Boiro, último compromiso para el CV Teruel antes de la Copa

Por

Rotogal Boiro y Club Voleibol Teruel se ponen al día y recuperarán esta tarde el partido que se tuvo que atrasar en su día por la pandemia. Tanto los gallegos como los turolenses llegan a este encuentro después de haber sumado una derrota en el partido del sábado. El CV Teruel cayó ante un enorme Unicaja Almería en Los Planos y el Boiro sucumbió en su visita al Léleman Valencia.



Los turolenses llegan a este encuentro aquejados de nuevo por problemas físicos pero con la tranquilidad de tener ya asegurada su participación en el playoff por el título de liga. Los servicios médicos están ocupados estos días tratan de recuperar a jugadores importantes en el sistema de juego del club turolense como el opuesto Andrés Villena, el central Vitaly Kobzev y el receptor Mariano Vildósola, todos con problemas físicos.



Sobre la posibilidad de recuperar efectivos para este partido de liga Rivera fue prudente y solo contentó que “veremos”, aunque reconoció que “es difícil que Mariano (Vildósola) y Andrés (Villena) puedan estar, y confió un poco más en la evolución de la rodilla de Vitaly Kobzev porque “parece un poco menos grave que lo de los otros dos”.



El central no participó en el partido del sábado contra Unicaja porque lleva “arrastrando unas molestias en la rodilla desde la vuelta del viaje a Melilla”, dijo Rivera que confirmó que la semana pasada el jugador no pudo entrenar con normalidad.



Sin apenas tiempo de descanso, el equipo naranja comenzó a preparar el partido de este lunes justo después del encuentro ante Unicaja Costa de Almería.



A pesar de la derrota sufrida por los coruñeses el sábado, Miguel Rivera destacó del Boiro que es “un equipo que viene en línea ascendente” que está logrando “una línea buena de resultados en lo que se lleva disputado de la segunda vuelta”, a pesar de la cantidad de partidos que tiene todavía pendientes por la covid.



El técnico naranja expresó deseo de “conseguir los tres puntos “ así como “llegar bien a la Copa para afrontar la lucha por el primer título de la temporada”.

Este sábado Rivera pudo probar a Emilio Ferrández como opuesto y también comprobó el rendimiento de Martin Dimitrov como atacante, permitiéndole realizar otras composiciones tácticas ante posibles recaídas de los jugadores titulares de la plantilla. Equipo aguerrido y defensivo

De su rival de esta tarde, el técnico madrileño del CV Teruel dijo que el “Boiro es un equipo aguerrido y muy defensivo” y apostó por ser pacientes en el juego “en el bloqueo y en defensa para empezar a tocarles muchos balones”, así como también en “ataque porque es un equipo como lo fue el sábado unicaja, que defendía muchos balones. No hay que perder la cabeza en esos momentos porque a veces después de que te defienden un balón quieres pegarle más fuerte al siguiente y terminar equivocándote”, explicó Rivera.



En el partido de ida disputado en la pista de A Cachada los turolenses tuvieron que recurrir al desempate para terminar ganando a los gallegos en un partido largo y disputado en el que los marcadores de cada una de las mangas estuvieron muy ajustados.



Los gallegos supieron remontar dos situaciones adversas para forzar el tie break y tuvieron a Levandoski y a Benavidez como referencias en su juego de ataque.