Borja Martínez, atacante del CD Teruel: "Tenemos claro que vamos a conseguir el objetivo"

"El míster está consiguiendo sacar una muy buena versión de cada jugador. A la vista está que desde su llegada soy otro"

Después de conquistar Tarragona con un auténtico partidazo, Borja Martínez ya piensa en el siguiente encuentro ante el Rayo Majadahonda. El talentoso jugador alicantino es fiel al discurso de Raúl Jardiel, quien “le ha dado mucha confianza”, de que se le debe dar la misma importancia a todos y cada uno de los partidos que están por venir para tratar de lograr una permanencia que el propio Martínez ve bastante factible de conseguir: “Sabemos que esto no va a ser cuestión de ahora. Esto va a llegar en mayo cuando consigamos el objetivo, porque tenemos claro que lo vamos a conseguir”.-Sí. Puede sorprender el resultado, pero a los que estamos ahí día a día no nos sorprende tanto y creo que el equipo está haciendo bien las cosas.-Es bastante raro lo de este año, con tantos empates y estando ahí abajo cuando yo creo que hay equipo para mucho más. Pero nunca hemos perdido ni la cabeza ni los papeles ni hemos dejado de creer. La idea del equipo y del míster es bastante clara y nosotros tenemos un plan. Sabemos que esto no va a ser cuestión de ahora. Esto va a llegar en mayo cuando consigamos el objetivo, porque tenemos claro que lo vamos a conseguir.-Sí. Es un discurso que tenemos desde hace semanas. El equipo está compitiendo muy bien. La categoría es muy igualada y por detalles no hemos conseguido más victorias. Ya no es tanto la victoria de ayer, sino cómo la conseguimos. Creo que fuimos superiores en bastantes tramos, estuvimos bien con balón, fuimos efectivos arriba y tampoco sufrimos en exceso. Eso refuerza todavía más nuestra confianza y nos hace ver que estamos haciendo bien las cosas.-La jugada del primer gol es una buena jugada por banda derecha y yo estoy ahí para cazarla. El segundo gol llega de una buena jugada que ha salido igual que en los entrenamientos. Es una jugada colectiva que venimos ensayando y las cosas al igual que en los entrenamientos también se dan en los partidos.-Por supuesto. Yo vine aquí con las expectativas de hacer un buen año tanto personal como colectivo. Tanto para mí como para el resto de mis compañeros se nos ha planteado una situación que es un reto para nosotros. Sabemos que está complicado y que la gente desde fuera pensará que el CD Teruel es un equipo que ya está descendido. Nosotros desde dentro sabemos que eso no es así. Tenemos claro que seguir mejorando es nuestro objetivo.-Sí. Creo que la primera parte de la temporada el equipo no tenía ese alma o ese espíritu que estamos mostrando ahora. La llegada de Raúl fue clave en ese sentido. Nos ha dado esa confianza, particularmente en uno mismo y colectivamente en todo el grupo. Es un entrenador que motiva mucho, tiene las ideas clara y tiene un mensaje muy positivo que cala en el jugador. Creo que desde su llegada, el equipo tiene una clara línea ascendente. Él nos hace ver que cada día estamos más cerca del objetivo. Esperemos que esa línea siga así, minimizar errores y seguir potenciando las virtudes del equipo, que creo que son muchas. En este caso, el míster está consiguiendo sacar una muy buena versión de cada jugador.-El día que llegó tuvimos una charla y desde el primer entrenamiento en Pinilla me ha transmitido mucho su confianza en mí. Me conocía de mi trayectoria de estos últimos años. Creo que soy un perfil de jugador que le gusta y que le encaja en su sistema de juego. Me ha transmitido confianza, que lo intente, que me equivoque y que saque a relucir mis virtudes y mis fortalezas. Desde el día uno me ha dado total libertad para hacer lo que sienta. Eso a mí me ha dado una confianza brutal y creo que eso es importante. A la vista está que desde su llegada soy otro.-Creo que hay entrenadores que tienen otra preferencia de perfiles o tienen otra forma de trabajar. Yo simplemente sé que Raúl me ha dado esa libertad de que en ataque pueda demostrar mis características. Es un entrenador muy cercano y muy motivador. El domingo, antes del partido, dio una charla que hizo que el equipo saliera muy enchufado.-Creo que Raúl tiene mucha razón. Al final, los tres puntos son importantes. Da igual el rival o el lugar. Lo que está claro es que si le ganas al Rayo tú sumas tres puntos y ellos no y al final es un rival directo. Sí que es verdad que los enfrentamientos directos siempre te dan ese plus de que tú sumas y el equipo rival no suma. En este caso, como la ida terminó empate, conseguir una victoria nos haría tener el gol average ganado, que también es muy importante. Por experiencia estos años en la categoría, un punto arriba o un punto abajo o un gol average ganado te hace conseguir el objetivo o no. La categoría es muy igualada y muy parecida a la Segunda División porque los últimos partidos te pueden hacer que te mantengas o no. Nosotros planteamos el partido con la misma importancia que tiene el del Nástic e iremos a intentar sacar los tres puntos. En esta liga le ganas a cualquiera y te puede ganar cualquiera. La victoria del otro día nos hace ver que podemos, que somos capaces y que no tenemos ninguna duda. Desde mañana ya prepararemos el partido del Rayo en casa con la máxima ambición.-Sí, por supuesto. Estamos muy capacitados y nos vemos totalmente consiguiendo el objetivo. El ejercicio de visualización es muy importante y lo primero de todo es creértelo. Estamos tranquilos y sabemos que, como dijo el míster una vez, son muchas etapas. Pedalada a pedalada a ver si conseguimos llegar a los últimos tres o cuatro partidos con vida y ahí trataremos de conseguir el objetivo. Pero más allá de pensar en los doce partidos que quedarían después del Rayo Majadahonda, solo pensamos en el de este sábado. A ver cómo podemos hacerles daño y si conseguimos los tres puntos en casa, que también sería un aliciente para la afición.