Alba Bautista termina 13ª en la Copa del Mundo de Sofía

Este sábado Alba Bautista terminó 13ª en la clasificación general individual de la Copa del Mundo de Sofía (Bulgaria). Con este resultado no logró colarse en la final de hoy, ya que solo pasan las ocho primeras de cada aparato. No obstante, el conjunto sénior finalizó en octava posición en la clasificación general, de manera que se clasifican para la final de cinco aros.



La Copa del Mundo de Sofía es la primera de las dos Copas del Mundo para las que fue convocada la utrillense con la selección española como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de París, que tendrán lugar este verano. La próxima Copa del Mundo será la de Bakú y tendrá lugar del 19 al 21 de abril, lo que tendrá a la utrillense en competición también este próximo fin de semana.



La capital búlgara acoge durante este fin de semana una de las citas del año en el mundo de la Gimnasia Rítmica. Las mejores del planeta se dan cita en la Copa del Mundo de Sofía para ponerse a prueba y prepararse de cara al gran desafío de este verano, ya que tendrán lugar los Juegos Olímpicos. La minera Alba Bautista poco a poco se ha ido haciendo un nombre en este mundo, lo que la lleva a estar en competiciones de esta magnitud, sin embargo, en esta edición no ha podido repetir la gesta del año pasado, cuando consiguió colarse en la final de cinta y de aro, y la utrillense no estará en las finales de hoy.



Aun así, concluyó su participación en como la 13ª del mundo en la clasificación general. Un resultado que pone en valor las aptitudes que presenta la gimnasta minera, en plena búsqueda de su mejor forma y con la mirada puesta en la cita olímpica de la capital francesa.