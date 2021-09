Sergio Medina apunta hacia el rock con el nuevo proyecto de Los Errantes

Sergio Medina y los Errantes es el nombre del nuevo proyecto musical andorrano que, aunque lleva cerca de tres años horneándose, se presentaron en sociedad y sobre el escenario a finales del pasado mes de agosto en Crivillén y hace una semana en Andorra.

La banda es heredera del rock español clásico y de raza, que comenzó su andadura a finales de los años 80 y, en algunos y afortunados casos, sigue sonando hoy en día. Tocan algunos de los temas del segundo disco en solitario de Sergio Medina, el excepcional Piel Roja (2020) que salió a la calle pocos días antes de que no pudieramos hacerlo ninguno por el confinamiento, nuevas composiciones y algunas versiones “a las que hemos introducido arreglos y cambios para llevarlas a nuestro terreno y que no suenen exactamente como las originales”, como Las calles están ardiendo de M-Clan, El límite de La Frontera, Obstinado en mi error de Santiago Auserón, Corazón de neón de Orquesta Mondragón o Medalla de Cartón de Fito.

Los Errantes está formado por una acertada mezcla entre Alcorisa y Andorra, con Macario Alquézar (teclado), Raúl Casado (bajo), Antonio Sánchez (guitarra eléctrica) y Darío Hernández (batería).

Por su parte Sergio Medina, miembro de otros grupos andorranos de referencia como Bajo Zero, Rarezas u Ocelot, que lleva varios años en stand by tras el fallecimiento de su batería Luis Amador, asegura que, después de dos décadas en la música, con los Errantes ha encontrado una línea de estilo clara y definida que seguir.

“Ahora tenemos un estilo más concreto, aunque la verdad es que a mí siempre me ha gustado la diversidad, no me gustan los discos que son sota, caballo y rey, que una vez has escuchado tres canciones ya sabes lo que viene después”. Para comprobarlo solo hay que escuchar Piel Roja, segundo disco en solitario de Medina después de Cien noches con Wendy (2018), una rareza que no salió a la venta. En ese disco, grabado en el Estudio Kikos con José Luis Arrazola a las guitarras y en la producción, Josemi Sagaste al acordeón, Richi Martínez a los teclados, Satur Rodríguez al bajo, Miguel Isac a la batería y Joan Pau Cumellas, uno de los mejores armónicas de España.

En ese disco se pueden escuchar ecos de la guitarra de Santana en Piel roja, sonidos surf en Canción de despedida, el característico rock de Sabina en Sirenas de hojalata y hasta el sabor del rock de Mas Birras en Defectos y virtudes.

El repertorio de Sergio Medina y los Errantes se destila ahora hacia un rock más genuino, y si lo hace es porque algo ha cambiado: “Gustándome el rock nunca he sabido escribir canciones rock. Me ha costado veinte años encontrar la forma de empastar mi manera de escribir letras, que tiene que ver más con las canciones de cantautor, con un estilo más rockero”, explica Medina. “Porque, tal y como yo lo veo, en España hay grandes bandas de rock pero han tenido muy pocas letras buenas. El rock’n’roll español no se define por la poesía precisamente”.

La clave para encontrar una fórmula rockera donde encajen las letras de Medina ha sido “dos meses de pandemia y de encierro, escuchando mucha música, estudiando mucha música y buscando muchos sonidos nuevos para mí”, asegura el andorrano. “En este tiempo he aprendido muchísimo”.

Mientras van saliendo bolos -en estos tiempos covid es mucho más fácil que salgan contratos para Sergio Medina tocando solo en acústico que con banda en formato eléctrico- Los Errantes terminarán de grabar en octubre una maqueta que les permitirá acudir con muchas más garantías al estudio de grabación, cuando llegue el momento. “No tenemos fechas porque algunas canciones están todavía verdes y cuando vayamos a grabar queremos hacer un buen disco, con un buen productor y un buen estudio”, asegura Medina. “El resultado dependerá de nosotros, pero he aprendido de mi experiencia anterior con otras bandas -en total Medina ha participado en seis discos- que hay que trabajar mucho antes de lanzarse a grabar. Creo que el momento óptimo de hacerlo es cuando empiezas a aborrecer las canciones... aunque nunca lo he cumplido”.

Aunque para Medina ambos son “completamente necesarios para mí”, el músico simultanea el proyecto de Los Errantes con su carrera en solitario, y de hecho se ha marcado como objetivo publicar en diciembre de 2022 su tercer disco, Al natural, también con Arrazola como productor y guitarrista, “y con muchas colaboraciones, algunas de ellas de gente bastante conocida en el ámbito nacional”. En febrero de 2021 publicó en su canal de Youtube un adelanto de este disco, la canción Solo un instante (Teruel).

Las bandas eléctricas lo tienen más complicado para tocar

Aunque el panorama de la música en directo ha mejorado sensiblemente en el actual escenario covid con la ampliación del horario de ocio nocturno, todavía no en sencillo conseguir contrataciones y actuaciones en directo para financiar el equipo y rodar las canciones, especialmente para una banda en formato eléctrico.

“Estamos mirando en salas de Zaragoza”, explica Medina, “porque es lo único que se hace y tenemos alguna cosa pendiente. Pero estamos en una época en la que los aforos varían de un día para otro, y eso en una sala de 80 personas puede hacer que pierdas dinero en una actuación. Así que estamos un poco a la expectativa”. Desde luego el verano es la época en la que las bandas lo tienen más sencillo, “pero queremos hacer sala este invierno, así que Los Errantes estamos preparando canciones en acústico para ir alternando los dos formatos y tener más opciones”.