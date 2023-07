Alba Bautista, octava en aro en la Copa del Mundo

Por

Alba Bautista volvió a competir este fin de semana en una nueva prueba de la Copa del Mundo de gimnasia rítmica. En esta ocasión, Milán acogía una cita internacional importante ya que solo falta un mes para la celebración del Mundial en Valencia. La utrillense pudo clasificarse para la final de aro, en la que terminó octava.



Alba Bautista sigue su preparación para la competición más importante del año sumando experiencias internacionales. La gimnasta turolense viajó hasta Milán para disputar otra prueba más de la Copa del Mundo en la que empezó con buen pie, ya que el viernes logró la clasificación para la final de aro con una nota de 32.800. En pelota, se quedó cerca, pero no pudo lograr el pase definitivo, ya que obtuvo un 31.150.



Durante la jornada del sábado, Bautista buscó la clasificación para la final con los otros dos aparatos, aunque no la logró. Lo que sí que consiguió fue colarse entre las diez mejores gimnastas en la clasificación general antes de competir por una medalla en la final del domingo.



Fue ayer cuando la de Utrillas saltó al tapiz de Milán con la intención de plantarle cara a la gran favorita, la italiana Sofia Raffaeli, vigente campeona del mundo.



En un ejercicio elegante y bien ejecutado, Alba Bautista no alcanzó la perfección y se vio penalizada por pequeños detalles que le hicieron obtener una calificación de 31.950, a cuatro puntos de la vencedora, que finalmente fue Raffaeli con una nota de 35.900.

Tras su paso por Milán, Bautista afronta la última parte de su preparación para el Mundial de Valencia, donde tratará de conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Su actuación en las citas internacionales permite tener esperanzas en que lo pueda conseguir, ya que la utrillense ya se ha convertido en una habitual en la lista de las gimnastas a tener en cuenta del panorama mundial.