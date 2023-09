Alba Bautista: "Siempre que vengo a Utrillas el pueblo me recibe con las manos abiertas"

Aprovechando el inicio de sus fiestas patronales la localidad de Utrillas rindió homenaje a Alba Bautista. La gimnasta, según el acuerdo adoptado por el pleno de la localidad, recibió una placa al mérito deportivo de manos de su alcalde, Joaquín Moreno, por ser la primera deportista del municipio que participará en unos juegos olímpicos.

Alba logró la clasificación individual para París 2024 en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica disputado recientemente en Valencia. Allí estuvieron muchos de sus vecinos y una vez más la localidad quiso estar al lado de ella.

Si con anterioridad ya recibió el cariño del pueblo cuando primero fue pregonera de las fiestas patronales y más tarde al poner su nombre al polideportivo de la localidad donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la gimnasia, ahora llegaba el reconocimiento por ser la primera vecina de Utrillas en clasificarse para una olimpiada.

Antes de comenzar los actos Alba aparecía inquieta puesto que no sabía lo que podía suceder en los siguientes minutos. “De momento lo que puedo decir es que la plaza está petada. Venir aquí para mi siempre es una gran sorpresa”aseguró la gimnasta al respecto.

Responder al cariño

La propia deportista quería responder al cariño mostrado por la localidad. “Estoy feliz”, reconocía minutos antes de recoger el reconocimiento de manos del alcalde. “El pueblo siempre me recibe con las manos abiertas y esto a mi siempre me hace una gran ilusión”.

En Valencia estuvo acompañada por un grupo de vecinos de la localidad y siempre que puede Alba procura acordarse de todos ellos. “Intento llevar el nombre de mi pueblo siempre a lo más alto”.

Prueba de ello es que empieza a plantearse disputar los Juegos Olímpicos con algún elemento que recuerde su procedencia minera. “Hasta ahora no me lo había planteado pero ahora que lo dices puede tratarse de una buena idea. Incluir algo en los aparatos puede que sea más complicado porque tienen que ir acorde con la música, pero igual me planteo la posibilidad de incluir alguna alusión dentro del diseño del maillot”.