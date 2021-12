Los elfos echan una mano a Gervasio Decoración para ganar el Concurso de Escaparates de Teruel 2021

El Taller de Elfos que ayudan a Gervasio Decoración con los pedidos navideños ha ganado el Concurso de Escaparates de Teruel 2021 y es el tercer año consecutivo que la empresa se alza con el primer premio en este certamen. Se trata de un escaparate dedicado “a los pobres elfos que son los que hacen los regalos de verdad porque, al fin y al cabo, Papá Noel no deja de ser un repartidor”, comentó Javier López, propietario de la empresa y artífice del diseño.

Este año el escaparate tiene movimiento, con elfos que están trabajando con ahínco para que no le falte nada a ningún niño de Teruel, y también efectos especiales e interacción con el público a través de pompas de jabón con las que los pequeños juegan. Por si faltaba algo, la nieve cae en la calle junto al escaparate para dar un ambiente aún más navideño al conjunto.

El segundo premio fue para JP Vázquez Arte Floral por un montaje dedicado a los afectados por el volcán de La Palma. “Hemos hecho un volcán aprovechando la flor de Pascua, que es nuestro producto estrella de Navidad, y queríamos hacer el diseño en honor a La Palma, manifestó ayer Juan Pablo Vázquez, propietario del negocio, durante la entrega de premios, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Teruel.

Temática cómica

En tercer lugar ha quedado el Papá Noel buscando su mascarilla en el árbol de Navidad del escaparate de Garza. Luis de Santos Garza, responsable de la empresa, reconoció que lo que pretendían con esta temática cómica es “arrancar la sonrisa de niños y adultos cuando lo ven” porque precisamente esa alegría “es lo que nos llena de satisfacción en este momento”, manifestó.

El concurso de escaparates en la capital, que este año alcanza la XXIX edición, ha sido organizado por las tres asociaciones de comerciantes, industriales y profesionales de Teruel, que son Centro Comercial Abierto (CCA) Teruel; Asempaz (Parque Empresarial La Paz) y ACESTeruel, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel.

El primer premio está dotado con 500 euros, mientras que el segundo recibirá 300 y el tercer galardonado percibirá 100. Los tres premios son para invertir en medios de publicidad digital de la ciudad.



El Papá Noel que ha perdido su mascarilla en Garza ha logrado el tercer premio del concurso



A todos estos ganadores se suma el galardón otorgado por el público, que fue para Opticalia Teruel, cuyo escaparate es el que más votos obtuvo (un total de 332) a través de la página de Facebook Comercio Provincia Teruel. Esta empresa será la que pase al Concurso Provincial y la votación será también a través de la página de Facebook Comercio Provincia Teruel.

A la entrega de premios asistió el concejal de Empresas, Autónomos, Comercio, y Empleo, del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes, quien alabó el trabajo realizado por los empresarios turolenses porque, aseguró, “dinamizan el comercio y la ciudad con esos escaparates”.

En esta ocasión han participado 22 establecimientos en el concurso y los representantes de las asociaciones de comerciantes valoran muy positivamente la participación y el esfuerzo por mantener viva la iniciativa. La decoración del escaparate se hizo con tema libre y su exhibición será, como mínimo, hasta el 6 de enero de 2022.

Valoración

Para la valoración de los escaparates participantes, el jurado ha tenido en cuenta diferentes aspectos entre los que figura la modernidad e innovación, calidad, originalidad, iluminación y exposición del propio producto. El jurado ha estado compuesto por un representante de la Asociación Provincial de Comercio, un técnico de la Cámara de Comercio y tres especialistas de la Escuela de Bellas Artes.

Javier López, responsable de Gervasio Decoración, se mostró encantado con el premio y precisó que lo ha ganado “cuatro veces en cinco años”. Matizó no obstante que no tenía expectativas de vencer puesto que precisamente el año que más le alabaron sus clientes y más esfuerzo dedicó a la decoración fue el que no fue galardonado.



El premio del público, otorgado mediante votación popular, fue para Opticalia



Reconoció que piensa durante todo el año en el escaparate navideño y empieza a prepararlo ya en septiembre, “en ratos libres, en el taller de al lado de la tienda”, apuntó. Todo lo que hay en su escaparate lo fabrica él o son objetos que tiene por casa, como este año, cuando ha recuperado parte de la herramienta del taller de su padre, que comenzó como guarnicionero en Monreal del Campo. De hacer y arreglar aperos de caballería principalmente en cuero pasó al tapizado y ahora la empresa se ha ampliado de la mano de sus hijos con la fabricación de cortinas, entre otras cosas.

Acicate

Para el propietario de Gervasio Decoración el concurso es un buen acicate para atraer a clientela: “Viene gente de todo Teruel a ver el escaparate, que resulta muy atractivo para los niños y se acercan con sus madres”, dijo, para añadir que además hace “que tu nombre siempre esté ahí”.

El establecimiento ganador se encuentra en la carretera de Alcañiz, en el barrio de San León, y su dueño comenta que los vecinos de esa zona le agradecen el esmero que pone en la decoración de su tienda porque da ambiente navideño a tordo el barrio.

El escaparate no solo incluye la zona interior, sino que este año Javier López ha forrado la fachada y las pompas de jabón y la nieve caen en el exterior, ya que las suelta desde una ventana del piso superior.