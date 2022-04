Vicky Calavia: “Me interesaba sobre todo la Elvira de antes de María Callas”

La documentalista, cineasta y profesora zaragozana Vicky Calavia visitará mañana sábado el Cine Maravillas de Teruel donde, a partir de las 12 horas, se proyectará su documental Elvira de Hidalgo. Donare la Divinità.

La película narra la trayectoria de De Hidalgo, soprano y maestra del bel canto natural de Valderrobres (1891), que es conocida sobre todo por ser la maestra de María Callas, pero que además tuvo una exitosa carrera lírica gracias a sus extraordinarias cualidades como artista.

“Precisamente esa es la faceta que más me interesaba destacar”, explica la directora Vicky Calavia. “Muy poca gente conoce a Elvira de Hidalgo como maestra de la Callas, porque la lírica no es un género de masas, pero todavía menos conocen su figura como soprano. Y yo, sin obviar lo primero, me he centrado sobre la Elvira antes de la Callas”.

De ahí que el documental esté realizado desde un punto de vista muy “divulgativo”, donde hay biógrafos que hablan su figura pero también expertos en canto lírico “que nos desvelan muchas de las claves del canto lírico, que en ocasiones es un mundo difícil de entender si no tienes formación musical. Nos cuentan qué es el bell canto y qué tecnicas tiene y cuáles aplicaba Elvira de Hidalgo, algunas de ellas secretas como decía María Callas”.

El resultado es un metraje de una hora minucioso, con varios niveles de lectura y una capacidad de sorpresa que le valió una gran acogida en la SEMINCI de Valladolid y el Festival de Cine de Málaga, donde tuvo sus estrenos oficiales. “Cuando haces un documental sobre personajes como María Moliner mucha de la gente que lo ve ya sabe más o menos a qué atenerse, ya conocen al menos su Diccionario”, explica la zaragozana. “Pero en este caso mucha gente que ha visto Elvira de Hidalgo se ha sorprendido mucho por conocer a alguien excelente del que no ha oído hablar el 95% de la gente. ¡Cuánto he aprendido!, me han dicho muchas de las personas que lo han visto”.

Aunque Valderrobres, localidad natal de De Hidalgo, que sin embargo se mudó a Barcelona siendo muy pequeña todavía, ya acogió un pase del teaser del documental durante el Festival de los Castillos, el pasado verano, aunque no pudo proyectarse de forma íntegra porque tenía pendiente su estreno en los festivales de Valladolid y Málaga.

Así que el pase de mañana sábado será la primera oportunidad de verlo íntegro en Teruel, y además en la gran pantalla del Cine Maravillas. “La gran pantalla en una sala con un buen equipo de sonido hace que este documental sea mucho más brillante, porque la parte musical es maravillosa”, afirma Calavia.

Esta obra de Vicky Calavia, autora además de otras como La palabra libre, La ciudad de las mujeres, En tu piel o María Moliner. Tendiendo palabras, podrá verse en la plataforma Filmin a partir del 15 de abril, “y más adelante se proyectará en Aragón TV y en TVE”.

Además, y en fechas todavía por decidir, “aunque previsiblemente será en otoño o primavera del año que viene”, el documental viajará a Grecia, junto con la biografía sobre Elvira de Hidalgo que publicó recientemente el turolense Juan Villalba, ya que en 2023 se cumple en centenario del nacimiento de la soprano grecoamericana, que en Grecia es toda una institución. “Como su profesora, es posible que Elvira de Hidalgo sea más conocida en la propia Grecia que en España”.

Juan Villalba acompañará a Vicky Calavia mañana, durante la proyección del documental en el Maravillas. De hecho ofrecerá junto a ella una charla sobre el auténtico alcance que tuvo la soprano turolense.