Álex Rins comienza una nueva aventura de la mano de Honda

Por

El español Álex Rins presentó con un simpático y original vídeo del equipo del italiano Lucio Cecchinello, Honda LCR, la que será su próxima aventura en el campeonato del mundo de MotoGP, ahora sobre una Honda RC 213 V en lugar de su antigua Suzuki GSV-RR con la que corrió las seis últimas temporadas.



En el vídeo de lanzamiento del equipo, primero con Álex Rins y los colores de su moto y posteriormente con el japonés Takaaki Nakagami y sus particulares patrocinadores, la escudería de Lucio Cecchinello presentó sus intenciones para la temporada 2023 que comenzará el próximo 26 de marzo en el circuito portugués de Portimao. Y en la misma Álex Rins, que dispondrá de material oficial de la fábrica japonesa, con la que ha firmado un contrato por dos años, no dudó al aseverar que su intención en MotoGP es pelear por ser campeón del mundo: “Trabajo y peleo por acabar siendo campeón del mundo”.



“Para ser campeón del mundo necesitas trabajar mucho, contar con buenos profesionales en el trabajo y tener todo bajo control y en esta mi séptima temporada en MotoGP espero aprender cosas nuevas sin olvidar que en estos años he sabido trabajar bajo presión y sacar lo mejor en pista”, recordó el ahora piloto de la escudería de Lucio Cecchinello.



“He sabido trabajar en distintas condiciones y he conseguido dar un paso adelante en mi rendimiento y también en mi mentalidad, por lo que en 2023 espero comenzar con fuerza y determinaciones para tener el mayor potencial posible”, asegura en su vídeo de presentación, en el que destaca como una de sus principales características como piloto “la constancia”. Trabajo y más trabajo “Tenemos que trabajar fuerte desde el principio, desde el primer día de cada gran premio para aprender el circuito y tener las notas necesarias con la moto de otros años y trabajar con la gente del equipo y los ingenieros para aprender los secretos de cada circuito lo antes posible”, destacó el piloto con raíces en Valdealgorfa.



“Quiero empezar 2023 con trabajo y determinación, trabajando con la moto para tener el mejor potencial posible”, incidió Álex Rins, quien sustituye en el equipo al también español Álex Márquez, ahora en la escudería italiana Gresini al manillar de una Ducati Desmosedici.



Rins logró la victoria en dos de las tres últimas carreras del año pasado, las que se disputaron en el circuito australiano de Phillip Island, y la del Ricardo Tormo en la Comunidad Valenciana, mientras que el último triunfo de un piloto de la escudería italiana se produjo en 2018 de la mano del británico Cal Crutchlow en el circuito argentino de Termas de Río Hondo.



Su compañero de equipo será el japonés Takaaki Nakagami, que cumplirá su sexta temporada en la escudería italiana como gran promesa de Japón para pelear por las primeras posiciones de la categoría reina, si bien durante las últimas carreras del pasado año sonó su compatriota Ai Ogura para sustituirlo, lo cierto es que este último continuará al menos una campaña más en la categoría de Moto2.