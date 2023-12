Más de 230 llenaron el Auditorio para escuchar al Aula de Música de Calamocha

Más de 230 personas llenaron el pasado viernes el Auditorio de Calamocha durante el tradicional concierto-audición de Navidad del Aula de Música de Calamocha, en el que participaron unos treinta alumnos que cursan estudios musicales en ellas, acompañados por sus profesores.

En total los músicos ofrecieron un repertorio de 19 temas, desde canciones de pop y rock como Drive my car de The Beatles o Zombie de The Cranberries, pasando por algún villancico o por temas especialmente arreglados por los profesores para adaptarse al nivel de todos los alumnos que quisieron participar.

El guitarrista Arturo Lozano, nacido en Fuentes Claras, dirige el Aula de Música de Calamocha, que fundó hace cinco años, “justo antes de la pandemia”, recuerda, y que hoy cuenta ya con 150 alumnos de la zona. Lozano fue uno de los profesores que participó en el concierto con sus alumnos, junto con Álex Burges, profesor de viento-madera y uno de los saxofonistas de Artistas del Gremio, Fran López, trombonista, pianista y director de orquesta, Joan Muñoz, valenciano que da clases de batería y Anna Pibernat Mir, multiinstrumentista que el Calamocha se encarga de las clases de canto.

El del viernes 22 de diciembre fue uno de los tres conciertos que suele ofrecer al año el Aula de Música de Calamocha, además del de fin de curso y Semana Santa. “Lo planteamos como una serie de audiciones pero concebido como un concierto”, explica Lozano, “de forma que solo toca quien desea hacerlo, sin obligar a nadie, y en lugar de hacer que los chavales toquen solos, hacemos varias agrupaciones para que todo el mundo se sienta arropado”.

El Aula de Música de Calamocha es gestionada por la asociación cultural Bombolón, y tiene el apoyo del Ayuntamiento a través de un convenio.