastián



Manipular la tela y proyectar la pintura introduce cierto elemento de azar, como de algún modo ocurre con las recreaciones que hace la NASA de la superficie de esos planetas, basadas en algoritmos informáticos y características físicas estimadas por analogía y deducción. La pintura se posa, estratifica, erosiona capas inferiores, arrastra y se empuja a imitación de los procesos geológicos que conforman la superficie física de los planetas que representan.

Este cuadro también es característico de la fascinación que siente Fernando Romero por las imágenes cenitales y satelitales tanto de cuerpos celestes vecinos como de la propia superficie terrestre, imágenes que siempre han estado allí pero que solo ahora, gracias a los avances en astrofotografía y al desarrollo tecnológico podemos observar con cierta cotidianeidad. “Siempre me ha interesado cómo abordar este tipo de imágenes desde la pintura, cuyo proceso te proporciona tiempo para reflexionar”, en contraposición a la rapidez y el ritmo frenético con el que van apareciendo esas otras nuevas imágenes fotográficas.

Además de la ganadora, han resultado seleccionadas en el IV Call for Artist, de entre más de 70 propuestas, cinco obras más que formarán parte, junto a la ganadora, de la exposición IV Call for artists: Chalo Moca, El campo fui yo; Javier Seral, Sed; Daniel Vera, Paisaje invadido VI; Víctor Solanas, The Crown; y Enrique Fantova, Human Sculpture.

La inauguración de la exposición colectiva tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en el Edificio Grupo San Valero de Zaragoza. Después la muestra podrá visitarse en la Galería Carmen Terreros, y, ya en 2025, en el Espacio en blanco de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge.

El proyecto Call for artists, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, es una convocatoria abierta a artistas nacidos o afincados en Aragón que deseen dar a conocer su obra.