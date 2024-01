El CD Teruel busca su primer triunfo en el último partido de la primera vuelta ante un rival directo (16:00)

Por

El CD Teruel viaja este sábado a Sestao (16:00 horas) en busca de lo que se le ha resistido durante toda la primera vuelta del campeonato: un triunfo que sirva para inaugurar el casillero. Los de Raúl Jardiel se verán las caras ante un rival directo que también ocupa puestos de descenso, por lo que el compromiso se plantea como una buena oportunidad para empezar a revertir la dinámica con vistas a la segunda vuelta, que comenzará la próxima semana. Lo hará con la moral alta después de merecer más ante la Cultural Leonesa y con un par de novedades en el once inicial, después de que Fran Carmona se haya recuperado de su lesión y Guillem Naranjo haya heredado el número 9 que deja libre Buenacasa.



Enfrente, el Sestao River llega a la cita dos posiciones por encima del conjunto rojillo y con cuatro puntos más tras firmar un final de año bastante bueno. Sin embargo, la derrota en el primer duelo de 2024 ante el Real Unión dejó sensaciones contradictorias. “Fue decepcionante porque queríamos darle continuidad a esos últimos partidos en los que el rendimiento estaba siendo bueno, pero por otro lado hubo muchas cosas positivas”, explicó Aitor Calle, técnico de los vizcaínos, en la previa del choque.



Dejando atrás el pasado, el preparador del conjunto local hizo hincapié sobre la importancia que tiene para los suyos convertirse en “un equipo fiable” en Las Llanas. Algo que quieren empezar a lograr ante el CD Teruel, “un equipo al que es muy difícil ganarle y que crece mucho desde la solidez defensiva”.



Para conseguirlo, Aitor Calle considera que es fundamental ser “contundentes en las dos áreas, ser un equipo que no conceda absolutamente nada y confiar en la mejora a nivel goleador”. En ese aspecto, el Sestao River es el segundo equipo del grupo I, junto al Unionistas, que menos goles ha anotado en lo que va de liga (11), aunque ha conseguido ocho dianas en las últimas seis jornadas. Además, el bloque verdinegro se ha reforzado en las posiciones de ataque, después de haber dejado salir a varios jugadores: “Este tipo de situaciones son normales. Hay momentos en los que los caminos se tienen que separar. También tenemos ilusión con lo que pueda llegar, como en este caso la llegada de Kaxe”. El delantero que la campaña pasada militó en las filas del Ibiza llega para “aportar gol”, aunque Aitor Calle confesó que todavía es pronto para verlo en el once titular: “Acaba de llegar y viene de una lesión de tiempo. Tenemos que ser pacientes y esperar”. Con casi todas las piezas El que sí que disputará sus primeros minutos con el CD Teruel, casi con total seguridad, será Guillem Naranjo, que lucirá el dorsal 9 que deja Buenacasa en su camiseta. El nuevo delantero rojillo podría formar parte de una alineación titular en la que pueden verse diversas modificaciones, según comentó Raúl Jardiel tras la sesión del pasado jueves.



El bloque turolense, que viajará a Sestao este mismo sábado por la mañana, también podrá contar con un Fran Carmona que vuelve a la convocatoria tras lesión y que, seguramente, formará la pareja de centrales junto a Cabetas. En el centro del campo, Fran Tena y Nacho Castillo repetirán titularidad y está por ver si Jardiel repite con un trivote en la medular u opta por introducir a dos hombres arriba para tratar de paliar los problemas con el gol de los suyos.



Sea como sea, este sábado en Las Llanas, el CD Teruel debe aferrarse al refranero popular español y hacer valer eso de que más vale tarde que nunca para empezar a sumar de tres en tres.