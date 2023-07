Carlos Sainz: “Teruel es un gran sitio para venir a correr”

Por

Ha pasado casi una semana desde que los motores comenzaron a rugir en la capital turolense, pero la XXXIX edición de la Baja Aragón sigue dando que hablar. Ayer la organización colgó un vídeo en sus redes sociales en el que Carlos Sainz, piloto de Audi y tercero en la clasificación general de la prueba, ponía en valor el territorio turolense para celebrar una prueba con “mucho pedigree” que sirve para preparar el Dakar en un terreno diferente: “Teruel es un gran sitio para venir a correr y a nosotros nos ha parecido muy interesante”. Además, el piloto madrileño explicó todos los detalles de su Audi eléctrico con el que tratará de hacer un buen papel en el próximo Dakar.



Aunque no era la primera vez que Carlos Sainz pilotaba por la provincia turolense, el referente del off road español no escatimó en elogios tras la celebración de la décima edición de la Baja Aragón en Teruel. “Ya vinimos con el Peugeot hace unos cuantos años y es una carrera con un pedigree importante, de muchos años”, confesó un Carlos Sainz que en esta ocasión llegaba a la prueba con la intención de sumar kilómetros encima de su innovado Audi. El resultado fue positivo: “Esta Baja puede ser importante para el equipo, para seguir evolucionando y mejorando pequeñas cosas”.

Sainz explicó en un vídeo grabado por la organización que su nuevo vehículo “es una apuesta tecnológica increíble”, ya que se trata de un coche “cien por cien eléctrico en su planta motriz”. Además, el prototipo con el que Sainz logró terminar tercero de la general y buscará ganar en el Dakar incluye “un motor de combustión que hace recargar las baterías y así poder hacer los 400 o 500 kilómetros que hacen falta en una etapa del Dakar”.



Después de ser el único piloto de su equipo capaz de completar la Baja Aragón, Sainz hizo autocrítica y aseguró que todavía queda mucho trabajo por delante antes de poder pensar en una victoria en el Dakar: “Tenemos que trabajar para aprender lo máximo posible y evidentemente trataremos de hacerlo bien y de estar lo más arriba posible”.



Sin embargo, el piloto madrileño también destacó la valentía de su equipo por “intentar ganar el Dakar con este tipo de vehículo”.Tras la Baja, Sainz mejoró sus sensaciones después de haber sufrido un accidente en una prueba previa, por lo que el tercer puesto de la general le permitió asegurar que ya se encuentra “totalmente recuperado”.