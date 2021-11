Un reportaje sobre mujer y minería en Escucha, nominado al Premio Gabo

El tajo fuera de escena, un reportaje de la periodista aragonesa Berta Jiménez Luesma sobre la realidad de tres generaciones de mujeres que vivieron la actividad minera en la localidad turolense de Escucha, ha sido uno de los 40 nominados en la novena edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en español y portugués. Fue elegido entre 1.585 candidaturas de toda Latinoamérica y ha permitido divulgar a nivel internacional la realidad de las féminas de este territorio.Se seleccionaron diez trabajos de cuatro categorías: texto (en la que estaba el artículo sobre Teruel), cobertura, imagen e innovación. Este jueves se dieron a conocer los finalistas (tres de cada disciplina) y aunque la crónica de esta periodista zaragozana no estuvo entre los elegidos, estar entre estos diez primeros es ya un gran mérito y una ventana al mundo para Escucha y su pasado minero. Los ganadores se harán públicos el 18 de noviembre.“Cuando acabé el texto quedé bastante contenta y el feedback que recibí fue bastante bueno. Metí muchas horas. Lo presenté al premio pensando que era algo digno y que el jurado podría leerlo y pensar: Qué historia más interesante; pero no me había imaginado convertirme en una de las diez elegidas y estoy feliz”, detalla Jiménez Luesma.El reportaje, que se publicó en la revista feminista Pikara Magazine (https://www.pikaramagazine.com/2021/06/el-tajo-fuera-de-escena/), surgió como parte del proyecto de investigación Estudio de la situación del mundo rural aragonés desde una perspectiva de género, dirigido por Mª Luz Hernández Navarro, financiado por el Gobierno de Aragón y subvencionado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, gracias al cuál se han contado muchas otras historias de aragonesas que viven y trabajan en los pueblos de la comunidad.La colaboradora de este trabajo y profesora de Periodismo de la Universidad de Zaragoza María Angulo contactó con Berta Jiménez para que les presentara una crónica que tuviera que ver con este tema y la joven periodista se decidió por el ámbito de la minería.“Llegamos a la conclusión de que las Cuencas Mineras es un territorio superinteresante del que desgraciadamente, como de Teruel en general, no se habla todo lo que se debería. Además, en periodismo la minería es un tema que últimamente ha estado muy presente en publicaciones”, explica la autora del trabajo que reconoce que su idea inicial se topó con una realidad distinta de la que esperaba. “Pensé, ya está, buscamos historias de mujeres mineras. Empecé a montarme toda una historia y con cada telefonazo veía que no se estaba cumpliendo. Me decían que, a lo mejor en el pasado sí que había mujeres mineras, pero hace mucho tiempo, cuando las minas eran algo más pequeño, pero no en los años donde esta fue la actividad principal de la zona, ellas no bajaban a la mina. Entonces me dí cuenta, que estaba buscando una historia épica cuando había otra historia que era mucho más interesante, entre otras cosas porque era la real, de las mujeres del entorno minero que son la parte no contada en la historia de las explotaciones mineras”, comenta Jiménez.De la mano de la Asociación Cultural por la Conservación del Patrimonio Minero de Escucha (Accpame) y de la Asociación de Mujeres de Escucha se acercó a esta realidad y entrevistó a mujeres de tres generaciones. Así pudo contar, “todo ese trabajo reproductivo que sostiene la vida de esos mineros y todo ese trabajo precario relacionado con la mina pero que no tiene ningún tipo de nómina como, por ejemplo, las mujeres viudas que iban a respigar carbón, donde se tiraba el estéril para intentar buscar algún trocito desechado sin querer para ir consiguiendo varios y poder venderlos y poder sacar dinero porque su pensión de viudedad era mínima y tenían que sacar a los hijos adelante. También contaban que había mujeres que se habían dedicado a ser aguadoras y subir a la mina con buyoles porque entonces no había agua corriente”, destalla la periodista.Berta Jiménez Luesma asegura que las tres generaciones con las que habló tienen “una historia muy similar en lo que a trabajar desde pequeñas respecta”. El trabajo en casa: lavar a los mineros, lavar su ropa, educar a los hijos, ir a buscar la comida,.. y esos otras labores no remuneradas vinculadas con la explotación del carbón.La autora de El tajo fuera de escena asegura que le emocionó mucho su encuentro con estas turolenses: Antonia Brumos, Pilar Azuara, Deli Cortada, Amparo Fandos, Manoli Martínez Moreno y Rosa María Rodríguez Martínez.“Me pareció que eran mujeres que tenían unas historias increíbles y desde luego bastante duras solo por el hecho de que tu padre/marido/hermano vuelva o no vuelva de la mina, más todo ese trabajo que han tenido que sacar adelante muchas veces de forma invisible”, recuerda.La periodista aragonesa habla también de las contradicciones que encontró en sus entrevistadas ya que había una mezcla de amor/odio hacia la mina. Se abordaron temas como la lucha laboral, el miedo o el alegrarse de que sus hijos ya no tuvieran que bajar a la mina. “También había nostalgia y recuerdos de la infancia, del economato de la mina,... La verdad es que fue increíble, muy emocionante y superinmersivo, en el sentido literal, cuando entramos en la mina”, recuerda.Berta Jiménez Luesma eligió para la publicación de su crónica Pikara Magazine, de la que es colaboradora, porque le pareció que “encajaba mucho” en esta revista feminista al ser un tema con perspectiva de género y pensó que “pondría a Escucha y a Teruel en el mapa” porque es una publicación que tiene mucha visibilidad.Y ahora, la nominación al prestigioso Premio Gabo ha dado proyección internacional a las Cuencas Mineras turolenses y visibilidad a todas esas mujeres que durante tanto años han sido invisibles.Su autora asegura que le gustaría seguir escribiendo más historias relacionadas con mujeres y minas. Lamenta que las Cuencas Mineras sea una zona olvidada y argumenta que no debería ser así y que “habría que sacarle partido a toda la riqueza que hay, como el Museo de la Minería que es extraordinario”.Periodista vocacional desde que estudiaba en el instituto Miguel de Molinos de Zaragoza y participaba en la revista del centro, Berta Jiménez Luesma, que estudió la carrera en la universidad pública aragonesa, apuesta por el periodismo narrativo. Lleva seis años trabajando en la revista de viajes Altaïr Magazine, en Barcelona.El reportaje puede leerse en este enlace