El CD Teruel firma su mejor partido de la temporada para aferrarse a la Primera RFEF (0-2)

Victoria de órdago de un CD Teruel que todavía no ha dicho su última palabra en la Primera RFEF en casa del Gimnástic de Tarragona. Los de Raúl Jardiel completaron un partido sobresaliente para conseguir superar a uno de los gigantes de la categoría gracias a un gol de Borja Martínez y a otro de Borja Romero en la mejor primera mitad del curso. Lejos de Pinilla, el CD Teruel encontró su mejor versión y sacó tres puntos que pueden marcar un antes y un después en lo que resta de temporada.



El CD Teruel saltó al Nou Estadi Costa Daurada con el habitual 4-3-3 de Raúl Jardiel, condicionado sobre todo por el estado físico de sus zagueros. Arnau Gaixas e Isma Sierra fueron los dos centrales de un once inicial en el que también entraron Borja Romero y Toni Gabarre como principales novedades más allá del círculo central. Borja Martínez y Aparicio ocupaban las bandas.



El duelo arrancó como estaba previsto. El Gimnástic empezó con fuerza y antes de llegar al primer minuto de juego la hinchada local ya reclamó un posible penalti en la primera llegada con peligro de los de casa. La petició quedó en nada, pero fue el primer aviso de los muchos que iba a dar el cuadro grana a lo largo de la tarde. Antes de llegar al minuto 10, Álex Mula y Pablo Fernández volvieron a poner en apuros a la defensa rojilla, que ayer vestía de azul, hasta en un par de ocasiones.



Pero en esta ocasión, la efectividad fue cosa del CD Teruel. En la primera que llegó a meta contraria encontró el gol. Aitor Pascual y Borja Romero combinaron muy bien por el costado derecho y el centro del lateral le complicó la vida a los defensas locales, que no estuvieron precisos a la hora de despejar. El despiste lo aprovechó Borja Martínez, que en cuanto vio una mínima posibilidad no dudó. En apenas diez minutos, el Nástic lo había merecido más, pero había sido el CD Teruel el que lo había convertido. El mejor arranque posible.



La diana hizo que el bloque de Dani Vidal todavía avanzase más metros tanto para presionar como para elaborar. Pero el CD Teruel no daba muestras de temor, sino más bien todo lo contrario. Los hombres de Raúl Jardiel tocaban y tocaban con paciencia para mostrar una imagen mucho más seria que la de las últimas dos semanas. Borja Romero incluso tuvo en sus botas el segundo tras una buena combinación con Gabarre.



Poco a poco el balón pasó a ser por completo de los catalanes, pero los turolenses se mantenían firmes, sin echarse demasiado para detrás a pesar de ir por delante en uno de los campos más complicados de la categoría.



De hecho, justo antes de llegar a la media hora los turolenses perdonaron el segundo. Borja Martínez se inventó un disparo desde el pico del área a la salida de un córner y Alberto Varo tuvo que intervenir para evitar una nueva diana del extremo alicantino. Pero fue en el rechace cuando Isma Sierra se quedó a escasos centímetros de anotar. El central cazó el rechace y remató de cabeza, pero su testarazo se topó con el larguero. El cuadro turolense estaba siendo pura dinamita cada vez que se aproximaba a la portería rival. A nueve minutos del descanso, un error a la hora de despejar de la zaga aragonesa pudo acabar en empate, pero Taliby sacó una buena mano por arriba para evitarlo. El CD Teruel estaba haciéndolo casi todo a la perfección, pero cualquier mínimo error podía echar por traste todo el buen trabajo realizado durante el primer tiempo.



Pero la tarde era de los de Pinilla y parecía que nada podía evitarlo. Justo antes de llegar al entretiempo, Borja Martínez volvió a marcar las diferencias. El primer goleador de la tarde se fue por banda y colgó un balón al primer palo que encontró la cabeza de Borja Romero para que subiese el segundo al marcador y se llegase al final de la mejor primera parte de la temporada con un resultado igual de positivo que de inesperado. Ni un “pero” se le podía poner al equipo de Jardiel. Todo perfecto y una ventaja de dos goles que no podía ser desaprovechada. Con las ideas claras Tras una inmejorable primera mitad, la escuadra turolense sabía lo que había por delante: 45 minutos en los que los tarraconenses iban a apretar en busca del empate. A los tres minutos, Iker Recio probó fortuna pero su disparo se marchó fuera. Diez después, Taliby tiró de reflejos para despejar sobre la línea de gol el remate de Pablo Fernández tras un saque de esquina. Como era de esperar, el Nástic puso una marcha más para tratar de reducir diferencias, pero el cuadro rojillo sobrevivió, al menos durante los primeros quince minutos del segundo tiempo.



Jardiel dio entrada a Víctor Sanchís y a Facu García por Aparicio y Borja Romero en busca de más consistencia defensiva para afrontar la última media hora de partido. Después de un nuevo inicio eléctrico de los catalanes, el CD Teruel volvió a salir de atrás para presionar en campo contrario a su rival y el plan estuvo a punto de acabar en el tercero de la tarde, después de que Aitor Pascual culminase una jugada con un disparo cruzado que se marchó fuera por poco. Los de Jardiel sobrevivían con dos goles de ventaja en el marcador y sin demasiadas complicaciones. No parecía que huibiesen dieciocho posiciones de por medio entre los dos equipos que se estaban enfrentando en el Nou Estadi Costa Daurada.



Los turolenses estaban mostrando su faceta más poderosa. Consistentes en defensa y muy eléctricos en ataque. Borja Martínez destacó, pero todos sus compañeros también completaron un auténtico partidazo que a diez minutos del final estaba siendo dominado por el conjunto de Pinilla. Aún así, el Gimnástic en ningún momento bajó los brazos. El cuadro de Dani Vidal siguió acechando la meta de Taliby con balones colgados, espcialmente, en los minutos finales del choque.



Cada acercamiento de peligro que conseguía defender la defensa turolense se celebraba como si fuera un gol. Los tres puntos que estaban a punto de subir al casillero rojillo podían ser un punto de inflexión. No todos los días se consigue una victoria en casa del equipo que iba líder al inicio de la jornada. Con más intención de descontar segundos al reloj que de buscar alguna modificación en el juego de los suyos, Raúl Jardiel agotó los cambios en el tiemp de descuento. El CD Teruel aguantó de sobra y certificó un triunfo de mucho valor en Tarragona. Los turolenses se aferran a la Primera RFEF en la mejor tarde de los últimos meses. Hay vida.