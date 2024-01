El CD Teruel despide la primer vuelta sin conocer el triunfo después de sumar un nuevo empate ante el Sestao River (1-1)

Por

El CD Teruel despide la primera vuelta del campeonato con un nuevo empate, y ya van 12, después de adelantarse con un gol en propia en el minuto 17 y recibir el empate antes del descanso. Los de Jardiel estuvieron al nivel de su rival, en un encuentro en el que la nota general no fue demasiado alta y en el que los errores se repartieron a un lado y a otro del terreno de juego. La primera victoria tendrá que esperar a una segunda vuelta en la que el equipo rojillo buscará la salvación partiendo desde lo más bajo de la clasificación, después de no conseguir sumar de tres en Las Llanas.

Los dos equipos se jugaban tres puntos muy importantes tanto por las necesidades clasificatorias como por la trascendencia psicológica que podía tener cerrar la primera vuelta con un triunfo. Con otras 19 jornadas por delante, el resultado del duelo entre sestaoarras y turolenses no iba a ser decisivo pero sí que podía tener una relevancia notable en el futuro de ambos contendientes en busca de la permanencia.



Lo prometido es deuda y Raúl Jardiel cumplió con lo que ya avisó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Sestao River. El CD Teruel saltó a Las Llanas con un once poco habitual en el que Ismael Sierra hizo de pivote en el centro del campo, Guillem Naranjo debutó escorado a banda y Toni Gabarre sorprendió partiendo de inicio en punta de ataque. Por detrás, Fran Carmona recuperaba su sitio al costado de Cabetas, siendo Julen y Aitor Pascual los dos laterales.



El balón echó a rodar y en el primer minuto de partido el CD Teruel estuvo a punto de adelantarse tras una buena acción derivada de un saque de banda que terminaba en las botas de Naranjo y era repelida por el portero verdinegro para evitar que el delantero catalán se estrenase de la mejor manera posible con el 9 a la espalda. En el saque de esquina posterior, lo intentó Isma Sierra con un remate un tanto ortodoxo que se marchó por poco. El eléctrico inicio del equipo rojilo denotaba ganas de ir a por los tres puntos. Por delante, más de noventa minutos para tratar de mejorar la puntería de cara a puerta y conseguir ese ansiado primer triunfo.



Sin embargo, los locales no tardaron demasiado en bajarles los humos a los visitantes. El Sestao no se metió atrás, sino que tiró hacia delante e incluso reclamó penalti a los cinco minutos de partido en una acción por la banda de Julen, que fue la más transitada por los atacantes del conjunto vasco durante los primeros compases.

Tan solo tres minutos después de ese acercamiento inicial del Sestao tuvo que aparece Fran Carmona de manera providencial para evitar que Ibai Sanz finalizase a placer tras un desajuste defensivo. Valentía y muchos errores El miedo, que suele ser habitual entre equipos que se están jugando la vida, no había comprado entrada para este partido y los dos equipos ponían sobre el verde de Las Llanas su versión más valiente en un primer cuarto de hora bastante entretenido. Eso sí, los fallos también eran tendencia a un lado y a otro.



Los dos contendientes habían buscado el gol en el arranque y el CD Teruel fue el conjunto que lo encontró primero, superado el minuto 17. Ismael Sierra volvió a rematar completamente solo una falta lateral, aunque su cabezazo no terminó de encontrar portería y quedó suelto dentro del área. Gabarre buscó el balón, pero fue Jon Guruzeta, centrocampista del Sestao, el que terminó metiendo el balón en su propia portería.



Tras el tanto inicial, el encuentro se calmó en cierta medida. El CD Teruel reculó unos metros y fue el Sestao el equipo que trató de ganar protagonismo con balón en campo contrario, aunque sin hacer trabajar demasiado a Taliby.



El choque entró en la recta final del primer tiempo con los rojillos por delante, defendiendo su renta con solidez. El Sestao trataba de crear peligro, pero sus acercamientos rara vez terminaban provocando el “uy” de la grada. Hasta que llegó el gol. A seis minutos del descanso, un balón largo a la espalda de la defensa turolense le cayó a Ibai Sanz, que no se lo pensó dos veces y probó fortuna desde el interior del área. Su disparo, no demasiado potente, votó delante de Taliby y se coló en la portería. Vuelta a empezar para los de Jardiel.



El tanto local volvió a avivar la llama del encuentro, pero el marcador ya no se movió más y con el 1-1 se llegó al descanso. Sin grandes movimientos El paso por vestuarios sirvió para que Jardiel recompusiese su centro del campo. Nacho Castillo se quedó en el vestuario y su lugar lo ocupó Facu García de cara a la segunda mitad. No obstante, el cambio más llamativo se dio en el otro bando, ya que Aitor Calle tuvo que cambiar de portero en la reanudación debido a unas molestias físicas de Sergi Puig.



Los primeros diez minutos del segundo periodo no fueron gran cosa. Locales y visitantes mostraron algo más de nerviosismo y el encuentro entró en una fase en la que el esférico pasaba más tiempo en el aire que en el suelo. Superada la hora de partido, el CD Teruel volvió a llegar con peligro a la meta que ahora defendía Unai Ruiz. En esta ocasión fue Borja Martínez el que buscó el gol, pero su remate terminaba en las manos del cancerbero visitante. La acción animaba algo al equipo de Jardiel, que parecía avanzar tímidamente en busca del primer triunfo de la temporada ante un equipo que tampoco se mostraba muy dispuesto a arriesgar. A falta de quince para la conclusión, los turolenses lo intentaban con un poco más de insistencia. Desde la esquina colgó un par de balones Borja Martínez que encontraron rematador, pero que apenas inquietaron al conjunto dirigido por Aitor Calle.



De hecho, los que se llevaron el susto fueron los aragoneses con un nuevo envío en largo a la espalda en el que la defensa tampoco estuvo acertada. Taliby fue superado por el delantero rival, que se fue escorando hacia un costado y terminó quedándose sin ángulo para disparar. La ocasión volvió a dinamitar un encuentro que no tenía dueño y que podía decantarse para cualquiera de los dos costados. De hecho, el CD Teruel llegó con peligro en un par de ocasiones, pero también dejó espacio atrás y los verdinegros lo aprovecharon para correr al contragolpe. Tras una de esas galopadas del bloque local, el equipo rojillo tuvo la más clara del segundo tiempo, con un centro lateral que Guillem Naranjo remató por encima de la portería del Sestao. El nuevo atacante del CD Teruel estuvo activo y completó un buen encuentro, pero no pudo estrenar su cuenta particular, ya que fue sustituido por Villa en el minuto 85.



El empate se mantenía en el electrónico y las fuerzas cada vez disminuían, cuando la batalla entraba en la recta final. Borja Martínez volvía a buscar portería con un potente remate esquinado que se marchaba alto, después de que el cuarto árbitro mostrase el tiempo añadido -4 minutos- en el cartelón. Esos 240 segundos se consumieron sin cambios en el marcador y sin que ninguno de los dos equipos pudiese inquietar al meta contrario. El reparto de puntos, de nuevo insuficiente para ambas escuadras, se hizo efectivo y el CD Teruel concluyó la primera vuelta de la liga sin conocer la victoria.