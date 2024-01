Cabetas seguirá liderando al CD Teruel hasta junio de 2026

Por

Cuando queda nada para que de por finalizado el mercado de invierno, todo el mundo está pendiente de los movimientos del club, pero, mientras tanto, llega una noticia positiva para la entidad, y es que Eduardo Cabetas, su fiel capitán, renueva con la parroquia rojilla hasta junio del año 2026 justo en el momento en el que cumplirá 250 partidos defendiendo los colores del combinado turolense. Así lo ha hecho saber el club a través de sus redes sociales.



De este modo, Eduardo Cabetas continuará liderando la zaga rojilla durante dos años más en los que espera poder seguir aportando su mejor versión para los intereses del club. Por lo pronto, tratará de hacerlo en el próximo encuentro del equipo que tendrá lugar en Pinilla ante el Tarazona en el que, si no hay ningún imprevisto, cumplirá su partido 250 con el club.



Cabetas llegó al club en la temporada 2014/2015 procedente de la UD Barbastro, para reforzar la línea defensiva. En busca de minutos y un mayor protagonismo, recaló en el Andorra a la siguiente temporada, disputando 32 partidos y anotando 3 goles con el equipo minero.



Un desempeño que bien le valió para volver a la capital turolense en la 2016/2017 para ser el líder de la retaguardia rojilla. Desde entonces, su protagonismo en el club ha sido sobresaliente, igual que su rendimiento, convirtiéndose en capitán del club y siendo pieza fundamental en los dos ascensos más recientes de la entidad. Los galones de Pinilla Tiempo atrás, concretamente nueve temporadas atrás, dio comienzo la relación entre Cabetas y el CD Teruel. Desde entonces ambos han tenido que vivir momentos de todos los colores y sabores. Victorias, derrotas, ascensos, descensos, etc., sin embargo, siempre han estado juntos, el uno para el otro. Así pues, a nadie se le escapa que la relación que se ha fraguado entre ambas partes no es una cualquiera, sino que se trata de algo mágico entre dos almas que no podrían vivir la una sin la otra.



El CD Teruel ha influido mucho en la vida deportiva de Cabetas y viceversa, de manera que sus caminos no podían separarse ahora con el tremendo desafío que tienen en la Primera RFEF.



Eduardo Cabetas seguirá portando el brazalete del capitán para cumplir con sus funciones de guía hasta junio de 2026, tanto dentro como fuera del campo. Unas funciones que ha cumplido a las mil maravillas hasta el momento, sobre todo en la anterior temporada en la que formó parte de la gran defensa rojilla que neutralizó a toda clase de rivales y permitió que su equipo lograse el ansiado título de la categoría y el consiguiente ascenso a Primera RFEF, además de erigirse como el combinado con menos derrotas de las cuatro primeras categorías nacionales, solo igualado por el Sestao River.



En la presente campaña Cabetas ha seguido cumpliendo como solo él sabe hacer, aunque le ha tocado vivir momentos más complicados tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y es que en lo individual le tocó sufrir una importante lesión de tobillo al inicio de la temporada y en lo colectivo al CD Teruel le está costando encontrar los argumentos para vencer. No obstante, de todo ello se repuso. Cabetas regresó más fuerte que nunca y el equipo parece que empieza a funcionar en estas últimas jornadas.