Soul Teller actuará en Andorra el próximo 24 de julio

Miguel Ángel Julián, más conocido como Soul Teller y por ser una de las voces blancas más sorprendentes y prometedoras del nuevo soul, actuará en Andorra el próximo 24 de julio, en medio de una gira que incluye por el momento otros conciertos en Calatayud, Hondarribia (Guipúzcoa) y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Soul Teller ha compartido escenario con mitos como Percy Sledge, Bonnie Tyler, Dr. John, Paul Carrack o Solomon Burke.

Julián, autor de diez discos publicados en solitario o con su anterior banda, The Cool Jerks, pioneros del soul en la España de los 90, girará durante este verano junto a Juan de Pablos, locutor de Radio 3 que descubrió su voz y que desde entonces ha sido su mentor, con un espectáculo titulado Two Souls, one night, en formato acústico y minimalista, entre los dos músicos, o con banda de rock.

En él repasa los temas de su décimo disco, Astral Love, que es un álbum grabado entre Madrid (El Escondite Studios) y Memphis (Royal Studios), producido por Kike Eizaguirre, gran amigo del cantante y productor de su carrera en España , así como de otros grandes artistas de la escena musical Española como Melendi o J. Gurruchaga; y desde Memphis Lawrence Boo Mitchell, hijo del legendario Willie Mitchell y ganador de un Grammy o su trabajo como productor e ingeniero en el disco Uptown Funk de Bruno Mars.

En sus canciones combina el soul rápido con instrumentaciones contemporáneas y su particular forma de entender esta música de raíz.

El Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Andorra ha confirmado la fecha del concierto para el 24 de julio a través de su perfil de Facebook, aunque por el momento las entradas no están a la venta.