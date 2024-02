Los polos opuestos se enfrentan en Tarragona (16:00)

Por

Siempre se ha dicho que los polos opuestos se atraen, pero este domingo en el Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona lo que harán será enfrentarse. El colista visita al líder con la intención de poner patas arriba la parte alta de la clasificación y mandar un aviso al resto de candidatos a pelear por la salvación. El CD Teruel llega a la cita recuperado anímicamente del duro batacazo que supuso la derrota de la semana pasada contra el Lugo, pero bastante mermado en el apartado físico. Raúl Jardiel no sabrá hasta el último momento con qué piezas puede contar para tratar de derrocar al Nástic, ya que Carmona será baja y Taliby, Cabetas y Alastuey arrastran molestias y son duda para el encuentro de esta mañana de domingo (12:00 horas).



Sin nada que perder, pero mucho que ganar llega el CD Teruel a una de las citas más complicadas de la temporada. El equipo rojillo afronta la visita al líder desde la última posición de la tabla y después de romper la racha de partidos invicto que atravesaba hasta la semana pasada. Sin embargo, para Raúl Jardiel el compromiso de este fin de semana tiene el mismo valor y las mismas opciones de acabar en victoria turolense que cualquier otro disputado hasta ahora: “El domingo es la mejor oportunidad para ganar y la sentimos igual que hace siete días”. Una prueba de mucho nivel No obstante, el rival no será el mismo que hace siete días, sino que será un Gimnástic de Tarragona que atraviesa uno de sus mejores momentos de las últimas temporadas. El equipo grana no pierde desde el 3 de diciembre, lo que le ha permitido aposentarse con comodidad en el escalón más alto de la clasificación. Desde esa posición, el equipo catalán tratará de derrocar a la formación de Raúl Jardiel, para quien el Nástic es un equipo muy completo: “Es un equipo que sobre todo confía mucho en lo que hace y está sacando la mejor versión de sus jugadores”.



El joven entrenador Dani Vidal es uno de los grandes culpables de que su equipo viva un gran momento de forma. No obstante, todavía mantiene los pies en el suelo y en la conferencia de prensa previa al duelo avisó de que los suyos no le podían perder el respeto a un equipo como el CD Teruel, a pesar de la diferencia de posiciones en la tabla: “El CD Teruel es un equipo que tiene muchas virtudes. Es cierto que están ahí abajo, pero si de los quince empates hubiesen conseguido tres victorias, que son cosa de pequeños detalles, estarían fuera de las posiciones de descenso”.

Para Vidal, las claves del duelo pasan por estar concentrados defensivamente sobre todo en las acciones a balón parado y llevar el dominio del balón durante todo el encuentro. “Hemos visto que ganar partidos es muy difícil y necesitamos ir al límite siempre”, aseguró el técnico grana.



Ambos equipos se han estudiado muy bien y ninguno de los dos querrá cometer errores que puedan facilitarle la vida a su rival. Fran Tena lo argumentaba tras la sesión de entrenamiento del pasado viernes en Santa Isabel:“Lo afrontamos como cualquier equipo. Hay que tener cuidado en ciertas cosas que ellos potencian muy bien, pero no tenemos vértigo”.



El centrocampista recordaba el encuentro de la primera vuelta, en el que el Nástic se llevó los tres puntos de Pinilla por la mínima, para hacer ver que el equipo rojillo es capaz de pelear con cualquiera y que este domingo volverá a intentar plantar cara. “El partido de ida fue muy parejo y nos ganaron por una jugada ensayada que plantearon muy bien. Si hubiera quedado empate, no hubiera pasado nada”, analizó el jugador del CD Teruel, quien también habló del estado anímico de una plantilla que esta semana se ha visto más afectada en el aspecto físico que en el moral: “El ambiente es bueno y estamos intentando revertir la situación”. Con las dudas hasta última hora de los jugadores tocados, el bloque rojillo buscará empezar ese cambio de dinámica en Tarragona.



Por si todos los argumentos que puede poner el Gimnástic de Tarragona para superar al CD Teruel sobre el terreno de juego fueran pocos, el conjunto catalán también contará con un extra en las gradas. La entidad grana ha sacado una promoción para que sus aficionados puedan adquirir entradas para los dos próximos encuentros de su equipo en casa - contra el CD Teruel y contra el Deportivo- por el precio de un solo partido. Con esta iniciativa, el Gimnástic pretende hacer del Nou Estadi un fortín inexpugnable que sea una ayuda para mantenerse en lo más alto de la clasificación.



El propio Dani Vidal animaba a su hinchada a acudir en masa al estadio este domingo: “Que la afición le dé muchísima importancia al partido del Teruel. Que vengan los máximos posibles. Conozco a la afición grana y en las segundas vueltas, cuando el equipo hace las cosas bien, siempre está a nuestro lado. Pero más allá de eso, me gustaría hacer un llamamiento a toda la ciudad. Los necesitamos”.

Así pues, todo hace pensar que los turolenses se encontrarán una caldera este domingo en Tarragona.