Atlético Teruel y Alcorisa disputan el derbi de la jornada en la Regional Preferente

Tras una jornada sin derbis en la Regional Preferente aragonesa. La decimonovena vuelve a traerlos de vuelta para poder disfrutar de nuevo de ese tipo de partidos que contemplan un componente especial, que añade más sazón al partido en sí. En esta ocasión, serán el Atlético Teruel y el Alcorisa los que protagonicen el duelo entre dos contendientes de la provincia de Teruel. Ambos equipos llegan al encuentro en condiciones similares y, con la temporada más cerca de su fin, los dos tratarán de hacerse con la victoria para seguir con sus objetivos de no descender.

Por lo que a los demás equipos turolenses de la Regional Preferente aragonesa respecta, cada uno tendrá que librar sus propias batallas en un fin de semana complicado. No obstante, para el Andorra y el Alcañiz, al menos sobre el papel, se preve una jornada cómoda, ya que se enfrentan a equipos con estadísticas muy por debajo en la tabla clasificatoria.



Andorra - Giner Torrero

Después de la tormenta, llega la calma. Tras el fatídico fin de semana pasado en el que los andorranos sufrieron la goleada del líder de la categoría, llega una tregua para los de Andorra, y es que esta semana se verán las caras ante el Giner Torrero, el último clasificado de la tabla, aunque llegará con la moral subida tras vencer al Calamocha B en su casa.



Calamocha B - Quinto

La situación del Calamocha sigue siendo crítica y no hay atisbo de posibilidad de reacción en esta nueva jornada, y es que si en la anterior no pudieron hacer frente al último clasificado, más difícil lo van a tener para poder sacar algo positivo del partido de este fin de semana en el que se enfrentarán al tercer clasificado.



Alcañiz - San Agustín

Este fin de semana el Alcañiz tendrá una jornada más cómoda, ya que se enfrentará al San Agustín, que marcha décimo en la clasificación.



Atlético Teruel - Alcorisa

Ambos equipos llegan al derbi envueltos en una dinámica negativa, por lo que los dos tratarán de decantar el partido de su lado.



Cella - Delicias

El Cella se enfrenta a un rival directo con el que está empatado a puntos, por lo que la victoria podría auparlo hasta el sexto lugar