CD Teruel: tierra a la vista

La tarde de este caluroso sábado de primeros de abril es momento de toma de temperatura, no ambiental, sino corporal. El enfermo, el CD Teruel, lleva dos meses de mejoría constante e ininterrumpida; cuatro de cada diez puntos de los que lleva el equipo en la tabla clasificatoria los ha conseguido en las últimas seis jornadas de liga. Así que ha llegado el momento del chequeo, la visita de control médico. La prueba de esfuerzo, esta tarde a las cuatro, en Sabadell.



Allí, en la Nova Creu Alta, aguarda otro partido cargado de minas, un reconocimiento médico de salud futbolística de primer nivel que además tiene una consecuencia directa, tangible. ˆSi el chequeo sale bien, si el resultado es positivo, es fácil que el CD Teruel duerma en posiciones de permanencia en la categoría, algo que difícilmente se podía imaginar a principios de año. Sucede, eso sí, que el rival de esta sobremesa es otro que pelea por el mismo objetivo, además al abrigo de su afición. Racha engañosa del Sabadell

La jornada 31 es, pues, un termómetro, un punto de control de esta trayectoria, esta “carrera de fondo” que para el Teruel está siendo la Primera RFEF. Espera un rival herido por una racha de resultados negativa, que maquilló en Fuenlabrada de donde se llevó el triunfo en la última jornada, y que sobre todo es engañosa. ElˆSabadell perdió hace dos fines de semana en casa ante el Arenteiro, y eso le afeó dos empates muy meritorios ante el Dépor y la Cultural, equipos de zona de ascenso. Por eso advertía el entrenador Jardiel de la dificultad y la importancia del choque de esta tarde. No es definitivo en la clasificación. Sí que debe tomarse con máxima atención.



Para afrontar el choque, Raúl Jardiel podría tener la tentación de repetir el mismo once con el que consiguió la victoria de la semana pasada ante el Real Unión. Todos están disponibles, así que habrá donde elegir. Pero lo normal es que la defensa no varíe respecto a la línea de cuatro que dio un clinic de seguridad y empuje en Pinilla. En la medular, la tripleta Castillo, Tena y Romero apunta a sostener el armazón del cuadro rojillo.



Y a partir de ahí, a deshojar la margarita. Arriba del todo, Naranjo parece que le saca un par de cabezas a Gabarre como ariete titular. En la línea de tres cuartos, lo normal sería repetir con Martínez y Aparicio, aunque la opción del doble lateral sería también viable. Pascual es una motocicleta como lateral derecho, pero como volante, con Julen o Sanchis detrás, ofrece unas posibilidades defensivas que pueden ser útiles en la Nova Creu Alta. Aguardarán su turno probablemente los revulsivos por si son necesarios: Villa, Neskes, Ahn, Facu... Onces sobre seguro

Si en el Teruel todo indica que Jardiel apostará sobre seguro, el entrenador vallesano, Óscar Cano, tampoco se prestará a revoluciones ni grandes experimentos. Mantiene las bajas de jugadores importantes, como Moyano o Raúl Baena, y como el cuadro mudéjar, también en zona de ataque es donde más variantes puede preparar y menos fijo está el posible once. Ortolá es el portero innegociable, y la línea de cinco, defensa acordeón que se convierte en sólo tres de cierre, formará con Calavera, Resta y Maestre flanqueados en los carriles por Herrero y Astals.



El pasado partido del Sabadell en Fuenlabrada, con victoria arlequinada, tuvo a Vladys como protagonista, bigoleador, en punta de ataque. Lo normal es que repita, aunque desde tierras barcelonesas se apunta a Marru como opción, con el apoyo en tres cuartos de Soto, Abde y Salvador. Entre algodones está Alex Gualda, enganche que tuvo minutos ante el Fuenlabrada, buen escudero de los puntas titulares, pero aún renqueante de lesión. Real Unión-Cornellá, otro enfrentamiento directo este sábado Entra la Primera RFEF en sus semanas decisivas, y cada enfrentamiento tiene impacto directo y en muchos casos definitivo en la configuración de la clasificación. Desde el club se insiste en el mensaje de que no hay finales. Pero en esta jornada hay enfrentamientos que lo parecen. Y no sólo el del Teruel en la Nova Creu Alta.



También esta misma tarde, a las ocho en este caso, el Stadium Gal pone escenario a otro duelo directo por la permanencia, entre Real Unión y Cornellá. Sestao River, empatado a puntos con el Teruel, visita las instalaciones de Zubieta, ante Real Sociedad B. Osasuna B acude a Vigo para jugar contra el Celta Fortuna. Para el domingo quedará el Tarazona, en posición de permanencia, que rinde visita al Lugo en un duro partido.