Jardiel pide “continuidad” para “dar más sentido” al triunfo de Tarragona

El CD Teruel regresa este sábado a Pinilla después de conseguir un gran triunfo en su visita a Tarragona. Como ya es costumbre en las ruedas de prensa previas al partido, Raúl Jardiel le dio la misma importancia al duelo frente al Rayo Majadahonda de esta semana que al del pasado domingo frente al Gimnástic, pero aseguró que su equipo va a tratar de mejorar o, como mínimo, darle continuidad a la imagen mostrada el otro día contra el cuadro catalán: “Tendrá más sentido el partido de Tarragona si le damos continuidad. El objetivo del sábado es mejorarlo, sabiendo que es complicado”. El preparador zaragozano mostró su faceta más inconformista al reconocer que el equipo necesita “más” para lograr la salvación, aunque aseguró que el de la anterior jornada “es el mejor partido” desde que él llego al banquillo rojillo.



Con esos argumentos, el CD Teruel afrontará este sábado un partido que para el míster es “de la misma liga” que el de la semana pasada, por lo que no le da ni menor ni mayor importancia. “El otro día jugamos contra el primer clasificado y miras la tabla y los tres puntos ya los sumamos. Más que pensar a quién le quitamos los puntos, pienso más en alcanzar una cifra concreta”, explicaba Jardiel tras la sesión de entrenamiento de este jueves. El entrenador rojillo ve el enfrentamiento de este sábado “como una etapa más en esta carrera de fondo”. Mejores cada día Una carrera de fondo en la que el equipo tiene dos objetivos definidos: la salvación y ser cada día mejores. Respecto a lo primero, el técnico insistió en que sea cual sea el resultado de este fin de semana “no va a ser definitivo”, ya que todavía quedan por delante trece partidos en los que el conjunto turolense necesitará sumar algún triunfo más si no quiere descender. En referencia a seguir mejorando la imagen que se muestra sobre el terreno de juego, Raúl Jardiel quedó contento con lo visto en Tarragona, pero no quiere que eso sirva para que sus jugadores se vengan arriba en exceso: “No nos podemos pensar que somos el Bayern de Munich, pero es verdad que estamos creciendo y que esto es poco a poco. El equipo se soltó y estuvo convencido. Ese es el camino. Tenemos que intentar parecernos a ese equipo”. La mejoría experimentada el pasado fin de semana tuvo mucho que ver con la efectividad de cara a portería así como con la solidez defensiva, de la que Jardiel comentó que “es un hecho colectivo” que “tiene que ver con una buena organización”.



El gran rendimiento de los turolenses frente al Gimnástic también estuvo influenciado por la charla previa al encuentro que Raúl Jardiel dio a sus jugadores, según comentó Borja Martínez al DIARIO DE TERUEL esta semana en una entrevista. En ese sentido, el míster quitó peso a sus palabras y explicó que el mérito fue de sus hombres: “Según el resultado a todo se les da más valor. Les dije algo a lo que siempre vamos a recurrir. Les dije que diesen un puñetazo encima de la mesa y que demostrasen que ahí estaban ellos. Quería que se olvidasen de todo y lo hicieron. Ese es el guion que hay que coger hasta el último partido. Ese fue el mensaje”.



Un rival que le gusta a Jardiel



A pesar de la insistencia de Jardiel por hacer ver que el de este sábado es igual de importante que cualquier otro, el choque ante el Rayo Majadahonda tiene algo más en juego, ya que el equipo que gane le robará el gol average a su contrincante. Sin embargo, el técnico de los turolenses prefiere dejar ese aspecto “en un segundo plano” y centrarse en encontrar la clave para hacerle daño a un equipo que es de su agrado: “El Rayo es un equipo que me gusta. Es un equipo que sea donde sea tiene una propuesta muy concreta. Tratan de jugar desde la combinación, jugar con paciencia y lo tienen trabajado y lo interpretan muy bien”. Jardiel considera que el bloque de Ion Erice “va a exigir mucho defensivamente”, pero considera que si el CD Teruel cumple con su deber podrá hacerle daño a un rival que también estará en la pugna por salvar la categoría en las jornadas decisivas, si no cambia el rumbo drásticamente antes de ese momento.



Continúan las dudas



De cara al compromiso del sábado, Raúl Jardiel descartó a Aitor Pascual, que será baja por acumulación de tarjetas, y a Ahn, que por fin realizó una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros, pero todavía no está disponible para entrar en dinámica de juego. Sin embargo, esas dos podrían no ser las únicas ausencias para el entrenador, que no quiso dar demasiados detalles sobre el estado físico de Fran Carmona, Edu Cabetas y Jorge Alastuey, aunque recordó que la semana pasada ya no tuvieron minutos debido a problemas físicos por lo que son duda para el duelo de este sábado: “El otro día se perdieron el partido por molestias, Fran, Jorge y Cabetas y tendremos que ver si llegan para esta semana”.