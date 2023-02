Utrillas bautiza su pabellón con el nombre de Alba Bautista

Por

Con apenas cuatro años, Alba Bautista comenzó su andadura por el mundo de la gimnasia rítmica. Sus primeros pasos fueron precisamente en el pabellón al que, a partir de ahora, dará nombre, ya que el Pabellón Municipal de Utrillas ahora pasará a llamarse el Pabellón Alba Bautista como reconocimiento por todos sus logros como gimnasta. En un día tan especial, Alba estuvo arropada por todo su pueblo, que no dudó en asistir al acto para conmemorar a la deportista. Incluso el sol quiso hacer acto de presencia para arrojar luz al municipio. Al respecto, la propia Bautista declaró que “es un reconocimiento increíble y me hace muy feliz”.



Antes de que se llevara a cabo el acto de reconocimiento de Alba Bautista y el bautizo del Pabellón con su nombre, tuvo lugar el Festival de Gimnasia Rítmica de Invierno en el que participaron alrededor de 100 niñas de distintos clubes de la provincia y de distintas categorías, desde las más pequeñas que se están iniciando, hasta aquellas más experimentadas. Dicho festival arrancó sobre las 11:00 horas de la mañana. A partir de ahí, las gimnastas fueron actuando de una en una primero y de manera combinada después, para ofrecer al público presente la mejor de sus versiones. Todas ellas exhibieron su mejor cara y sus mejores poses en un festival que les sirve de preparación para las competiciones que tendrán que afrontar a lo largo de este año.

Así pues, Alba Bautista no estuvo sola, ya que todas estas niñas quisieron acompañarla en uno de los días más importantes para la gimnasta utrillense, y es que su localidad de origen se volcó plenamente en conmemorarla por sus logros obtenidos como gimnasta.



El acto por el cual se reconocía a la gimnasta y se bautizaba el Pabellón Municipal de Utrillas con su nombre dio comienzo a partir de las 12:30 horas. En ese momento, todo el público se salió a la puerta del pabellón para presenciar el acontecimiento estrella de la mañana. Allí, el alcalde de la localidad, Joaquín Moreno, tomó la palabra primero para elogiar a la gimnasta por sus logros y para agradecer que, pese a su calado internacional, Alba no se olvida de su origen. Además, el alcalde le obsequió con un maillot para que lo acompañe en sus logros. Acto seguido fue Alba la que tomó la palabra para mostrarse agradecida con su pueblo entero por el cariño demostrado y también quiso devolverle el regalo al alcalde, entregándole una ilustración de un ejercicio de la gimnasta. La propia Bautista se encargó de poner el broche final al evento con una virtuosa actuación.



A Alba le espera un año movido. El Campeonato de Italia, que tendrá lugar en pocas semanas, dará comienzo a un compendio de competiciones importantes que tendrá la gimnasta por delante en este año 2023 y que le servirán de preparación para su gran objetivo: el Mundial, que tendrá lugar este año en Valencia a finales de agosto, y, la joya de la corona, las Olimpiadas.