Alba Bautista termina octava en la final de mazas de Bakú

Por

La gimnasta utrillense, Alba Bautista, cerró este fin de semana con broche de oro su participación en la Copa del Mundo de gimnasia rítmica celebrada en Bakú (Azerbaiyán) tras finalizar octava en la final de mazas. Ello, sumado a la 14ª posición que obtuvo en la clasificación general durante la jornada del sábado, le vale para conocer su nivel de forma y continuar con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de este verano.



Este fin de semana Alba Bautista acudía a Bakú a disputar su segunda Copa del Mundo, después de la de Sofía, esta temporada. Allí iba a enfrentarse de nuevo ante las mejores gimnastas del planeta, con una intención en mente: igualar o superar el resultado de Sofía. Durante las jornadas del viernes y del sábado Alba Bautista exhibió su gran plasticidad sobre el tapiz. Tanto es así que consiguió el 14º puesto en la clasificación general y una puntuación suficiente en mazas para colarse entre las ocho mejores del mundo, lo que le daba el acceso a las finales del domingo. Así pues, no mejoró el resultado general de Sofía, pues allí fue 13ª, pero, a cambio, consiguió colarse en una final, cosa que no hizo en la capital búlgara.



En la final de mazas la representante española obtuvo una puntuación de 29.050. Un resultado que no le permitió hacerse con un hueco más arriba entre las mejores y que le valió para finalizar en la octava posición. Por delante de ella quedó la china Zilu Wang, que octuvo una puntuación de 30.100. El podio de la final lo conformaron la italiana Sofía Raffaeli, con una puntuación de 34.550, la ucraniana Taisiia Onofriichuk, con una puntuación de 33.800, y la alemana Darja Varfolomeev, que obtuvo una puntuación de 33.550.



De esta manera, Alba Bautista da por finalizada su participación en las copas mundiales, aunque continuará con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de este verano que se disputarán en París. La utrillense trabaja para formar parte del elenco de la selección española que participará en la cita fundamental para las competiciones de gimnasia.