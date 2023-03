Cabetas confía en Pinilla para hacer historia con el CD Teruel

Por

Cabetas volvió a aparecer cuando más se le necesitaba. El capitán, que suele centrar su trabajo en las labores defensivas, se convirtió en un killer del área cuando el reloj indicaba que quedaban cinco minutos para la conclusión del encuentro ante el Mallorca B. De su cabeza partió el balón que terminó al fondo de la red y que le dio tres puntos fundamentales en su carrera por el título liguero al conjunto turolense. Después de la euforia, el zaguero ya piensa en la recta final de campeonato “con los pies en el suelo”, pero “con ambición”. El capitán de la nave rojilla deposita toda su confianza en la fuerza de Pinilla para alcanzar con éxito el final de un camino hacia la historia: “Veníamos de hacer un año bastante bueno y teníamos esa pequeña presión de mínimo igualarlo. Creo que no lo estamos igualando, sino que lo estamos superando. Estamos en el camino de hacer algo histórico”.



Quedan diez jornadas y el bloque de Víctor Bravo se mantiene en lo más alto a una distancia considerable de su perseguidor más cercano, el Valencia Mestalla, que está a cinco puntos. Tras un arduo camino, cuerpo técnico y plantilla comienzan a ver que la machada está cada vez más cerca. Pensar en el ascenso ya no es una utopía, sino más bien una realidad. Cabetas lo sabe.“Llevamos muchas jornadas siendo líderes y tenemos que estar con los pies en el suelo y siendo humildes. Pero también tenemos que ser ambiciosos porque lo tenemos en la mano. Hay que ser realistas y ver que es posible”, confiesa un capitán que cree que la clave se encuentra en “seguir haciendo lo que nos está dando el éxito”.



En ese sentido, el bloque rojillo seguirá tratando de sacar adelante sus partidos con su solidez defensiva característica y aprovechando las ocasiones de la mejor manera posible.

Para ello, el aliento de la afición turolense es indispensable, según el defensa turolense:“Tenemos que hacer de Pinilla un fortín con nuestra gente. Viene la gente y nos lleva en volandas. Quiero que se escapen muy pocos puntos de Pinilla, a poder ser que sea ninguno”. Pelos de punta Con esa intención, Cabetas valora de manera positiva el apoyo que tanto él como sus compañeros reciben cada domingo en el feudo de la Avenida Aragón. “Cuando Pinilla está lleno y con la gente animando, se nos ponen los pelos de punta cuando salimos al césped. Aunque parezca que no, se nota cuando están ahí porque nos hacen tener más fuerza y más energía. A los aficionados les pido que sigan viniendo como lo están haciendo porque los necesitamos”.



Los seis partidos en casa que quedan por delante deben ser un trampolín hacia el título de liga, algo que para para Cabetas sería “la culminación a tres años muy buenos que con mucho trabajo y esfuerzo estamos sacando adelante. Sería algo muy grande tanto para nosotros como para toda la ciudad. En resumen sería una bomba de emociones”. El primero de los seis últimos De cara al duelo del domingo, el capitán del CD Teruel espera que el partido pueda acabar con un resultado similar al del duelo de ida, que concluyó con victoria del equipo rojillo por la mínima tras el tanto de Villa: “Allí nos pusieron las cosas difíciles y aquí creo que también será un partido muy complicado”.



Sin embargo, el central del bloque turolense confía en que la fuerza de Pinilla pueda facilitar la consecución de tres puntos importantes para seguir en la batalla por el campeonato: “En Pinilla me siento muy seguro con la gente y creo que sacaremos el partido adelante. Espero hacerlo con la portería a cero. Si mantenemos la puerta a cero, mínimo no perdemos. Esa es la clave del éxito, así que firmaría un 1-0”.