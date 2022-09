El CD Teruel espera al Lleida en Pinilla para estrenar la nueva temporada

Por

Llegó la hora de la verdad y esta tarde arrancará la segunda temporada de la Segunda RFEF con el CD Teruel como el equipo en el que se van a fijar todas las miradas. El extraordinario rendimiento demostrado la pasada campaña harán de los rojillos de Víctor Bravo el equipo al que todos quieran ganar. Y eso, aunque contribuya a ensanchar la fama de los miembros de la tripulación de Pinilla, solo pone en el centro de la diana la portería del CD Teruel. Esta tarde arranca la temporada 2022-2023 y lo hace con el CD Teruel como local, esperando en las instalaciones de campo Pinilla a un reinventado Lleida Esportiu.



El conjunto turolense llega a la competición tras una temporada más larga de lo habitual en la que los pupilos de Víctor Bravo y su equipo técnico han aprovechado las seis semanas de trabajo conjunto para sacar las mejores conclusiones.



Han sido seis semanas en las que el equipo ha tenido “tiempo para trabajar todos los conceptos” que se habían planteado durante el intervalo entre la pasada campaña y el inicio de la preparación de esta, aseguró ayer el técnico rojillo tras la última sesión de entrenamiento celebrada en el Parque Deportivo Ebro antes de que se desaten las hostilidades de forma oficial en el Grupo 3 de la Segunda RFEF.



Bravo aseguró estar “contento con la plantilla y con lo que se ha visto en el campo”, a pesar de que los marcadores no siempre han resultado favorables a los intereses rojillos. El CD Teruel ha vencido al Illueca (0-2) y al Valencia B (1-0), con goles rubricados por el alfil de ébano Emaná, pero ha perdido ante Utebo (1-0), Castellón (0-1) y Arnedo (3-0).



El míster turolense explicó su satisfacción con su plantilla por “cómo entrenan y por las ganas que tienen”, y confirmó cuanto le apetece al CD Teruel que llegase el día de la competición en condiciones de fuego real . “Queremos hacer un buen partido contra un gran equipo como es el Lleida. Vamos a competir bien, seguro”, vaticinó el técnico.



El lleida no será un enemigo fácil. A pesar de que arranque liguero la pasada campaña fue dubitativo, un buen final de campeonato le permitió clasificarse en quinta posición y disputar el playoff de ascenso. Los ilerdenses terminaron empatados a puntos con los rojillos de Pinilla y solo el golaverage permitió a los hombres de Bravo ocupar la cuarta posición de la clasificación.



Desde entonces, el club catalán ha dado un giro en su estructura, lo que en opinión del técnico turolense hace de él una “institución más estable y más fiable que estos años atrás”. En cuanto al equipo, Bravo apuntó que mantiene “jugadores del año pasado” que se han “adaptado bien a lo que quiere su míster. Quieren tener la posesión del balón y ser verticales atacando mucho” y subrayó que se trata de un “equipo potente de la categoría que tendrá los objetivos más ambiciosos posibles” por lo que habló del encuentro de esta tarde como un “partido tremendamente complicado”, aunque aseguró saber “cómo afrontarlo” teniendo “las ideas claras”.



Para el debut liguero, el CD Teruel no podrá contar con Carlos Javier, que está sancionado.



Tampoco podrá jugar todavía Marc Carmona, todavía de baja por la lesión que se produjo en un ojo. El jugador habrá de ser intervenido de nuevo por lo que Víctor Bravo no podrá contar con él, previsiblemente, hasta enero. El resto de la plantilla está a disposición del entrenador. Entreno en Pinilla Víctor Bravo convocó una sesión de entrenamiento el pasado martes en campo Pinilla, donde hoy se medirá al Lleida Esportiu. En esa práctica, el bloque rojillo trabajó la salida del balón desde atrás. El cuerpo técnico estudió las diversas situaciones planteadas por el Lleida tanto la temporada pasada como en sus duelos de pretemporada para tratar de encontrar las debilidades del conjunto catalán.

Durante los amistosos de preparación, el cuadro de Pinilla ha mostrado dos versiones a la hora de defender a sus rivales. Sin embargo, parece que la presión en campo contrario ha dejado más satisfecho al técnico del Teruel, por lo que todo apunta a que será el estilo de juego por el que apueste Bravo. El técnico insistió en la importancia de realizar un trabajo común para no dejar espacios. En ese aspecto, los jugadores de banda jugarán un papel fundamental a la hora de cerrar huecos y bascular. Buena adaptación Precisamente, uno de los hombres que puede partir desde el costado es Luis Carbonell. El último fichaje de la entidad turolense parece haberse adaptado a la perfección a su nuevo equipo. El canterano del Zaragoza se mostró muy activo en la sesión de ayer desde la banda. Esa será la demarcación inicial del joven futbolista que durante el entrenamiento bromeó con sus compañeros en más de una ocasión.



Bravo probó con otra de las últimas incorporaciones acompañando a Carbonell en banda. Lucho ocupó el puesto de carrilero en varios de los ejercicios propuestos por el cuerpo técnico para preparar la primera prueba de la campaña.



Debut ante la afición

El CD Teruel estrenará la temporada jugando en Pinilla ante su hinchada. Una afición que está respondiendo a las llamadas del club rojillo y que está haciendo que la masa social del CD Teruel roce ya los 1.200 abonos. Bravo quiso ayer felicitar a los abonados porque “hay ya unas cifras importantes” y arengó a sus seguidores a “que vengan al campo y que animen porque “así el CD Teruel es más fuerte”, dijo.