Vicente Delhom regresa a los escenarios en Olba y en Valencia

El músico y cantante Vicente Delhom, valenciano afincado en Fuentes de Rubielos, regresará a los escenarios a partir de finales de este mes. Delhom actuará en Olba el próximo 27 de enero (17 horas) en el contexto del ciclo La Galería del Valle, y el 23 de marzo en la sala The Hobs de Valencia.

El músico, que promete volver a publicar nuevas canciones antes de este verano, tocará en dos formatos diferentes. En Olba lo hará en acústico, con guitarra y voz, mientras que en Valencia actuará con batería y bajo grabados.

Delhom repasará parte de los dos discos que tiene grabados -Telesilla (2022) y Canciones románticas para un nuevo orden mundial Vol. 1 (2021), además de singles y microepés como Muerte y Fama en Instagram (2019), El Contrato Social (2019), En lugar de dos pon tres (2018), Where is the Death? (2015) o Her ultimate day (2013).

Además ofrecerá cuatro nuevas canciones que ha compuesto recientemente, todavía sin grabar, y algunas versiones como el tema principal de la película Le llamaban Trinidad, compuesto por Franco Micalizzi, New York’s not my home de Jim Croce. Además, Vicente Delhom ofrecerá junto a Marta Folqués alguno de los temas que interpretan con el proyecto musical Arbórea que llevan en común, como Southern comfort, de Larkin Poe.

En cualquier caso Vicente Delhom navega entre estilos que van de la música de autor clásica al rock, pasando por la música de inspiración italiana, el jazz o el folk americano. El propio Delhom, multiinstrumentista que ha formado parte de varias bandas, considera como parte de sus influencias grupos como Beatles, Black Sabbath, Soundgarden, Radiohead, Stone Roses, Héroes del Silencio, Nino Bravo, Stelvio Cipriani o Ennio Morricone, entre otros muchos.