Mario Lafuente invita a abandonar la zona de confort con ‘La jaula de cristal’

El músico turolense Mario Lafuente acaba de publicar La jaula de cristal, su último sencillo, que desde hoy puede escucharse en las plataformas digitales de música y cuyo videoclip estará en su canal oficial de Youtube a partir de las 20.30 horas.

Se trata de un tema vivo y que se escucha fácil, “quizá el más comercial de los últimos que he publicado”, admite Lafuente, “pero es algo deliberado, ya que pienso en esa canción como un opening potente y divertido para los directos”.

El tema está compuesto y escrito por el propio Mario Lafuente, como la mayor parte de los que ha presentado en los últimos meses, aunque si bien en alguna de esas canciones contaba con otros músicos, en esta ocasión toda la instrumentación y la voz están grabadas por Lafuente, a excepción del bajo eléctrico que es de Luis Martínez, que además ha masterizado la canción.

A nivel visual el videoclip está grabado también de forma autónoma, con la ayuda en la cámara de Sarai Sánchez, que ha colaborado en sus últimos trabajos anteriores. Está grabado en Barcelona y protagonizado por Leo Sánchez, un niño que debuta en el audiovisual con una destacada actuación. También participan en el vídeo los hermanos de Leo, Alex y Paco.

Se trata del sexto sencillo que publica desde finales del pasado año, y que le han llevado a sacar Tú y yo, Ideas y desastres, El imparable, Valientes y No es lugar para payasos, la última canción hasta hoy, publicada a finales de abril, de una suerte de LP por entregas que seguirá desvelándose a lo largo de los próximos meses.

Según el propio músico, el nuevo tema “habla de cómo la música cambió mi vida, de como en algunos momentos he jugado con ella incluso hasta el punto de haberle perdido el respeto y de los altibajos que sufres a lo largo del tiempo”.

La jaula de cristal hace referencia a ese concepto de espacio que aprisiona e impide el crecimiento, pero del que no se tiene la percepción de ser una cárcel y por lo tanto uno no desea escapar de él, sino todo lo contrario.

Versos como “es alta y aunque sangres volarás” deja a las claras que la vocación de Mario Lafuente es no conformarse con estar atrapado por seguro que sienta. “Yo siempre he tratado de salir de mi jaula, y en la actualidad lo hago constantemente. Todos los días trato de salir de mi círculo de confort, y nunca pasan semanas sin hacer algo que me incomode, algo que no tenga ganas de hacer pero que sea consciente de que es conveniente para mí, de que me ayuda en algún sentido o simplemente que me hace crecer”.

Han pasado tres meses entre el quinto lanzamiento y este La jaula de cristal, más tiempo del que separó los anteriores. “Estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo pero no quiero ponerme plazos demasiado rápidos, porque creo que ahora es más importante lanzar canciones bien pulidas y hacer una comunidad sólida en las redes sociales”.

Mario Lafuente, que ha sido nominado a Mejor Proyección junto a David Angulo, Modelo y Os Fillos d’o Sobrarbe en los Premios de la Música Aragonesa que se entregarán el 1 de septiembre en Alagón, anunció que este verano alternará su actividad profesional en el mundo de los eventos con la composición y grabación, y además actuará en varios directos durante el verano. Pero habrá que esperar hasta noviembre para verlo de nuevo sobre un escenario en Teruel.