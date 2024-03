Batalla trascendental por el cuarto puesto ante Melilla en Los Planos (18:30 horas)

Por

El Pamesa Teruel afronta este sábado el que puede que sea el encuentro más esperado para los de Maxi Torcello en todo lo que va de Superliga. El conjunto turolense se marcó el objetivo de asaltar la cuarta posición al término de la primera vuelta y ante el Melilla tiene una oportunidad manifiesta para dejar muy encarrilada la consecución del mismo. Maxi Torcello dispondrá de todas sus piezas para un encuentro que el propio entrenador catalogó de “muy trascendente”, ya que además está en juego el factor campo entre dos equipos que podrían volver a verse las caras en poco tiempo en los cuartos de final del play-off por el título. Partido de dimensiones majestuosas este sábado en Los Planos.



Desde que terminó la primera fase de la temporada regular, el Pamesa Teruel se marcó un objetivo claro: mejorar el rendimiento para colarse entre los cuatro mejores equipos de la competición. Ahora, a falta de tres jornadas para la conclusión, el equipo turolense ve muy posible conseguirlo, después de haber completado una segunda vuelta magistral. Sin embargo, todo pasa por la batalla de este sábado ante el CV Melilla, en la que quedará casi definido quién será el dueño del cuarto lugar de la tabla. “Fue el objetivo que nos marcamos para la segunda vuelta, tratar de llegar al cuarto puesto y Melilla es el rival directísimo. Estamos peleando contra ellos y creo que estamos trabajando bien, con buenas sensaciones para este partido”, analizó Maxi Torcello al término del entrenamiento de este viernes en Los Planos. Una pelea muy pareja Las diferencias clasificatorias son mínimas, ya que los aragoneses aventajan a los melillenses en el número de victorias conseguidas a lo largo del curso y por eso ocupan la cuarta posición a pesar de que ambos cuentan con el mismo número de puntos (34).



Así pues, el técnico argentino espera “un partido duro, reñido, peleado” para el que podrá disponer de todos sus hombres: “Están los doce disponibles que es algo muy bueno, por lo que creo que llegamos con muchas posibilidades”. El Pamesa quiere aprovechar su buen rendimiento como local para pasar por encima de un rival que lejos de su afición ha dejado una imagen un tanto irregular: “Melilla es un equipo con muchos altibajos en general. Es un equipo irregular que no recibe mal, pero no tiene mucha calidad en recepción”. De tal modo, Torcello tratará de sacar a relucir la versión más aguerrida de los suyos para no tener ningún tipo de problema frente a los de Abdelkader Salim. El dueño del banquillo turolense confía en el saque y en la defensa de los suyos como principales armas para vencer al CV Melilla: “Si trabajamos bien tácticamente con nuestro saque, molestando a sus receptores y a su ataque, vamos a poder defender mucho. También tendremos que trabajar bien nuestro contraataque. Creo que la clave va a estar en mantenernos constantes durante el partido y aprovechar los altibajos de ellos para apretar en los momentos en los que suelen caer”. Un triunfo de futuro

En caso de vencer, el cuadro naranja lograría una ventaja importante de cara a las próximas semanas de competición, en las que además del final de la temporada regular también estará en juego el play-off por el título. “Sería muy bueno lograr los tres puntos. Todavía no estaría asegurada la cuarta plaza, porque todavía quedan dos partidos más complicados contra Almería y contra Valencia, pero sí que sería un paso muy grande”, confesaba un Maxi Torcello que cree que el cuadro melillense será el rival de la primera ronda del play-off: “Creo que Melilla va a ser nuestro máximo rival desde aquí hasta que termine la temporada. Así que es muy importante este partido”.



El cuarto puesto supondría tener asegurado el factor campo en las eliminatorias por el título, por lo que el equipo naranja podría aprovecharse de su condición de local para tratar de alcanzar las semifinales, que es el objetivo que se marca el entrenador de cara a los play-off: “El objetivo creo que es llegar hasta semifinales y ahí dar todo lo que tengamos para conseguir ese sueño de estar en la final. A partir de ahí, el destino dirá”. Torcello sabe que el rival en una posible semifinal de las eliminatorias por el título podría ser el CV Guaguas, “que es el máximo favorito de la categoría”, según comento el preparador argentino. Necesidad de apoyo

Ante la importancia de una batalla como la de este sábado en Los Planos tanto el club como el propio entrenador han mostrado su deseo de que la hinchada acuda en masa para apoyar a los suyos.

El Pamesa Teruel permitirá que cada socio lleve a un amigo para que las gradas se tiñan de naranja y el ambiente sea favorable a los de casa. “Es un partido muy trascendente, por lo que necesitamos el apoyo de todos, que haya ruido y que vengan a apoyarnos. Entre todos es más fácil conseguir los objetivos”, comentó un Maxi Torcello que confía plenamente en que el cuarto puesto sea de color naranja al término de la temporada regular.