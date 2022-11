Bou concluye “una de las mejores temporadas” con títulos en la vitrina

"La temporada pasada tuve varias lesiones. No sé bien si fueron por mi culpa o porque no me encontraba cómodo con la anterior bicicleta"

El año 2022 ha sido uno de los mejores en la trayectoria deportiva de Roberto Bou. El ciclista de Mora de Rubielos que corre con los colores de T.Bellès by Cannondale ha firmado el campeonato de España de Ultra Maratón y la segunda plaza en el de Maratón. Además, ha acompañado a la selección española al Campeonato del Mundo de XCM y ha competido en el Europeo. Pero lo más importante es que el biker de la Sierra de Gúdar ha recuperado la confianza y las sensaciones después de un año aciago, el 2021, en el que las lesiones y las averías le persiguieron con inquina.Bou regresó hace poco más de una semana de América donde compitió en la Brasil Ride quedándose al borde del top-ten. Ahora, cuando la temporada se ha terminado, es el momento de hacer balance y Bou no esconde su satisfacción y se refiere a este año como “una de las mejores temporadas” después de haber logrado “bastantes títulos, como el campeonato de España de XCUM o es subcampeonato de XCM”. Además, destaca la décimo octava posición en la que terminó en el Campeonato de Europa Maratón, en el que fue el primer español en meta, cruzando la meta muy por delante del segundo, su compañero de equipo Pablo Guerrero, que acabó en el puesto 24. “Eso demuestra el estado de forma en el que he estado todo el año. Lo subí al principio de temporada en la Mediterranean Extrem y no lo he bajado hasta la semana pasada en la Brasil Ride”, señaló el ciclista.A pesar de la mejora que ha experimentado el ciclista, éste no ocultaba su ambición. “Sé que podía haber estado entre los cinco o seis primeros de la general en Brasil pero los problemas mecánicos de la penúltima etapa no me permitieron lograrlo”, dijo Bou, que se va “con un buen sabor de boca y, sobre todo, con la sensación de haber hecho una temporada indiscutible”.Sin embargo, el ciclista reconocía que el principio de esta campaña estuvo condicionado por la duda, después de los malos resultados del año anterior. “La temporada pasada tuve varias lesiones. No sé bien si fueron por mi culpa o porque no me encontraba cómodo con la anterior bicicleta. Pero es verdad que cuando hemos cambiado de bici este año veía que iba a ir bien y desde el primer momento me encontré muy seguro tanto subiendo como bajando. Ha sido positivo porque psicológicamente me he encontrado con esa fuerza”, reconoció, añadiendo que el cambio de montura supuso “el punto de seguridad que necesitaba para estar seguro de que cuando bajaba no tendría ningún problema y de que cuando subía la bicicleta no perdía fuerza”.Con el zurrón cargado de buenos resultados, el ciclista anunciaba desde Brasil la renovación por dos años más con el equipo Tomás Bellès, con el que ya lleva vinculado una década. “Voy a estar doce años en la misma infraestructura. Prácticamente comencé con ellos y solo he estado dos temporadas fuera del equipo”, apuntó Bou, que recordaba que su inicio en el mundo de la bici fue tardío y que ingresó ya en el último año de la categoría Sub-23. “Fue en el último año de Sub-23 cuando me vieron y desde entonces arrancamos y hasta día de hoy”, dijo.La renovación con su equipo fue fruto de una larga meditación ya que el ciclista tenía otras ofertas encima de la mesa.Sin embargo, Bou valoró “estar en una familia. No es una infraestructura como podían ser otras ofertas (...) pero creo que haber estado tantos años con la familia Tomás Bellès me hizo pensar en el cariño que siempre me han transmitido, y aunque hay cosas que hay que mejorar la verdad es que nunca me ha faltado de nada”.Algunas de esas aristas ya se han mejorado en el nuevo contrato que vincula a Bou con el equipo TB Cannondale. Entre ellas, la garantía de poder competir “en carreras más importantes con un compañero a la altura para poder estar en las grandes competiciones con los grandes”.Entre las carreras importantes en las que quiere participar el ciclista de la Sierra de Gúdar está la MB del Mont Blanc. “Hace tres años la gané y estos años me dijo el equipo que no podía ir. Este año coincidió con la Swiss Epic y tampoco pude participar. A ver si para el año que viene pudo ir porque es una prueba de Copa del Mundo y tiene una visibilidad impresionante”, dijo Bou, que tampoco descarta participar en carreras organizadas en la provincia de Teruel. “Siempre me ha gustado correr alguna carrera en Teruel, apoyando la tierra”, expresó.Uno de los proyectos en los que Roberto Bou ha depositado más ilusión es el reto solidario que compartirá con el ciclista de ruta Joan Bou, con el que entrena a menudo en la Sierra de Gúdar. “La idea es recaudar dinero con esta iniciativa para ayudar a combatir el suicidio infantil”, dijo el ciclista. “Vamos a ir en bicicleta desde Valencia hasta Santiago de Compostela en siete etapas”. Antes incluso de que se le haya dado difusión a esta propuesta ya hay una quincena de ciclistas apuntados. “Serán tramos de entre 150 y 180 kilómetros y la gente se podrá apuntar mediante whatsapp a los tramos que quiera”. El grupo estará siempre geoposicionado en el grupo de mensajería instantánea para que los seguidores se puedan incorporar en donde crean oportuno. “Cada uno se apuntará en los tramos que quiera. La primera etapa será de Valencia a Teruel y la segunda llegará hasta Daroca”, puntualizó el ciclista. Además, se va a editar un maillot conmemorativo que se venderá a 5 euros.Entre las mejoras que incluye el nuevo contrato con el equipo Tomás Bellès está la participación en carreras de XCM y también en pruebas de XC. “Volvemos al XC, que sé que no es la disciplina que mejor se me da pero sí es la que más disfruto”, dijo Bou, que buscará ir sumando puntos y experiencia para su posible convocatoria para la próxima cita olímpica de París en 2024. “No quiero descartar ir a unos Juegos Olímpicos”, añadió.Mientras, el ciclista sigue trabajando para la realización de la segunda edición de la carrera Aquí Tocamos Las Estrellas, que tuvo que ser suspendida en 2022 pero que quiere regresar con más fuerza el próximo año.