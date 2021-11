Lo nuevo de Mario Lafuente llega con sintetizadores y sonido ‘indie’

Un sonido más indie, con los sintetizadores llevando el peso de la armonía y unas melodías sofisticadas pero pegadizas forman la nueva propuesta musical del Mario Lafuente. Hoy viernes a partir de las 20 horas estará disponible en su canal de Youtube el videolyric de Tú y yo, lo nuevo del músico turolense afincado en Barcelona, que podrá escucharse también a través de las plataformas digitales.

Se trata del primer adelanto de una serie de nuevas canciones que Lafuente irá publicando durante los próximos meses. Algunas de ellas, como la propia Tú y yo ya han formado parte del repertorio con el que ha girado por diversos escenarios durante el pasado verano, y que ahora ven la luz en su grabación definitiva. En ella Lafuente ha regresado a sus orígenes como solista, componiendo, grabando cada pista instrumental y haciendo la mezcla en su propio estudio. Únicamente el trabajo de masterización final ha sido realizado en Little Canyon Studio de Valencia.

El resultado del primer tema que se hará público, quizá el más comercial y dirigido a un público más amplio, no puede ser mejor. “Al principio tenía mis dudas de si podría seguir ofreciendo temas capaces de competir con la gran cantidad de música que podemos escuchar, y si grabándolos y produciéndolos yo mismo estarían a la altura de mis otros trabajos anteriores”, admite Lafuente. “Pero no puedo estar más satisfecho del resultado”, reconoce.

Lafuente es percusionista de formación, toca la guitarra, y con el tiempo y el oficio ha aprendido a manejarse con el bajo y los teclados. Además durante el último año se ha formado como productor y tiene muy claro qué clase de música quiere hacer. “Hace seis años no sabía ni cómo quería que sonaran mis canciones. EL año pasado ya tenía mucha más experiencia pero no tenía nada claro poder ser capaz de conseguir un sonido que supusiera un avance con respecto a lo que había hecho anteriormente... pero ahora ya estoy seguro de que lo puedo hacer”.

Tú y yo es una buena muestra. No significa un punto y aparte en su forma de entender la música pero si deja ver un sonido más indie y un mayor protagonismo de los teclados y sintes, sin abandonar la relevancia que la guitarra eléctrica tiene en todos sus trabajos anteriores. Este primer avance de lo que dentro de un año podría ser un nuevo disco lleva compuesto alrededor de doce meses, y a pesar que de ya lo ha tocado en directo en varias ocasiones “sigue poniéndome la carne de gallina cada vez que lo toco o lo escucho, lo que para mí es un síntoma de que el tema funciona”. La letra, que también está escrita por Lafuente, “es un regalo que quise hacerle a mi pareja”, que incluso “no estaba pensada en un primer momento para publicarla”. Habla de la evolución de la relación entre dos personas que comparten cada vez más cosas, “de como a lo largo del tiempo y del amor aprendes a aprender a la otra persona”, sintetiza el cantante.

Ese sonido más indie y quizá mas comercial no es un exabrupto en su trayectoria, sino más bien un golpe en la línea de flotación de los oyentes. “Quizá Tú y yo sea en ese sentido más diferente al resto de canciones que irán haciéndose públicas a lo largo de los próximos meses, que probablemente se parecerán más a lo que vengo haciendo habitualmente. Pero creo que era lo suficientemente potente como para buscar a nuevos públicos”, explica.

En total Mario Lafuente tiene previsto lanzar durante los próximos meses entre diez y doce temas nuevos. Algunos de ellos ya se han escuchado en directos mientras que otros son completamente inéditos. “El próximo mes de diciembre lanzaré dos nuevos vídeos, en enero otro... me he propuesto ir a ese ritmo durante el próximo año, y al finalizar el ciclo quizá los recopile en un disco, o en un pendrive”, explica. Lafuente responde así al cambio de paradigma en la industria discográfica, en la que cada vez es menos habitual lanzar una docena de cortes al mismo tiempo en un disco convencional. “La verdad es que me llevó tiempo tomar esta decisión, pero hay que adaptarse a los tiempos. La ventaja de este modelo es que cada canción tiene su propia acogida y su propio tiempo”, reflexiona Lafuente. “De otro modo siempre quedan varias canciones en un LP que tienen una vida muy corta y a las que una gran parte del público potencial, que se queda en los singles, ni siquiera llega a escuchar”.