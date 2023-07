Los cines de Teruel y Alcañiz se visten de rosa con el estreno de ‘Barbie’

Hay películas que logran convertirse en fenómeno incluso antes de estrenarse. El boom de Barbie, filme dirigido por Greta Gerwig, así lo prueba, al conseguir que tanto apasionados amantes de la muñeca como aquellos a los que le resulta indiferente aguarden con interés su lanzamiento.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), llega a EEUU, Europa y diversos países latinos este jueves con grandes posibilidades de convertirse en uno de los títulos del año. Al estreno se suman los cines de la provincia de Teruel, la Sala Maravillas de la capital a partir de este viernes y el Palacio Ardid de Alcañiz durante el fin de semana.

Ternura, píldoras de humor y un profundo sentido crítico acerca de los roles de género impuestos por la sociedad se fusionan en una película que vuelve a poner de manifiesto la visión de Gerwig (Lady Bird), una cineasta que brilló con subgéneros independientes y que hoy es una de las mayores revelaciones de la industria.

Barbie contó con un presupuesto de 100 millones de dólares (112 millones de euros) para materializar una obra que continúa el legado de hasta una treintena de versiones audiovisuales de la famosa muñeca, que fue animada por primera vez en el especial para televisión Barbie and the Rockers: Out of This World de 1987. “Es divertidísima, inteligente, llena de corazón y aporta una mirada mucho más profunda de lo que uno espera de una película de Barbie”, expresó la actriz America Ferrera, que interpreta al personaje de Gloria en el filme.

Los guiños a éxitos como 2001: Una odisea en el espacio, la creatividad y la originalidad en la forma de narrar -con escenas basadas en el mundo ficticio de Barbieland y otras dentro del mundo real- son algunas de las fortalezas de una cinta que, ante todo, pretende transmitir un mensaje de inclusión.

La pregunta, o más bien el debate, que resuena de fondo durante toda la obra es si históricamente la muñeca ha sido capaz de expandir un mensaje de superación con sus variadas formas y posibilidades profesionales o si, por el contrario, contribuyó a afianzar crueles estándares de belleza.

Casi 65 años después de que Ruth Handler -fundadora de la empresa juguetera Mattel- sacara al mercado la muñeca, Gerwig decidió reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la representación femenina, el empoderamiento y hasta la masculinidad tóxica, muy presentes en la sociedad.

Y, a pesar de que la película está producida por Warner Bros. y la propia Mattel, hay opiniones para todos los gustos y comentarios críticos con la compañía, cuya creación llega a ser calificada por una de las personajes como “una herramienta del capitalismo sexualizado que hizo retroceder años al movimiento feminista”.

El Cine Maravillas proyecta Barbie desde este viernes y hasta el jueves 27 a las 18:00 y a las 20:30 horas. En el Palacio Ardid de Alcañiz se podrá ver el sábado 22 a las 18:00 y a las 20:15 horas; el domingo a las 17:30 y a las 19:45 horas y el lunes 23 a las 18:00 y a las 20:15 horas.